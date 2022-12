Lustvoll übertrieben: "Medusa"

Die Sensation - aber auch die Irritation - war perfekt, als die alle zehn Jahre vonnach Kritikerumfragen erstellte Liste mit den besten Filmen aller Zeit in diesem Jahr von"Jeanne Dielman" angeführt wurde: Erstmals eine Frau an der Spitze, erstmals ein Film, mit dem niemand gerechnet hat, da er für die eher gediegene Cineasterei, die üblicherweise diese Liste auszeichnet, so gar nicht steht. Seit seiner von keinen Preisen gekrönten Premiere in Cannes 1975 ist "Jeanne Dielman", der in annähernd vier Stunden wortkarg vom Alltag einer Mutter in Brüssel erzählt, "den Weg eines" gegangen, schreibt Hanns-Georg Rodek auf. Der Film wurde "zu einem". Ihn zu sehen, ist derzeit allerdings schwer: Im Stream gibt es den Film - zumindest in Europa - nicht.Vielleicht zeichnet sich in dieser Auszeichnung nicht nur das Interesse an einerab, sondern auch ein Strukturwandel der Bedingungen, unter denen Cinephilie betrieben wird? Das könnte man nach Fritz Göttlers Einschätzung in derdenken: "Dass 'Jeanne Dielman' ein Meisterwerk und ein würdiger Spitzenreiter ist, ist unbestreitbar und kein Geheimnis, der Film wird seit Jahrzehnten gerühmt und studiert. Dass weniger Leute ihn gesehen haben als 'Vertigo' und Co., liegt daran, dass 'Jeanne Dielman'läuft als in großen Kinosälen (oder als TV-Wiederholung) ... Viele rühmen 'Jeanne Dielman' als den großen feministischen Film des letzten halben Jahrhunderts", auch "könnte man mit ihm klären, was Feminismus eigentlich bedeutet, im Kino und generell - wie Glamour und Alltag, Einsamkeit und Lust zusammenspielen. In seinersteht 'Jeanne Dielman' dem vorherigen Spitzenreiter 'Vertigo' in nichts nach.""Die seit Jahren laufenden Kampagnen für mehr Gleichberechtigung und Diversität schlagen sich auch in der Geschichtsschreibung nieder", stellt Andrey Arnold in derfest. "Die Zahl der vonbefragten Menschen (1639, darunter auch der Autor dieser Zeilen) hat sich im Vergleich zur letzten Erhebung, bei der Kür der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurde verstärkt Wert auf Inklusion gelegt. Das macht sich auch an anderen Stellen bemerkbar. Erstmals in den Top 10: 'Beau Travail' (1999) der Französin Claire Denis (Platz sieben) und 'In the Mood for Love' (2000) vom Hongkonger Wong Kar-wai (Platz fünf). ... 2012 landeten nur zwei Regisseurinnen in der Gesamtauswahl, heuer sind es elf. Und statt eines einzigen Films von einer schwarzen Person fasst die Liste nun sieben." Auf zetert derweilgegen die Liste und ihr Ergebnis.Auch das Gegenwartskino ist feministisch und divers: Diese Woche startetfeministische Horror-Groteske "Medusa", die einen Blick auf daswirft, wenn ein radikalerherrscht, unter dem Jagd auf Ungläubige gemacht wird. "Das Werk ist klar ein Kind der Bolsonaro-Zeit, gleichzeitig aber alles andere als bleiern geraten", schreibt ein begeisterter Simon Rayß im."Da Silveira tränkt ihre urbanen Landschaften in Neonfarben, darunter wabert Bernardo Uzedas Soundtrack, der direkt aus John Carpenters altem Synthesizer stammen könnte. Alles an 'Medusa' ist lustvoll übertrieben. Die marodierenden Rächerinnen pilgern in eine blau und pink ausgeleuchtete Kirche, singen mit Zahnpasta-Grinsen religiöse Popsongs und geben im Internet Tutorials, wie man dasmacht. ... So überzeichnet diese schöne neue Welt des christlichen Fundamentalismus auch scheint: Die Vorbilder für die gewalttätigen Anti-Feministinnen hat sich da Silveira nicht etwa ausgedacht. Sie hat sie."Außerdem: Auf erinnert sich Rüdiger Suchsland anund stelltund ihrer ökonomischen Lage auf. Dunja Bialas erinnert sich aufanundin München.Besprochen werden"She Said" über die Aufdeckung der Weinstein-Übergriffe ( taz ),auf Mubi gezeigter "This Kind of Summer" ( critic.de ),Hijab-Komödie "Sonne" ( critic.de , mehr dazu hier ),"Die stillen Trabanten" nach Kurzgeschichten von ZeitOnline ), der weihnachtliche Gewaltfilm "Violent Night" ( Standard ) und die Agentenserie "Slow Horses" ( ZeitOnline ).