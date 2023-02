"In der Ukraine leben noch etwa, die die Ghettos undder Nazis überlebten. Wir sind alle sehr alt und wollten eines natürlichen Todes sterben, aber nicht vongetötet werden", sagt der Holocaust-Überlebende und Vorsitzender des Verbandes der Juden in Odessa,im-Gespräch mit Maria Kotsev (hinter Paywall), in dem er auch erklärt, weshalb es für ihn zwischenkeinen Unterschied gibt: "Ist es heute nicht das Gleiche wie unter Hitler? Es ist genau dasselbe. Hitler tötete und vernichtete unschuldige Juden. Putin und sein Gefolge - oder wie wir sagen, '' - töten eine ganze Nation, ein ganzes Land. Ich habe nie verstanden, wie man eine ganze Nation für schlecht halten kann. Aber Russland hat mir gezeigt, dass eine ganze Nation sehr wohl schlecht sein kann. Putin selbst betont, wie groß die Unterstützung im Land für ihn ist. Wie kann man bitte einen Faschisten wie Putin unterstützen, der einfach so unschuldige Menschen, unschuldige Kinder tötet? Russland hat lediglichübertragen. Er zerstört uns mit höchst moderner Technik, mit Marschflugkörpern, die 300 Kilometer weit auf friedliche Städte schießen können und die Infrastruktur treffen."Putin schürt, um die Russen hinter sich zu scharen. Heute kann er sich dabei auf wohlwollende Resonanz in der Bevölkerung verlassen, aber Russland war gegenüber Homosexuellen nicht immer illiberal, schreibtin der: "Die Februarrevolution von 1917 in ihrem Bemühen um ein demokratisches Russland lehnte es gänzlich ab, Homosexualität als etwas Anormales anzusehen. Und auch in den ersten Jahren nach der bolschewistischen Novemberrevolution desselben Jahres war diegegenüber Homosexualität noch ganz offensichtlich. Gezielt zerstört wurde das alles. Anfang der 1930er-Jahre an die absolute Macht gelangt, erklärte er die Homosexuellen zu angeblichen Gründern von geheimen Schlupfwinkeln für Ausschweifungen und politische Umtriebe von Spionen und Konterrevolutionären. Es war, der Stalin 1934 mit einem Artikel half, in dem er Homosexualität mit dem deutschen Nazismus gleichsetzte." Maxim Gorki, nach dem in Berlin ein Theater benannt ist.Diewird derzeit zwischenundverhandelt, schreibt, der in der"das Zusammenspiel der Regression Russlands zu einemmit einer spezifisch russischen Version des" untersucht: "Die Feier des Todes im heutigen Russland begann mit religiösen Predigern, die ihren Zuhörern versicherten, dass die Russen nur dadurch, dass sie a, 'sie selbst werden' könnten - und dass in der Ukraine 'Gottes ganze Schöpfung' auf dem Spiel steht. (…) Magomed Kitanaev, Kommandeur einer russischen Kampfeinheit in der Ukraine, sprach seinen Soldaten gegenüber aus, warum dieser heilige Krieg geführt wird: 'Wir fragen: 'Ukrainer, warum habt ihr, Charkiw und Odessa zugelassen? Warum habt ihr euch nicht dagegen gewehrt und gegen eure Regierung, die von Faschisten unterwandert wurde?', sagt der Militär, würde in der Ukraine 'offen und offensichtlich Dreck' verbreitet."Alexey Schischkin, der nach Tallinn geflohen ist, erzählt in der, was es für einen, der keine zweite Staatsangehörigkeit hat, bedeutet, Russe zu sein: "In der Pikk-Gasse in Tallinn steht ein Gebäude, das an eine Torte erinnert. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde es vom Architekten Jacques Rosenbaum gebaut, der später auch für die NS-Bautruppe Todt gearbeitet hatte. Auf dem Haus weht eine Trikolore - es ist diein Estland. Ich weiß, dass ich irgendwann einmal durch die Tür dieser Einrichtung gehen muss, für eine Bescheinigung, eine notariell beglaubigte Übersetzung oder einen neuen Pass. Selbst um meine, braucht es den guten Willen russischer Diplomaten. So einfach lässt einen die Heimat nicht gehen. Jeder russische Staatsbürger wird von der Machtvertikale als Untertan wahrgenommen. Ich weiß, dass ich in der Botschaftzählen kann.", die "Erste Ministerin" Schottlands, nutzt die, um Schottland populistisch gegenüber England abzusetzen, schreibt Gina Thomas in der- und das obwohl sechzig Prozent der schottischen Bevölkerung dagegen waren, das Alter für eine Geschlechtsveränderung auf 16 Jahre herabzusetzen. "Die Erste Ministerin hatüber die möglichen Folgen einer Vereinfachung des Prozesses zur Erlangung der rechtlichen Anerkennung des Geschlechts beiseitegefegt. Ein Änderungsantrag, der verhindern sollte, dass Transfrauen Zugang zu Frauenbereichen bekämen, wurde abgelehnt."Derreiht sich nach Suez und dem Irak-Krieg in dieder britischen Geschichte ein, schreibt der prominente britische Journalist Ian Dunt in. Vieles funktioniere schlechter als vorher, vieles bleibe unerledigt."Aber die tiefste Narbe ist die, über die wir am wenigsten sprechen. Sie heißt. Wir haben- Jahre, die wir damit hätten verbringen können, das NHS zu reparieren, Pläne für ein langfristiges Wirtschaftswachstum umzusetzen oder in grüne Energie zu investieren, regionale Ungleichheit zu bekämpfen oder uns um Wohnungsbau und Sozialfürsorge zu kümmern. Dies ist letztlich die große Tragödie des Brexit: Nicht was er bewirkt hat, sondern."