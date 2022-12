Derauf die Ukraine ähnelte lange frappierend dem Blick, den etwa Professoren aufwerfen, die sich anmaßen, eine Expertise in Militärfragen zu besitzen, schreibt die Historikerinin einem kleinen Essay für den: "Der historische Kampf der Ukrainer für ihrhätte als ausreichender Beweis dafür gelten können, dass sie sich in diesem neuen Kolonialkrieg wehren würden, wenn er denn als solcher anerkannt worden wäre. Doch traditionell wurden die eigenen Erzählungen der Ukraine über ihre Vergangenheit zugunsten derverworfen, der die Existenz des Landes leugnete. Diese Version wurde uns dann als- beziehungsweise '' - von Talking Heads in den westlichen Medien, die trotz ihres geringen Fachwissens in diesem Bereich als maßgebend anerkannt wurden, in aufgewärmter Version neu aufgetischt."Die Regisseurinhat eine Doku über die Rolle von Frauen im Ukraine-Krieg gedreht, "Oh, Sister!", in der auch die Friedensnobelpreisträgerin und Menschenrechtsanwältininterviewt wird. Im Gespräch der beiden mitschwingt das Kriegsgeschehen immer mit, auch wenn sie über diein der Ukraine sprechen, die Matwijtschuk 2014 angestoßen hatte, wie sie erzählt: "Wir dürfen dieunseres Landes aber nicht anhalten, das wäre völlig falsch. Es stimmt, es ist schwierig, während eines Kriegs etwa die Reform des Justizapparats voranzutreiben. Aber wir arbeiten weiter daran. Die Ukraine ist nun auch EU-Beitragskandidatin, ihr bleibt also gar nichts anderes übrig, sie muss den entsprechenden EU-Gremien Resultate vorweisen. Und wofür führen wir diesen Krieg? Für unsere Freiheit, und die besteht nicht nur in der staatlichen Integrität der Ukraine. Russland ist im Jahr 2014 auch deshalb in die Krim einmarschiert, um die Demokratisierung der Ukraine zu stoppen. Wladimir Putin hat Angst davor, dass die Idee der Freiheit näher an die russischen Grenzen heranrückt. Darum bestündein diesem Krieg auch nicht allein darin, die russischen Truppen aus dem Land zu werfen und alle Territorien zurückzuerobern. Die schlimmste Niederlage für Putin wäre eine Ukraine, in dersind. In der die Justiz unabhängig ist und Studierende, die gegen was auch immer demonstrieren, nicht von Polizisten niedergeknüppelt werden."Und hier Hanna Kopylovas Dokumentarfilm "Oh, Sister!":