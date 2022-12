Die Filmkritik liebt den Esel EO (Symbolbild)

-Update "EO" über einen vagabundierenden Esel geht der Filmkritik sehr nahe. "Wen der Anblick eines verlorenen Esels nicht zu Tränen rührt, der ist sowiesound wahrscheinlich auch in der Welt", schreibt Patrick Holzapfel im. Doch Skolimowski und sein Kameramann Michał Dymek wagen auch den Sprung in die Perspektive des Esel, sie "nähern sich in surreal schwebenden,dessen Träumen und Erinnerungen." Solche Perspektivwechsel sind so "dämlich wie genial. Genial ist es, weil es Kamera und die gescholtene Seele des Protagonisten gleichermaßen befreit und so zu einer Artwird, in dieser zwar niemals nur grausamen, aber doch unerträglichen und einschließenden Welt zwischen Zirkus, Fußballvereinen und Adeligen. Diese Bilder sind nur ein Aspekt der zahlreichen, auf die sich der Filmemacher einlässt. Dämlich, weil es in einem aufrichtig an den Tieren interessierten Film nichts Unpassenderes gibt, als die zutiefst menschliche Fantasie, dass man derenkönnte."Aus den Augen eines Esels betrachtet, "wirkt der Bereich des Menschlichen wie ein", schreibt Philipp Stadelmaier in der SZ. Mit dieser Verschiebung "erforscht Skolimowski die Seele eines Esels, seine Spiritualität. Den Eseln dieser Welt mag das egal sein. Aber es macht uns Zuschauer, zumindest für die Dauer dieses Films, vielleicht zu." Für Welt-Kritikerin Marie-Luise Goldmann ist "EO" ein "". Daniel Kothenschulte hat für diemit dem Regisseur gesprochen In der SZ ärgert sich Susan Vahabzadeh, das die vonproduzierte-Porträtserie über sich selbst ernsthaft alsannonciert und von der Kritik auch noch so besprochen wird: "Das ist seit ein paar Jahren ein: Selbstporträts - ein Film über eine Person, die gleichzeitig auch Produzent oder Produzentin des Film ist. 'Becoming', auch aufzu sehen, ein Film über Michelle Obama, hat einiges mit dem von ihr geschriebenen gleichnamigen Buch gemein, und das Bild, das sich der Film von Michelle Obama macht, hat Michelle Obama gemalt. ... All diese Selbstporträts gehören zu einer Zeit, in der Menschen davon leben, und mitunter nur davon, dass sie sich selbst. Egal, ob man diese Filme dann gut findet oder sterbenslangweilig: 'Dokus' sind sie nicht. Einist auch keine Dokumentation über Seifenpulver."Weitere Artikel:-Mexiko-Korrespondent Wolf-Dieter Vogel wirft einen Blick auf. Matthias Heine erzählt in derdie Geschichte, wie es dazu kam, dassinautobiografischem "The Fabelmans" Hollywood-Legendeverkörperte. Hier ein Ausschnitt:Besprochen werdenDokumentarfilm "- der Maestro" ( Perlentaucher Standard , mehr dazu hier ),' Biopic "I Wanna Dance With Somebody" über NZZ ), die DVD-Ausgabe vonAnimationsfilm "Pompo: The Cinephile" ( taz ),-Verfilmung "Verlorene Illusionen" ( taz FAZ ),' Transgender-Komödie "Oskars Kleid" ( Standard SZ ) und die "Star Wars"-Serie "Andor" ( Jungle World ). Außerdem weiß die, welche Filme sich in dieser Woche lohnen und welche nicht. Und: Die-Kritiker küren ihre