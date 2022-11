Lässt in beengten Situationen die Flamme lodern: "Emily"

Alice Diops "Saint Omer"

In "Emily" erzähltdas (kurze) Leben der "Wuthering Heights"- Schriftstellerin für FAZ-Kritiker Andreas Kilb ein "unvergesslicher" Film: "Selten schafft es ein Film, seine Heldin zu ergründen, ohne ihr Geheimnis anzutasten. Dass das in 'Emily' gelingt, ist nicht zuletztzu verdanken, die aus dem Drama einer einsamen Seelemacht." Für tazlerin Jenni Zylka steckt in diesem Film viel zu viel an Weltschmerz-Romantik, die dann auch noch "einer vorhersehbaren Dramaturgie" folgt. Dass der Film darüber hinaus den Kenntnisstand der Brontë-Forschung zugunsten vonübergeht, tut das übrige: "O'Connor rührt im, und schickt ihre Lovebirds nach einigen amourösen Eifersüchteleien in einsame Hütten, wo sie sich ihrer geknöpften und gebundenen Kleidungsschichten entledigen und übereinander herfallen. ... Immerhin:." Außerdem hatihr Gespräch mit der Hauptdarstellerin Emma Mackey online nachgereicht Im empfiehlt Nikolaus Perneczky Alice Diops "Saint Omer", der am 30. November im Berliner Kino Arsenal in einer Diop-Werkschau und später auch beim Berliner Festival Around the World in 14 Films zu sehen ist, bevor der Film im Frühjahr 2023 auch regulär im Kino läuft. Diops Film umkreist eine Kindsmörderin und den Prozess, der gegen sie gemacht wird. "Bevor sie mit 'Saint Omer' ihren ersten Spielfilm realisierte, war Alice Diop Dokumentaristin. Der Film inszeniert den Prozess als Gegenstand einer Recherche, wie sie Diops eigenem Film vorausgegangen sein mag. Die Inszenierung lädt ein zur, zum, der um die Anklagebank versammelt ist, orchestriert von einer Richterin, der man das Bemühen umdurchaus glaubt. Das Drehbuch (mitgeschrieben von Goncourt-Preisträgerin Marie NDiaye) registriert das Ringen der Justiz um Objektivität, aber auch rassistische Vorurteile und Übergriffe."Weitere Artikel: Daniel Kothenschulte ( FR ) und Josef Grübl () verneigen sich vor, der heute 80 Jahre alt wird. Besprochen werdenKrimikomödie "Glass Onion" ( Tsp ZeitOnline ), Guillermo del Toros Animationsfilm "Pinocchio" ( Zeit , unsere Kritik ),"Bones and All" ( Welt , unsere Resümees hier und dort ), die Serie "Wednesday", für dievier Folgen inszeniert hat ( ZeitOnline ) undin Österreich anlaufender Debütfilm "Breaking the Ice" ( Standard ).