In dermacht sich Henryk M. Broder zum Jahresende noch einmal Luft: Auf der einen Seite Intellektuelle, die denan denlieber "differenziert" betrachten möchten, auf der anderen Seite ein Kanzler, der in einer jüdischen Schule "wieder" in Deutschland feiert. Aber: "Es gibtmehr - nicht zufällig heißt der 'Zentralrat der Juden in Deutschland' so wie er heißt, und nicht etwa 'Zentralrat der deutschen Juden'. Auf den ersten Blick ein kleiner, aber doch wichtiger Unterschied. Und was da angeblich wieder 'blüht', ist ein, das von der Bundesregierung aus PR-Gründen unterhalten wird. (…) Ich fürchte, es ist nicht die Zeit, über ein blühendes jüdisches Leben in Deutschland zu fantasieren, während mehr als' auf kommunaler, Landes- und Bundesebene mit dem Registrieren judenfeindlicher Übergriffe nicht nachkommen. Was da blüht und gedeiht, ist allenfalls, die dem Antisemitismus ebenso hilflos gegenübersteht wie ein Wetterfrosch dem Klimawandel."Deutschland mussnachholen, fordert Rameza Monir in der. Die Berichterstattung der deutschen Medien über diesei rassistisch gewesen und habe die Sitten und Gebräuche in Katar nicht respektiert: "Als unüblich empfand es, als Katars Premierminister Al Thani bei der Schiedsrichterehrung nach dem Spiel um den dritten Platz Neuza Back, der vierten Offiziellen des Schiedsrichter-Teams,. Ich frage mich, wieso mir als muslimische Person in Deutschland gesagt wird, ich solle mich an die Normen und Sitten des Landes halten und zur Begrüßung die ausgestreckte Hand zwanghaft entgegennehmen, während gleichzeitig ein muslimisches Land die eigenen Werte und Normen nicht so eindeutig vertreten darf?" (Möglicherweise würde er das anders sehen, wenn man ihm in Deutschland als einzigem die Hand nicht schütteln würde, weil er Muslim ist.)