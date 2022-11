"Dieist in die Köpfe eingedrungen. Die Russen glauben ehrlich, in der Ukraine brächtenrussische Menschen um", sagt, Chefin des russischen Exilsenders, im Gespräch mit Stefan Scholl. Aber: "Die Mobilmachung hat den Krieg in die Häuser gebracht. Söhne werden eingezogen, Todesmeldungen treffen ein. Familien erfahren, dass ihre Männer in der Armee nicht versorgt, nicht bewaffnet werden, das, lässt sie andere Informationen suchen. In der ersten Woche der Mobilmachung verdreifachten sich unsere Zuschauerzahlen bei Youtube. Vorher lebten wir in, andere unabhängige Medien, unser Publikum. Aber es gibt eine viel größere Blase, dort denken alle wie Putin, sehen dasselbe Fernsehen wie er. Wie offenbar er selbst, glauben sie, das zeige die Wahrheit. Die beiden Blasen sind zusammengekommen, viele Leute haben begonnen, die Wahrheiten zu vergleichen."Im Gespräch mit Daria Boll-Palievskaya analysiert die russische Anthropologinindes die russische Propaganda, hinter der, anders als in Nazi-Deutschland, keine Ideologie stehe. Dievor westlichen Einflüssen sei auch altersbedingt, erklärt sie: "In den vergangenen fünf Jahren hat die Präsidialverwaltung die jungen Menschen sehr genau beobachtet und ständiggemacht. Und diese Umfragen zeigen - unabhängig vom Thema, sei es die Unterstützung des Oppositionellen Nawalny oder die Unterstützung des Krieges -, dass sich die Meinung junger Menschen stark von der derunterscheidet. Dies ist für den Kreml sehr irritierend und beunruhigend. Sie haben zwanghaft Angst vor einer Zukunft, die ihnen überhaupt nicht gefällt. In ihrer Weltanschauung sind junge Menschen das Objekt äußerer Beeinflussung, der Westen unterzieht sie einer, vergiftet sie mit Drogen und so weiter. Daher muss dieser äußere Einfluss beseitigt werden. Aus diesem Grund isoliert sich Russland 'präventiv'."rüstet zwar auf, aber anhat offenbar keiner gedacht, berichtet Gabriele Lesser in der: "Kurz nach dem Überfalls Putins auf die Ukraine beschloss das polnische Abgeordnetenhaus, der Sejm, ein neues 'Gesetz zur Verteidigung des Vaterlandes', strich dabei aber 14 Gesetze, darunter auch das über den Zivilschutz. Schlimmer noch: Schon vor knapp zwanzig Jahren hatten die Abgeordneten bei einer Gesetzesnovelle die Definition 'Schutzraum' aus dem Text entfernt. Dies hatte zur Folge, dass sich ab 2004 niemand mehr für diezuständig fühlte, die es ja offiziell nicht mehr gab. Selbst die Hochsicherheits-Atombunker verfielen mit der Zeit, andere Schutzräume wurden zuoderumgebaut."Zwei Dinge kann sich Henryk M. Broder in derbeim besten Willen nicht erklären. Warum können wir Kolonien auf dem Mars errichten, aber? Und wie können wir hierzulande so arglos weiterleben, währendder "seit dem Zweiten Weltkrieg" drohe? "Alles business as usual? Sind wir nicht mit dem Credo groß geworden, man müsse '', und der bis heute unbeantworteten Frage, warum 'damals' niemandhat?"Außerdem: Im bestens geheiztentrifft man sich derzeit zu den Literaturtagen und für die lauscht Moritz Baumstieger den Beiträgen der Gäste zum Ukraine-Krieg, darunteroder. Münkler wagt einen Blick in die Zukunft: ", bestenfalls vage Aussichten auf einen Waffenstillstand und die Befürchtung, dass es bald auch an anderenzu kriseln beginnen wird - auf dem Balkan, im Kaukasus, dem südlichen Schwarzmeer-Anrainer Türkei."hat die EU zunehmend ungenierter im "". Es ist Zeit nachzudenken, wie die Union Ungarn loswerden kann, meint der Politologein der: Es wäre wichtig, "die Hürden zu senken für eine Anwendung von Artikel 7; dieser ermöglicht es, einer Regierung, die europäische Prinzipien mit Füßen tritt, die. Die derzeitigen Argumente der Kommission drehen sich um Korruption und die Willfährigkeit der ungarischen Justiz - und das ist auch gut so. Aber Orbáns Polit-Sabotage zugunsten von Putin ist noch einmal etwas anderes, und es hätte etwas Unangemessenes, wollte man derartigenprimär durch Kürzung von Subventionen beantworten - die wehrhafte Demokratie sieht schließlich auch nicht vor, Neonazis das Arbeitslosengeld zu kürzen, sondern ihnen unter Umständen politische Grundrechte zu entziehen." Zudem müsse ein politischer Verbund "effektive Interventionen im Inneren zum Schutz politischer Prinzipien ermöglichen - oder eben deneines Teils, der sich partout nicht an die Prinzipien halten will."