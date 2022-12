In der resümiert die Historikerinsehr ausführlich die beiden-Artikel vonzur postkolonialen Debatte (Unsere Resümees ), um dem Kollegen schließlich den Todesstoß des Rechtsextremismusvorwurfs zu versetzen: Flaig stehe für ein Ideal einer "von Wert- und Identitätsfragender Geschichtswissenschaft" - wie sein Vorbild, schreibt sie: "Das ist, derim ersten Historikerstreit unterlag. Flaig kehrt diese Situation jetzt um: Er rehabilitiert Ernst Nolte als einen, der die Gedächtnispolitik von Jürgen Habermas unerschrocken in die Schranken wies, indem er für eine unparteiische Form der Geschichtsschreibung eintrat. Flaigs Angriff auf die deutsche Erinnerungskultur ist wesentlich subtiler als der von, der das Berliner Mahnmal ein 'Denkmal der Schande' nannte, aber er hat dasselbe Ziel: Er spricht dieser Erinnerung jegliche Berechtigung ab. Flaig negiert damit ein normatives Fundament, das im ersten Historikerstreit gelegt wurde und in die demokratischen Strukturen der Gesellschaft eingegangen ist. Und er tut dies im Kontext der kolonialen Debatte des zweiten Historikerstreits, in dem er gegen die 'universitär legitimierten Unwahrheiten' der Tochterzu Felde zieht."

Viel retweetet wurde ein in mehrfacher Hinsicht bemerkenswerter, einer amerikanischen Professorin für islamische Kunstgeschichte, die für eine Kollegin an der Hamline University in Minnesota eintritt. Die Kollegin hatte in einem Seminar über islamische Kunst das obige Bild gezeigt, das den Propheten Mohammed im Moment der Offenbarung durch den Erzengel Gabriel zeigt - ein weithin bekanntes, oft gezeigtes Motiv, so Gruber. Studenten der Universität kritisierten das Zeigen des Bilds als einen, woraufhin der Präsident und Gleichstellungsbeauftragte der Uni dekretierte, dass "Respekt vor den strenggläubigen muslimischen Schülern in diesem Seminarraumhätte Vorrang haben müssen". Die Dozentin wurde daraufhin. Bemerkenswert an Grubers Artikel ist, dass sie das Bild dann zwar analysiert, aber dass es im Artikel nicht gezeigt wird. Auch der Name der geschassten Dozentin wird nicht genannt. Zu dem Bild schreibt Gruber: "Es ist in der Geschichte der islamischen Kunst. Im Gegenteil, es gehört zu einem Korpus von Darstellungen, die vor allem in Persien, der Türkei und Indien zwischen dem 14. und 20. Jahrhundert immer wieder produziert wurden. Neben anderen illustrierten Manuskripten und Gemälden haben Poster und Postkarten diese besondere ikonografische Tradition durch technologische Innovationenverlängert."Ausgelöst wurde der Streit durch einen Artikel in der Studentenzeitschrift der Uni, hier eine Zusammenfassung des Streits aus dieser Zeitschrift.

Europa

Serbien wird durch den Ukraine-Krieg zutiefst verändert, erzählt Michael Martens in der FAZ. Schon nach dem 24. Februar seien Zehntausende Russen nach Belgrad gekommen, nach der Teilmobilisierung folgte eine zweite Welle. Fast alle sind aus politischen oder auch nur persönlichen Erwägungen gegen Putins Krieg - aber sie treffen auf ein weithin proputinistisches Land. Da ist etwa der russische Künstler Gleb Puschew, der zusammen mit seiner Frau Anja Gladischew ein Wandbild in Belgrad anfertigte, das die ukrainische Dichterin Lesya Ukrainka feiert. Ihm begegne oft eine unreflektierte Putin-Liebe: "Gleb Puschew erwidert dann ungerührt, dass er Putin hasse. Wenn er Russlands Diktator mit derben Schimpfworten eindeckt (das russische Wort für 'Kot', das er in diesem Zusammenhang gern benutzt, ist im Serbischen das gleiche, nur anders betont), führt das oft zu Irritationen. Puschew erläutert serbischen Gesprächspartnern regelmäßig, dass man entweder Putin oder Russland lieben könne, aber nicht beides."



Moritz Baumstieger hat SZ-Kolumnistin Oxana Matiychuk im bisher von Bomben verschonten Czernowitz besucht. Aber auch dort "spüren die Bewohner die Auswirkungen des Nervenkrieges, mit dem Wladimir Putin und seine Armee die ukrainische Bevölkerung zu demoralisieren versuchen. Die russischen Raketen zerstören systematisch die Energieinfrastruktur, und was in Deutschland bislang als Dystopie ausgemalt wird, ist in Czernowitz und den anderen Städten des Landes längst Realität: Blackouts. Während auf der rumänischen Seite der nahen Grenze alle Variationen von Weihnachtsbeleuchtungen an den Häusern um die Wette blinken, ist es auf der ukrainischen Seite ab 16.30 Uhr, wenn die Dämmerung einbricht, dunkel."



Was ist nur in Deutschland los?, fragt sich der Österreicher Karl-Markus Gauß in der SZ: "Die öffentliche Infrastruktur ist nach und nach so heruntergekommen, dass man glauben könnte, Deutschland stünden nicht die Steuereinnahmen Deutschlands zur Verfügung, sondern es müsse mit denen eines Landes an der südlichen oder östlichen Peripherie der Europäischen Union haushalten. Trotzdem habe ich es mir nicht träumen lassen, dass die Kinderstationen renommierter Spitäler eines Tages zu wenig Betten haben werden, um im Falle einer winterlichen Virusinfektion alle Säuglinge und Kleinkinder, die es benötigen, auch tatsächlich aufnehmen und behandeln zu können. Das heißt, teure Betten gibt es natürlich genug, aber nicht genügend billiges Personal, das wegen notorischer Überlastung bei notorischer Unterbezahlung erschöpft aufgegeben und die Spitäler verlassen hat." Sein Weihnachtswunsch: Die Deutschen sollten sich endlich selbst mehr gönnen!