Diesind sozial codiert, nicht kulturell, sag t der Sozialpsychologeim Gespräch mit Sabine am Orde von der. Es gehe um bestimmtein sozial benachteiligten Vierteln: "In migrantischen Gruppen kann das wichtiger sein, aber nicht alle haben einen Migrationshintergrund, wir beobachten in der kriminologischen Forschung viel stärker. Häufig geschieht es in Stadtteilen, die abgehängt oder prekär sind. Genau das wird mit Identität aufgeladen. Das hat aber eher wenig mit Migration und viel mehr mitund daraus entstehenden Identifikationen und Zugehörigkeitsgefühlen zu tun."Und Eberhard Seidel sekundiert ebenfalls in der: "Die Jugend in Deutschland war nach 1949." Das sei statistisch erwiesen und habe mit der Vergreisung unserer Gesellschaft zu tun: "Je weniger Jugendliche es in einer Gesellschaft gibt, desto ruhiger und friedlicher, man könnte es auchnennen, wird sie. Ruhe ist das neue gesellschaftliche Normal. An diesen Zustand haben die Menschen sich gewöhnt. Das ist nicht gut.gegen die Zumutungen des Lebens, jugendliche Ungeduld, radikaler Protest und Grenzverletzung, politischer Protest, konfrontatives Verhalten, Gesetzes- und Regelverstöße gehören zu einer dynamischen Gesellschaft.""Die aktuellen Berliner Exzesse verkörpern (…) so etwas wie eine '", meint indes der Erziehungswissenschaftlerin der: "Komplex insofern, weil sie in ihrer kollektiven Intensität diverse gesellschaftliche und personenbezogenesichtbar machen, als da sind: eklatante Mängel der Integration, städtischer Milieubildungen durchsowie einer Überlagerung normativer Orientierungsdilemmata, einerseits recht normal, durch adoleszente Identitätsrisiken, andererseits durch. Normal deshalb, weil nun einmal in den Metropolen und Ballungsräumen die Mehrheit der juvenilen Bevölkerungsteile einen Migrationshintergrund besitzt und zudem nicht unbedingt den einkommensstarken Schichten angehört. 'Normal' auch deshalb, weil sich in der Entwicklungsphase der Jugend ein Abgleich von Individuation und Sozialisation vollzieht und dieser Abgleich häufiger überstattfindet.""Derals Referenzpunkt, um für Nichtbinäres zu plädieren, ist", schreibt die Ethnologin Brigitta Hauser-Schäublin in der: "Denn den binären Geschlechteridentitäten liegt eine Schablone zugrunde: hier die Frau und Weiblichkeit, dort der Mann und Männlichkeit. Diese binäre Schablone reaktiviert Annahmen, dieund eine ganze Generation von Feministinnen widerlegt und erfolgreich bekämpft haben: Gesellschaftliche Ausformungen und Bewertungen der Rollen von Frauen und Männern können nicht auf vermeintlich angeborene Weiblichkeit oder Männlichkeit reduziert werden. (…) Was bleibt denn von 'männlich' und 'weiblich' übrig angesichts derund der vielfältigen Lebensentwürfe, die Frauen und Männer seit Simone de Beauvoir realisiert haben? Während Kleidung und Bemalung - aber auch soziale Rollen - Äußerlichkeiten sind, so berufen sich Nichtbinäre auch auf die Empfindung, sich sowohl männlich wie auch weiblich zu fühlen - oder als gar keines von beidem. Aber wie weiß ich, wie 'der' Mann oder 'die' Frau sich fühlt? Es sind die Sphären der Imagination, die so etwas ermöglichen, aber es ist eine Welt voller.""Es ist noch nie ein Mensch zur Transidentität verführt worden", sagt, Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychotherapie des Universitätsklinikums Münster, bei dem Melanie Mühl für dienachgefragt hat, ob es einen "" gibt: "'Wir haben, wenn es um medizinische Eingriffe geht, in jedem Einzelfall eine', sagt Romer. Manchmal zeige sich die Transidentität auch in besonders eindeutiger Weise. 'Es gibt tatsächlich Kinder, die mit einer eindrucksvollen Vehemenz einfordern, als Person mit dem anderen Geschlecht gesehen und auch angesprochen zu werden. Diese Kinder sagen nicht: 'Ich wäre lieber ein Mädchen beziehungsweise ein Junge', sie sagen: 'Ich bin ein Mädchen beziehungsweise ein Junge.' Auch bei diesen Fällen muss man natürlich immer denabwarten.' Es wäre allerdings eine, eine vierzehnjährige Trans-Person, die klar in ihrer Identität angekommen und gefestigt sei, die komplette pubertäre Reifung bis ins Erwachsenenalter durchlaufen zu lassen."