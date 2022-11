Die Meistersinger und ihre Gesellen. Bild: Monika Rittershaus / Oper Frankfurt

In Frankfurt haben Regisseurund DirigentWagners "Meistersinger von Nürnberg" neu auf die Bühne gebracht. Musikalisch lässt-Kritikerin Judtih von Sternburg auf die Inszenierung nichts kommen : "Jedenfalls ist das Ergebnis federnd strahlend im Detail., das glänzend aufgelegte Orchester bietet das komplette Gegenteil einer Ohrenbetäubung... Es geht in Frankfurt nicht um Kleinformat, es geht. Das Pathetische, weitgehend selbst das ironisch Gravitätische hat sich verabschiedet, nicht weil die Musik banalisiert, sondern." In derjubelt Jan Brachmann auch über die Inszenierung: "Das Stück hat uns mit seiner Geschichte über, aber auch dem Streit darüber, wassei, noch viel zu sagen. Am Ende hält Hans Sachs seine berüchtigte Ansprache über das, '' in der Kunst sei, vor dem geschlossenen Vorhang. Beckmesser steht ihm bei. Im bunten, vielfältigen Volk hinter ihnen ist für beide kein Platz mehr. Ihre Kunstanschauungen sind nicht inklusionsfähig. Zum Nachspiel leuchtet über dem Volk das Wort 'Germania' auf, bis die drei ersten Buchstaben verlöschen. Wenn man also, 'was deutsch und echt', aus derstreicht, bleibt 'mania' übrig. Wahnsinn, diese tollkühne Inszenierung!"Besprochen werden"Göttersimulation" an den Münchner Kammerspielen ( SZ ), Dušan David Pařízeks Inszenierung von"Annette, ein Heldinnenepos" am Schauspiel Stuttgart ( taz ),neues Stück "Barrier Reef" (in dergrübelt Jacob Hayner noch immer, was ihm diese "Mischung aus clowneskem Nazi-Karaoke, öffentlicher Therapiesitzung und absurder Propaganda-Dauerschleife" sagen soll) und"Pippi Langstrumpf" an der Komischen Oper Berlin ( Tsp Nachtkritik ).