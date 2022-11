Die russischen Propagandisten verkaufen sogar noch denals Erfolg und stricken an der Legende, dieser "sei eine militärische Notwendigkeit, um Menschenleben zu retten", berichtet Inna Hartwich in der. "'Es war eine schwierige, aber eine richtige Entscheidung', sagte Dmitri Kisseljow, der Leiter der staatsnahen russischen Medienholding Rossija Segodnja, in seinem Wochenrückblick 'Westi Nedeli' am Sonntag. 'Das Nazi-Regime in der Ukraine rührt sich noch, aber unsere Methoden,zu lassen, funktioniert. Die Zeit spielt für uns', sagte er gewohnt zynisch und ließ Bilder aus dem abendlichen Kiew einblenden, das nicht beleuchtet ist. Sein grobschlächtiger Propagandakollege Wladimir Solowjow wiederholte in seiner Abendsendung beidie Worte von einer 'in diesem Krieg des Westens gegen Russland'."Die russischen Soldaten haben bei ihrem Abzug aus Cherson die gesamte Infrastruktur der Stadt zerstört, meldet und erwähnt nebenbei auch, dass seit Kriegsbeginnnach Russlandwurden.Der Historikerkommt in dernochmal aufim Gespräch mit dem ukrainischen Botschafter Andrij Melnyk undim Gespräch mit der ukrainischen Autorin zurück und analyisert derenmit der Ukraine als Symptom der deutschen Russophilie: "Dieser Russlandkomplex ist so sehr Teil des Selbstverständnisses der Bundesrepublik, dass Jakob Augstein 2022 ein Gespräch über den heutigen russischen Krieg führen kann, in dem er dieanführt, ohne mit einer Silbe zu erwähnen, dass dieser selbstwar, wo die Wehrmacht für den Tod von Millionen Menschen verantwortlich war. (...) Der rhetorische Einsatz der deutschen Narbe ohne die Informationen, wie es eigentlich konkret zu dieser Verwundung gekommen war, folgt der allgemeinen Tendenz, dass viele Deutsche zwar im Bewusstsein leben,zu sein, aber in der Regel nicht wissen,der Wehrmacht ihre Vorfahren im Einsatz waren."erinnert in dernoch einmal an den Bürgerrechtler, der bei der Gedenkveranstaltung zum 9. November im Schloss Bellevue gestorben ist. Er gehörte zu den wenigen, die sehr früh Kontakt zursuchten, schreibt sie: "Als Werner Schulz 2009 ins Europaparlament gewählt wurde, setzte er über einen Initiativantrag für 'Memorial' und die Menschenrechtsaktivisten Ljudmila Alexejewa, Sergej Kowaljow und Oleg Orlov den Sacharow-Preis des EU-Parlaments durch. Er kämpfte für den Erhalt der Gedenkstätte der Geschichte politischer Repression 'Perm 36', des einzigen Gulag-Museums in Russland, und war befreundet mit, den." Auch Richard Herzinger erinnert in seinem Blog daran: "Als der Kreml-Chef 2001 seine'-Rede im Deutschen Bundestag hielt und dafür vom Plenum mitgefeiert wurde, verließ Schulz, als Abgeordneter von Bündnis 90/Die Grünen, aus Protest gegen die brutalen Menschenrechtsverletzungen der russischen Armee in Tschetschenien den Saal. Er blieb mit dieser Geste."Fast allevon Belang sind im Exil oder im Gefängnis. Aber das Exil ist keine neue Erfahrung für russische Intellektuelle, neu ist etwas anderes, schreibt in ihrer-Kolumne: "In mindestens einer Hinsicht unterscheiden sich alle diese Exilanten des 21. Jahrhunderts von ihren Vorgängern des 20: Sie befinden sich im Ausland oder im Gefängnis wegen eines schrecklichen imperialen Eroberungskrieges. Viele sind daher nicht nur, sondern auch; zum ersten Mal argumentieren einige, dass nicht nur das Regime, sondern auch diegeändert werden sollte. Garri Kasparow ist einer von vielen, die der Meinung sind, dass nur eine militärische Niederlage einen politischen Wandel herbeiführen kann. Er glaubt nun, dass Demokratie erst möglich sein wird, 'wenn die Krim befreit ist und die ukrainische Flagge über Sewastopol weht'."Schon kurz nach demmit sechs Toten wartete die türkische Polizei mit der Meldung auf, die Attentäterin sei gefunden und gehöre deran, berichtet -Korrespondent Jürgen Gottschlich mit gebotener Skepsis: "Die PKK hat in der Vergangenheit vor allem Anschläge auf Polizei und Militär verübt, allerdings hat sie sich 2016 auch zu einem Anschlag in einem Park in Ankara bekannt, bei dem etliche ZivilistInnen getötet wurden.Die PKK ist nicht nur in der Türkei, sondern auch in Europa und den USA als Terrororganisation gelistet. Auffällig ist, wie konsequent die türkische Regierung ihreüber den Anschlag durchgesetzt hat." Die PKK hat sich sofort von dem Anschlag distanziert.steht im Juni vor Neuwahlen. Sein Land ist wirtschaftlich marode. Rainer Hermann skizziert in derein entstehendes Bündnis zwischen dem Nato-Mitglied: "Mit einer Überweisung vonhat der Kreml die türkische Leistungsbilanz entlastet. Mit den Mitteln sollen türkische Unternehmen die Produkte einkaufen, die für die Fertigstellung des russischen Atomkraftwerks in Akkuyu an der türkischen Mittelmeerküste benötigt werden. Die Kapitalspritzen aus Russland und der russische Markt könntenwerden."