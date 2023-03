Das Tageslicht haben sie leider vergessen, sonst ist alles öko: The Line.

In einer verdienstvollen Recherche für dielegt Till Briegleb all dieoffen, die sich am groteskenbeteiligen: Mit der Linealstadt The Line soll unter anderem ein 170 Kilometer langer, 500 Meter hoher und 200 Meter breiter Wolkenkratzerhorror in die saudi-arabische Wüste geschlagen werden. Briegleb nennt es mit Blick auf die Architekten das "". Dass diedabei sind wundert ihn so wenig wievon Coop Himmelb(l)au, aber er hat weitere Beteiligte recherchiert, die damit lieber hinterm Berg halten: "Etwavon Morphosis, der sich die Spiegellinie ausgedacht haben soll, die jedem Vogel in dieser Gegend das Genick brechen wird. Aber dass auch stets humanistisch argumentierende Entwurfsverfasser wievon UN Studio,von Mecanoo,oderdem Ruf folgten, dazu dezidiert im ökologischen Segment der Architektur beschäftigte Büros wie Lava aus Stuttgart oder, der in Interviews die dringende Kehrtwende zur Nachhaltigkeit fordert, beschreibt leider sehr deutlich diein jener gefeierten Architektenszene, der es am Ende doch nur um die Selbstdarstellung als Künstler von Weltruhm geht."Besprochen wird eine Ausstellung der italienischen Architektinim Innsbrucker "Aut. Architektur und Tirol" (deren sinnliche Raffinesse Standard -Kritikerin Ivona Jelcic sehr anspricht).