Nach dem russischen Rückzug auszeigen sich Risse in der russischen Machtelite, der ultrarechte Denkerwarf Putin in einem-Post, den er dann wieder löschte, einen Verrat an der "russischen Welt" vor, berichtet Dominic Johnson in der. Gleichzeitig kursieren in britschen Boulevardblättern Gerüchte, dass es eindes Westens an Putin gebe. Es "sieht angeblich Machterhalt und Straflosigkeit für Putin vor, wenn Russland seine Truppen vollständig hinter die international anerkannten Grenzen zur Ukraine zurückzieht, alsoaufgibt. Die Ukraine würde im Gegenzug die Krim nicht militärisch besetzen. Diese würde ein entmilitarisiertes Gebiet bleiben, über deren Status ab 2029 verhandelt wird. Außerdem würde die Ukraine bis dahinbeantragen. Das Angebot sei in Putins Umfeld positiv aufgenommen worden, heißt es in den Berichten, deren Streuung in eher unseriösen Medien einer bewährten diplomatischen Methode entspricht,zu testen, um sie notfalls gleich wieder vergessen zu können."Auf Russisch lässt sich der Dugin-Post noch auf dieser Website nachlesen . Die an der Viadrina lehrende Osteuropaforscherin analysiert ihn in einem kleinen Twitter-Thread.Briten können eigentlich, stellt die-Kulturkorrespondentin Gina Thomas nach einem Blick auf die Statistiken fest. einer der Gründe ist, dass die Labour Partyals Pflichtfach für Abschlüsse der mittleren Reife 2004 abgeschafft hat. "Einem Bericht der EU-Kommission von 2018 zufolge fühlten sich 91 Prozent derzwischen fünfzehn und dreißig Jahren des Lesens und Schreibens in zwei oder mehr Sprachen sicher. Inlag die Zahl bei 79 Prozent. Der europäische Durchschnitt betrug achtzig Prozent. Großbritannien fiel mitweit dahinter zurück."Der schwedische Strafverteidigerhat eine Romantrilogie über Gangkriminalität in schwedischen Vorstädten geschrieben, die jetzt für Netflix verfilmt wurde. Im Interview mit dererklärt er, warumeine sohat. Toxischesein ein Hauptgrund: "In den Prozessen kommt regelmäßig heraus, dass die Ursache für die jeweilige Schießerei nicht in Revierstreitigkeiten liegt, es geht nicht um Anteile am Drogenmarkt oder andere in krimineller Hinsicht rationale Gründe. Stattdessen geht es fast immer um: Jemand hat mich beleidigt, ich musste mich rächen. Ein schräger Blick kann tödliche Folgen haben." Aber auch dasspielt eine Rolle: "Schweden hat in den vergangenen 20 Jahren eine völlige Deregulierung des Steuersystems erlebt. ... Die Reichen sindgeworden. Prozentual gesehen haben wir mittlerweile dreimal so viele Milliardäre wie die USA - die prozentual gesehen weniger Steuern zahlen als ein Arbeiter."Auf stellt Yassin Musharbash eine Studie über dievor. Erstellt wurde sie von Lorenzo Vidino und Sergio Altuna für die von der österreichischen Regierung betriebene Dokumentationsstelle Politischer Islam. Die Autoren konnten sich mit vier Männern unterhalten, die Muslimbrüder waren oder ihnen nahe stehen: "In Europa agiert die Muslimbruderschaft", lernt Musharbash, umso interessanter seien die Interviews. "Es ist selten, dass Männer, die wirklich etwas vom Vorgehen der Bruderschaft verstehen, sich derart breit einlassen. Und wie gesagt: Ob alles stimmt, ob die mitgeteilten Informationen vollständig ist - in dieser Hinsicht bleibt ein Rest Skepsis geboten. Aber die Studie erfüllt ihren Zweck: Sie verbessert die Beleglage, sie macht auch deutlich, dass dienicht zuletzt mit der historischen Erfahrung der Repression in arabischen Ländern zu tun hat, aber gewisserweise in die DNA der Bruderschaft eingesickert ist. Sie bestätigt, dass es wenig Grund gibt, den Beteuerungen der üblichen Verdächtigen, sie hätten rein gar nichts mit der Bruderschaft zu tun, zu trauen. Sie erlaubt Einblicke in die absichtsvollder Brüder. Und sie zeigt auf, wo es Spannungen innerhalb der Bewegung gibt."