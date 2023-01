Gleich zu Beginn seines neuen Albums "Every Loser" bilanziertdie Tatsachen aus dem Süden des Körpers: "Got a dick and 2 balls, that's more than you all". Mit soviel unbekümmerter Virilität beeindruckt erRobert Mießner durchaus: Herr "Pop schlägt sich durch. ... Atmosphärisch dockt die Musik an eine Großtat wie dem 1979 erschienenen 'New Values' an, wobei das Pendel auf 'Every Loser' in Richtung eines Humors ausschlägt, der Ernst macht." Das Album bietet ". Niemand allein hat übrigens ein Anrecht auf Wut, von daher geht 'Every Loser' als ein sehr demokratisches Album durch. Ein Song wie 'Frenzy' steht in einer langen Tradition einer in der Rockmusik unverzichtbaren Fertigkeit, der desund des, und das nicht zum Selbstzweck."Außerdem: Hanspeter Künzler stellt in derdas Onlineprojekt "Bring your Own Hammer" vor, bei dem sichmit der Geschichte ihres Landes auseinandersetzen. Elmar Krekeler macht sich in derkurz Gedanken zur, die eben als Instrument des Jahres ausgerufen wurde. Oliver Tepel schreibt in dereinen Nachruf auf den PopstarBesprochen werden eine Box mit frühen Aufnahmen von Tsp ),' Album "Sorrows Away" ( taz ),Album "Cazimi" ( FR ) und das Konzert zum 40. Jubiläum der Tsp ),In der Frankfurter Pop-Anthologie schreibt Gisela Trahms über' "Jockey Full of Bourbon".