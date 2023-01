Der Rechtsprofessorhatte neulich in derauf einer moralischen Pflicht der Ukraine bestanden,zu machen (unser Resümee ). Eine dieser Konzessionen wäre für Merkel wohl, den Russenzu überlassen, die Merkel schon 2014 "im Dorf" lassen wollte (unsere Resümees damals hier und hier ). Darauf antwortet heute die Osteuropaforscherin. Es handelt sich hier nicht um ein Pro und Contra, macht sie eingangs klar. Denn sie wirft Merkel "" vor, und da kann die Wahrheit schlecht in der Mitte liegen. Eine der Falschaussagen ist die von der Mehrheit, die sich nach 2014 für die Rückkehr nach Russland ausgesprochen hätte. "Das von Russland in Präsenz bewaffneter Einheiten durchgeführte Scheinreferendum am 16. März 2014 entbehrte jedoch. Bei einer Abstimmung kommt es nicht auf das offizielle Ergebnis, sondern auf die Bedingungen der Abstimmung an. Die oft gestellte Frage, wie die Krimbevölkerung unter demokratischen Bedingungen abgestimmt hätte, ist spekulativ: Wir wissen es nicht und werden es nie wissen. Die Tatsache, dass es nach dem Auftauchen russischer Sondereinheiten und der Option einer Anbindung an Russland auch Unterstützung für letztere gab, ändert nichts daran, dass dieswar."Die britischen Umfragen sind deutlich: selbstwünschen sich eine Wiederannäherung an die EU, berichtet Eva Ladipo in der: "Und wie reagiert die Politik? Was tun die Verantwortlichen angesichts der um sich greifenden Reue und wachsenden Verzweiflung?. Es ist, als ob die politische Klasse sich gegenseitig belauerte. Keiner will sich als Erster bewegen. Aus Angst, von der Gegenseite bezichtigt zu werden, den 2016 vermeintlich ein für alle Mal ausgedrückten 'Willen des Volks' zu torpedieren, wagt weder die Regierung noch die Opposition, die Debatte aufzunehmen und den ersten Schritt zu tun." Der Druck, so Ladipo, wirdkommen müssen.