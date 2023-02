Szene aus Prokofjews "Krieg und Frieden" in Budapest. Foto: Valter Berecz





"Dreieinhalb Stunden herrschteim Parkett und auf den drei voll besetzten Rängen des Opernhauses" in Budapest, berichtet in derWolfgang Sandner, selbst ganz erschlagen vonMonumentaloper "Krieg und Frieden", deren Inszenierung durcher ziemlich aus der Zeit gefallen findet. Allerdings missfällt ihm das Setting eines "prächtig ausstaffierten Salons im gräflichen Palast", das der ganzen Oper als Bühnenbild dient. "Wie in aller Welt soll in dieser, in der auch die Kleidung zwischen höfisch korrekt und bürgerlich lässig (Kostüme: Ingo Krügler) durcheinandergerät, die Mitglieder des Adels offenbar ständig in einem kollektiven Veitstanz sich selbst geißeln oder autistisch isoliert zum Wodka greifen, ins Aberwitzige gesteigert noch durch Videoprojektionen (Sarah Derendinger) mit russischen Bären, verzerrten Visagen, grässlichen Geburten und alles kahl fressenden Insekten - wie in aller Welt soll da ein Ensemble diebewahren? Denkt man und ist sogleich hocherfreut ob derbis in die kleinste Solistenrolle, dazu noch vorwiegend aus dem eigenen Haus besetzt."Weiteres: Nachdem diejetzt wegen des geplanten Auftritts Anna Netrebkos in Wiesbaden abgesagt haben, ist Intendantunter Druck geraten, berichtet in der Berliner Zeitung Susanne Lenz: Nachgeben will er aber nicht. Peter Kümmel sieht für dieneueam Hamburger Schauspielhaus und in Berlin am Berliner Ensemble, am Deutschen Theater und am Maxim Gorki Theater. Besprochen werden außerdem' "Ariadne auf Naxos" am Theater Bremen ( nmz ) und"Simon Boccanegra" in Essen und in Berlin ( van ).