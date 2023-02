Die in Basel lehrende Historikerin versucht in einem viel retweeteten Text im Blog des Atlantic Council derder russischen Bevölkerung für die Ukrainer auf die Spur zu kommen. Die Kälte ist für sie ein Zeichen einer tief verinnerlichten. "Ob durch den orthodoxen Glauben, die kommunistische Ideologie oder Putins weitaus vagere Vorstellungen von einer 'russischen Welt' angetrieben - diese höchst paternalistische Art des Imperialismus gibt den Russen das Recht, im Namen ihrer unterworfenen Völker zu sprechen. Dementsprechend besteht keine Notwendigkeit, diesen eroberten Völkern tatsächlich zuzuhören oder sich in sie einzufühlen, selbst wenn sie' bezeichnet werden. Diejenigen, die sich diesem heiligen Kreuzzug widersetzen, werden logischerweise als Vertreter des Bösen verstanden. Es ist kein Zufall, dass eine ganze Reihe hochrangiger russischer Beamter, darunter auch Putin selbst, versucht haben, die Invasion in der Ukraine alsdarzustellen."Gestern fanden in Wolgo- aliasdie Feiern zum achtzigsten Jahrestag der Kapitulation der Deutschen in dieser Schlacht statt. Selbstverständlich wurden sie zur Rechtfertigung desgegen die Ukraine genutzt, schreibt Inna Hartwich in der: "Das Staatsfernsehen zeigt, Veteranen von damals, die von ihrem eigenen Heldentum zu erzählen wissen, von ihrer Lust, 'alle Deutschen abzuknallen', und sich darüber freuen, dass ihre Urenkel nun 'dietöten'. 'Unseren Sieg', sagen sie in die Kamera, 'werden wir generationsübergreifend feiern'. Der Kreml pflegt seit Langem die Legende vom 'Wir gegen die ganze Welt'. Die Hilfe der Alliierten im Zweiten Weltkrieg wird heruntergespielt oder gar nicht erst erwähnt. Es zählt das Heldenepos - und es zählen die Durchhalteparolen."wurden oft warnt die russisch-amerikanische Politologinmit Blick auf Wolodomir Selenski in derund erinnert an Mahatma Gandhi, Yitzhak Rabin oder Anwar al-Sadat. Bisher unterstützen die Ukrainer Selenskis kompromisslose Haltung gegenüber Russland, aber Zugeständnisse könnten zu Gewalttaten führen, glaubt sie: "Viele, die Wolodimir Selenski zudrängen, tun dies, weil sie das Blutvergießen wirklich beenden möchten. Doch ganz so, wie der Krieg mit hohen Kosten verbunden ist, könnte auch ein Frieden mit Russland teuer ausfallen - und das nicht zuletzt für den Friedensstifter. Wenn Selenski überzeugt werden soll, einem Regime Zugeständnisse zu machen, das unzählige Menschenleben vernichtet, die Infrastruktur des Landes zerstört und einen großen Teil des ukrainischen Staatsgebiets annektiert hat, müssen die, die ihn dazu ermutigen, einen Plan entwickeln, der weitere Angriffsdrohungen aus Russland unterbindet - und sie müssen bereit sein, der Ukraine diesbezüglich noch."In derfragt sich die ukrainische Journalistin, ob es in Kriegszeiten eigentlich angebracht ist, die eigene Regierung zu kritisieren: "In den ersten sechs Monaten nach Beginn der Invasion beschlossen ukrainische Journalisten und Beobachter, ihre öffentlichezu legen und sich auf die Dokumentation russischer Kriegsverbrechen zu konzentrieren. Doch das ging nach hinten los. 'Diese Pause hat dazu geführt, dass viele ukrainische Beamte nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden konnten', schrieb Mykhailo Tkach, einer der führenden ukrainischen Enthüllungsjournalisten, in der. Seine Recherchen über ukrainische Staatsdiener, die während des Krieges das Land verließen, umzu verbringen, führten dazu, dass Präsident Wolodymyr Selenskyj einverhängte: Solange der Krieg andauert, darf niemand privat ins Ausland reisen."Ja, diesendet Signale in die, aber von einer rechtskonservativen Wende Italiens durchkann keine Rede sein, meint Thomas Schmid in der(und in seinem Blog ). "Dass Meloni Führungsstärke besitzt, zeigt sich daran, dass sie ihren beiden Koalitionspartnern zwar periphere Zugeständnisse macht (machen muss), sich in Kernfragen aber konsequent durchsetzt:, ein extrem schnell beschlossener und vor allem. Und der nationalistischen Rhetorik zum Trotz kein Bemühen um Autarkie. Sondern, etwa in Fragen der internationalen Beziehungen und der Afrika-Politik, ein entschieden. Niemand kann wissen, ob Meloni diesen Kurs aus innerer Überzeugung verfolgt. Wie auch niemand wissen kann, ob sie sich auf Dauer gegen die breitbeinigen Selbstdarsteller und Zündler Salvini und Berlusconi wird behaupten können (oder wollen)."