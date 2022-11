DOUBLE TABOU brisé par cette femme qui se promène sans voile ni manteau islamique au beau milieu du trafic en portant dans les bras un chien, toujours officiellement considéré comme " impur " en République islamique d'#Iran. #MahsaAmini pic.twitter.com/j6dK6Q0reJ - Armin Arefi (@arminarefi) November 7, 2022

Zurwird es im Iran nicht kommen, fürchtet Rainer Hermann in der: "Es ist ein großes Versäumnis der, dass es ihr in mehr als vierzig Jahren nicht gelungen ist, einezum derzeitigen Regime zu schaffen, die, wie es 1979 Khomeini gelang, aus dem Stand heraus eine neue Ordnung etablieren und die Stellen im Staatsapparat neu besetzen könnte."In der glaubt hingegen Homayoun Alizadeh, dass der Aufstand im Iran, der von Frauen ausgelöst wurde, die ihr Kopftuch verbrannten,hat, "egal was in Zukunft geschehen wird. Selbst wenn die Proteste nicht zum Sturz des Regimes führen, könnten die jetzigen Rufe 'Frau, Leben, Freiheit' die soziale und politische Landschaft Irans verändern. Und es haben sichzwischen so unterschiedlichen Gruppen wie Schülerinnen, Lehrern, Sportlern, Künstlern, Ölarbeitern und anderen ethnischen Minderheiten gebildet. Eines steht fest: Die Frauen haben durch ihren Aufstand eineninnerhalb der iranischen Gesellschaft errungen. Die Rolle der Frau als bloße Gattin und Hausfrau gehört mit der Frauenbewegung in Iran bereits der Vergangenheit an.", der nun wohl wieder Ministerpräsident in Israel wird, hatte herzlichste Beziehungen zugepflegt, ein Anlass zur Sorge, schreibt Richard Herzinger in seinem Blog: "Andererseits ist nur schwer vorstellbar, wie Netanjahu freundliche Beziehungen zu einer Macht aufrechterhalten will, die mitim engsten Bunde steht. Zu Recht hat der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski kürzlich darauf hingewiesen, dass Russland dem iranischen Regime im Gegenzug für dessen Unterstützung seines Terrorkriegs in der Ukraine bei der Entwicklung vonbehilflich sein dürfte."Dasist so umstritten, dass es möglicherweise neu verhandelt werden muss, berichtet Susanne Memarnia in der. Erstmals hatte Deutschland seine Schuld gegenüber den Herero und Nama anerkannt und versprach die Zahlung von 1,1 Milliarden Euro über dreißig Jahre. Für Ärger sorgte allerdings unter anderem, dass Deutschland das Abkommen mit dervon Namibia ausgehandelt hatte, nicht mit Vertretern der Volksgruppen selbst. "Inhaltlich kritisieren Vertreter*innen der Herero, Nama sowie der San - eine Sammelbezeichnung für Indigene im südlichen Afrika - dass Deutschland mit der 'Joint Declaration' nur zugibt, dass die mit der Kolonisierung verbundenen Verbrechen 'genannt werden würden. Zudem wird der Begriff, der justiziabel wäre, vermieden. Für die Nachfahren ist der Begriff besonders wichtig, nicht nur wegen des Geldes - für sie geht es um die erkennbare Übernahme von Verantwortung und Schuld. Kritisiert wird zudem, dass die 1,1 Milliarden Euro ausdrücklich für- nicht etwa als eine Art Wiedergutmachung - ausgegeben werden sollen und dass damit 'alle finanziellen Aspekte bezüglich der Vergangenheit' geregelt wären. Spätere Nachforderungen sollen damit explizit ausgeschlossen werden."war mit seinen Sandinistas mal eine der Projektionsflächen einer mit der "Dritten Welt" solidarischen Alternativbewegung. Heute ist das Land eine üble Diktatur unter dem Caudillo. Für die interviewt Ralf Leonhard die Journalistin, deren Mannfür die Präsidentschaftswahlen kandidiert hatte und nun unter grausamsten Bedingungen in politischer Haft gehalten wird. "Wie es Félix geht, wissen wir nicht mit Sicherheit. Er sitzt in seiner Zelle. Alle zehn Tage dürfen die Häftlinge eine Viertelstunde ans Sonnenlicht. Sie schlafen auf einer dünnen Matratze auf dem Betonboden. Diejenigen, die ihre Zelle mit einem anderen teilen, dürfen nicht miteinander reden. Die Nahrung ist. Wir sprechen von physischer Folter. Félix hat inzwischen, andere Gefangene bis zu 35 Kilo. Sie haben keinen Zugang zu Lektüre, nicht einmal die Bibel wird ihnen erlaubt. Sie bekommen, sie dürfennicht sehen, auch die nicht, die noch im Lande sind. Das ist psychische Folter. Die Gefangenen tragen bleibende Schäden davon."