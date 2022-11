Mbougar Sarr Mohamed. Foto © DR Philippe Rey

Wie weit darf Literatur beimgehen? Um diese Frage kreiste. Der Autor hat sich damit "ins Zentrum der literaturpolitischen Debatten dieser Tage gewagt", hält Jakob Hayner in derfest. Die Rede "ist, die aus dem eigenen Schreiben schöpft und einen klugen Blick auf die Gegenwart wirft." Kehlmann sucht Rat in Schillers "Wallenstein" und stößt darin auf "ein Plädoyer fürs künstlerische Abstandnehmen, das Kehlmann in Schillers Worten erblickt und exemplarisch für sein eigenes Schreiben nimmt. Eine Distanz, die Reflexion ermöglicht, die denausweicht und diese ferne Nähe benutzt, um die Mittel des eigenen Schreibens zu hinterfragen. ... Folgt man Kehlmann, gibt es keine Grenzen. Alles ist möglich. Doch das Mögliche, es ist nur vernünftig, wenn es sich auch als begründet erweist. 'Theoretisch darf man alles, aber praktisch macht man sich.'" Außerdem schreiben Andreas Platthaus ( FAZ ) und Felix Stephan ( SZ ) über die Rede,Im stellt Angela Schader in einem "Vorwort" den senegalesischen Autorvor, der in seinem Roman "Die geheimste Erinnerung des Menschen" einen Autor erfindet, der an einem Buch arbeitet, das "würde": "Immer wieder wird Sarr an die Schmerzpunkte der afrikanischen Literatur und ihres Fremd- und Selbstverständnisses rühren. Die zuvor referierte, mit der stumpfen Waffe des Vorurteils geführte Debatte etwa ist Kinderspiel im Vergleich mit dem Massaker, das Diégane und sein kongolesischer Schriftstellerfreund Musimbwa eines schönen Abends in den Gefilden derveranstalten. Gleichsam auf Zehenspitzen, via die 'manchmal angenehmen, oft erniedrigenden Zweideutigkeiten' ihrer eigenen Situation, schleichen sie sich ans Thema an, dann. Zunächst werden die voraufgehenden Autorengenerationen liquidiert, die nie über 'die Négreries eines gefälligen Exotismus' oder magere Autofiktionen hinausgekommen seien, dann führt man das afrikanische wie auch das weiße Lesepublikum aufs Schafott, als Nachtisch folgt die Kritikerzunft."Die, die denverleiht, ist "heillos zerstritten", meldet Niklas Bender in der: Die diesjährige Auszeichnung für unser Resümee ) konnte am Ende nur per Machtwort des Jurypräsidenten durchgesetzt werden. Doch der Streit zwischen den zwei Fraktionen schwelt mindestens seit letztem Jahr, als eindie Auswahl dominierte: Schatzmeisterin Camille "Laurens' Lebensgefährtewar Kandidat. Man entschied, ihn im Rennen zu lassen - bis Laurens eine Konkurrentin demontierte undeinen Skandal witterte. So viel Krach gab es selten." Und "in diesem Herbst war eine Reise der Académie zur Messe 'Beirut-Bücher' Anlass für Konflikte. Der libanesische Kulturminister Mohammed Mortada hatte am 8. Oktober gegen 'das' gewettert. ... Die eine Hälfte der Académie sagte die Reise ab, vier der 'Offiziellen' hingegen begaben sich nach Beirut und verkündeten dort die diesjährigen Finalisten. Offizielle Kritik an demübten sie nicht."Weitere Artikel: Marcus Müntefering spricht für denmit der feministischen Krimiautorin schreibt hier und dort in derweiter Kriegstagebuch aus. Der Schriftstellererhält den berichtet Paul Ingendaay in der-Kritiker Andreas Platthaus war in Paris bei der Präsentation vonneuem Comic, mit dem der Comiczeichner seinen Zyklus über Adèle Blanc-Sec abschließt. Außerdem gratuliert Platthaus demzum 80. Geburtstag. In der gratuliert Susanne Messmer dem auf künstlerisch ambitionierte Comics spezialisiertenzur Auszeichnung mit dem Berliner Verlagspreis.Besprochen werden unter anderem"Geschichten aus der Heimat" ( FAZ ), der vonherausgegebene Band "Briefe aus der DDR 1989-1990" ( FR ),"Vollblutpferde" ( BLZ ),"Taube und Wildente" ( Tsp ),"Mon Chéri und unsere demolierten Seelen" ( Standard ),"Zeit der Landschaft. Die Anfänge der ästhetischen Revolution" ( taz ),Krimi "Schlichte Wut" ( Freitag ) und"Der Untergang von Númenor und andere Geschichten aus dem Zweiten Zeitalter von Mittelerde" ().In der online nachgereichten Frankfurter Anthologie schreibt der Schriftsteller über"Tschernobyl: Small Talk":"Ich glaube, ich kann dir ein Geheimnis anvertrauen:Mir wurde befohlen, mich in dich zu verlieben,und ich bin heillos ..."