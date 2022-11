Marc Chagalls "Engelsturz" (1923 - 1947). Kunstmuseum Basel





Installationsansicht Grüne Moderne. Die neue Sicht auf Pflanzen Museum Ludwig, Köln 2022, Foto: Leonie Braun

So unpolitisch, wie man immer denkt, wargar nicht, lernt-Kritiker Stefan Trinks in einer neuen Ausstellung der Frankfurter Schirn , die vor allem Chagalls Werk aus den dreißiger und vierziger Jahren gewidmet ist. Als Leihgabe ist auch Chagalls "Engelssturz" zu sehen, das der Maler zwischen dem Novemberputsch 1923 und 1947, in der Emigration in den USA, dreimal "grundlegend überarbeitete". In der Schirn kommt das Bild besser zur Geltung als neben den Franz Marcs in Basel, meint Trinks, während er auf die gelbe Kuh blickt: "Im selbenmit seinem Hof darüber in die nachtschwarze Finsternis des surrealen Geschehens, bei dem ein grüngesichtiger Mann ... seinen Spazierstock in der Rechten zum Ohr eines violett gekleideten Rabbi mit blauem Gesicht und aufgerollter Thora-Schrift richtet. Leicht rechts aus der Mittelachse gerückt aber steigtmit in Flammenzungen endenden Gewändern und Flügeln vom unteren Ende des Bildes bis nach oben auf, nur das nicht die positive Assoziation eines Phoenix vorherrscht, vielmehr durch die verquält in den Rücken geworfene, offenbar abstürzende Figur mit demund dem vollständig verdunkelten rechten die eines Ikarus."





Regine Müller wandert für dielustlos durch die Ausstellung "Die Grüne Moderne" im Kölner Museum Ludwig , die von Deutschlands erster, Miriam Szwast, politisch superkorrekt ausgerichtet wurde: "In der aktuellen Schau schlägt sich das unter anderem nieder in(um Plastik zu sparen), der Übernahme der Architektur von früheren Ausstellungen, der Entscheidung, keine Originale auszuleihen und den Katalog nicht zu drucken, sondern kostenlos zumim Netz anzubieten. Die eigentliche Ausstellung über jene Zeit der ersten grünen Moderne im frühen 20. Jahrhundert zeigt dann überwiegend Fotografien. Zu sehen sindals Clou modernistischer Wohnungseinrichtungen, man sieht Aufnahmen von Werner Mantz und Anne Biermann oder Nahaufnahmen verschnörkelt wirkender Pflanzen, in denen Karl Blossfeldt die 'Urformen der Kunst' erblickte." Doch leider, so Müller, "wirken die Fotos verloren und die mittels grober Klebestreifen befestigtenrustikal improvisiert. Das ökologische und das ästhetische Ausstellungmachen finden hier zu keiner überzeugenden Versöhnung."Weiteres: Nach dem plädieren Jana Talke und Alexander Estis in der NZZ für eineangesichts des Antisemitismus, der viele alte und neue Kunstwerke prägt. Paul Ingendaay besucht für die, das Dörfchen Fuendetodos im spanischen Aragonien, das zusammen mit anliegenden Dörfern "eine Art Goya-Kulturzone" errichten will, um Besucher anzulocken. Besprochen wird die Ausstellung der indischen Fotografinin der Frankfurter Schirn (SZ).