Sven Hansen wirft für dieeinen Blick auf die sorgfältig geführteder Organisation, die in einem unscheinbaren Holzhaus in der westthailändischen Grenzstadt Mae Sot sitzt und festhält, wieviele Menschen unter dertäglich festgenommen werden und sterben: "An diesem Montag sieht die Kurzfassung von AAPPs Zahlen so aus:wurden von Juntakräften seit dem Putsch am 1. Februar 2021 getötet, darunter 282 Kinder.wurden zum Tode verurteilt, davon sitzen 101 in Todeszellen, vier wurden bisher hingerichtet, der Rest wurde in Abwesenheit zum Tode verurteilt.wurden bisher festgenommen, davon 439 Kinder.sind noch in Haft, davon wurden 2.216 bisher verurteilt. Dann folgt der tägliche Hinweis: 'Diese Zahlen wurden von AAPP verifiziert. Die tatsächlichen Zahlen sind.'"Und die Militärs in Myanmar haben, wie der berichtet : "Inmitten dieser Gewalt scheinenaus Myanmar und andere Berichte zu zeigen, dass, die den Betreibern von Myanamars Gasfeldern wichtige Bohrungen und andere Dienstleistungen anbieten, auch nach dem Staatsstreich weiterhinin dem Land gemacht haben. Die Dokumente wurden von der gemeinnützigen Transparenzorganisationbeschafft und von der Myanmar-Aktivistengruppe, der investigativen Journalismusorganisationund demanalysiert. Die Dokumente lassen darauf schließen, dass in einigen Fällen die Tochtergesellschaften großer US-Gasfelddienstleister weiterhin in Myanmar arbeiteten - selbst nachdem das US-Außenministerium im Januar letzten Jahres vor erheblichen Risiken bei Geschäften in dem Land gewarnt hatte - und auch mit staatlichen Unternehmen, die die, wie z.B. die nationale Öl- und Gasgesellschaft Myanma Oil and Gas Enterprise (). Am Dienstag kündigten die USA, Großbritannien, Australien und Kanada weitere Sanktionen gegen Myanmar an, darunter gegen den Geschäftsführer und den stellvertretenden Geschäftsführer von MOGE. Sie verzichteten jedoch darauf, MOGE selbst zu sanktionieren."In der kritisiert Charlotte Wiedemann die, die ihr zu wenig Rücksicht nimmt auf die religiösen Gefühle vieler Iraner: "Begegnungen mit ihnen haben mich am meisten über Iran gelehrt. Doch diese Menschen werden leicht übersehen, unter anderem weil die Diaspora zu diesen Kreisen weniger Verbindungen hat. ... Im Text einer iranischen-Autorin begegnete mir am selben Tag folgender Satz: 'Derist seit 1.400 Jahren ein.' Ungewollt wird hier herabgesetzt, was geehrt werden soll. Der Philosoph Ramin Jahanbegloo, der in Delhi lehrt, schrieb einmal, es sei 'eine der kulturellen Katastrophen der iranischen Gesellschaft', die drei Schichten ihrer geistig-moralischen Substanz immer neu gegeneinander auszuspielen, nämlich vorislamisches Persertum, schiitische Identität und Modernismus. Das legt die Schlussfolgerung nahe: In einer Revolution, die das Verhängnis von 1979 nicht mit anderen Vorzeichen wiederholt, müssensein, in einer gewiss schwierigen Balance."Journalisten der, desund derhaben in den vergangenen Wochen mit Menschen aus demgesprochen, diewurden, nachdem sie gegen das Regime protestierten. Auf Seite 3 derwerden heute einige Schicksale dokumentiert: "Die Gespräche mit den Menschen in Iran ... legen nahe, dass Polizeiwachen und Gefängnisse in dem Land tatsächlich Ortesind. Die Menschen erzählen von Schlägen, Tritten, Peitschenhieben,, vonund der unfreiwilligen. Sie erzählen, wie ihre Knochenbrüche tagelang nicht behandelt wurden, und davon, wie sie von Staatsbediensteten psychisch gefoltert wurden. Durch Einschüchterung, Herabwürdigung, Kälte, Schlafentzug. Überprüft wurden die Vorwürfe in Gesprächen mit Angehörigen und Ärzten, Menschenrechtsorganisationen und einem bis vor Kurzem in Iran tätigem Gefängniswärter. Die Geschichten ähneln und wiederholen sich, sie stimmen mit öffentlich verfügbaren Informationen und geografischen Angaben überein. Sie decken sich auch mit Haftbedingungen, wie sie in früheren Jahren von Gefangenen beschrieben wurden - und mitaus der Haftanstalt Evin. Offenbar sollen Demonstranten in Iran in der Haft gebrochen werden.""Je mehr, desto schlechter das Los der Palästinenser.", kommentiert der Historikerin derdie jüngsten Anschläge. Deshalb rät er den Palästinensern zu "": "Sie selbst bewirken die seit Jahrzehnten zu beobachtendeder israelischen Gesellschaft und dadurch, bei Wahlen, eine Regierung, die immer weniger bereit ist, Kompromisse zu akzeptieren. (…) Heute gibt es rund 650.000 jüdische Siedler im Westjordanland. Es ist völlig klar: Diese 650.000 jüdischen Siedler zurück ins israelische Kernland 'umzutopfen', ist politisch ganz und gar unrealistisch. Die Zweistaaten-Lösung, auch Wunschbild Deutschlands, ist daher nur immöglich. Allein möglich sindfür Juden und Palästinenser."In dernimmt der Germanist und Schriftsteller die Erstürmung der brasilianischen Regierungsgebäude Anfang Januar nochmal zum Anlass für einen Streifzug durch dieund Revolutionen seit 1789. Spätestens seit 1989 kannte die Welt auch eine friedliche Form des Protests, schreibt er: "Gewalt ging bei den Auseinandersetzungen in erster Linie vom Staat aus, von Polizei und Militär. Umso schockierender die Nachrichten aus Washington und Brasília. Man war direkte, erst recht gegen Demokratien, schlicht nicht mehr gewöhnt, hielt diese Art von Tumulten für überwunden. Und dann auch noch Gewalt gegen die wichtigsten Symbole des Staates, gegen den Sitz der Parlamente, mit dem Versuch, das Ergebnis demokratischer Wahlen wegzuwischen."