Christopher Miller erzählt in der Link ) die Geschichte der Zwillingsschwesternund. Chorna lebt außerhalb der russisch besetzten Gebiete in der Ukraine, Mudryenko blieb in der kleinen Hafenstadt Skadowsk nahe Cherson. Mudryenko trug ihr Herz auf der Zunge und sprach russische Soldaten direkt auf die Besetzung der Ukraine an. In der Folge wurde sie offenbar. Ihre Schwester, die telefonisch den Kontakt gehalten hatte und mit Ansässigen sprechen konnte, berichtet dem-Reporter. "Als Chorna im örtlichen Leichenschauhaus anrief, um sich den Tod von Mudryenko bestätigen zu lassen, weigerte sich ein Mitarbeiter zunächst, mit ihr zu sprechen. Schließlich schickte der Angestellte ihr jedoch, in der als Todesursache '' angegeben war, was bedeutet, dass auf ihren Hals starker physischer Druck ausgeübt worden war. Einige Details zu Mudryenkos angeblicher Entführung und ihrem Tod konnten nicht unabhängig überprüft werden, da sie sich in Gebieten ereigneten, die für westliche Reporter nicht zugänglich sind. Diehat jedoch die Sterbeurkunde von Mudryenko sowie Textnachrichten und Gespräche zwischen Anwohnern und Augenzeugen ausgewertet, die die Geschichte von Chorna bestätigen."In erinnert sich die ukrainische Autorinan ihre Zeit im besetzten Mariupol und daran, wie essenziell es für die Menschen war,zu bekommen. Unter Lebensgefahr liefen sie an eine Kreuzung, wo manchmal die Funkwellen ankamen: "Ich habe gesehen, wie viele von ihnen bei dem Versuch, eine Verbindung herzustellen, das Telefon über den Kopf hielten, und es schien mir, als würden sie sich Gott zuwenden. Von oben hat sie allerdingsgesehen. Die russländischen Flugzeuge, gesteuert von russländischen Fliegern, haben über ihnen russländische Bomben abgeworfen."Außerdem zum Krieg gegen die Ukraine: Viel Aufsehen erregt eine Recherche desund des, die herausfand, dass die BASF-Tochteroffenbar dem russischen Militär Kerosin-Vorprodukte verkauft, die unter anderem fürgebraucht werden, mehr hier Im litauischen Exil gedachteneiner Nacht Ende Oktober 1937, in der Stalinumbringen ließ. Sie sind nicht die einzigen Toten im Wald von Kurapaty, wo sich die Überreste von 30.000 Menschen finden sollen, schreibt Janka Belarus in der. In Belarus selbst ist eine Aufarbeitung nicht möglich. Zur Zeit sind "33 Journalistinnen und Journalisten inhaftiert, NGOs mussten ihre Arbeit einstellen". Mit der Ermordung der Intellektuellen krönte Stalin die Niederschlagung der "sogenannten": "Historiker sprechen mittlerweile von mehreren Terrorwellen, denen die damalige belarussische Elite zum Opfer fiel. Die Stalinsche Säuberung begann bereits Mitte der 1920er Jahre. Sie war auch eine Reaktion auf die Bolschewiki, die gemeinsam mit Kulturschaffenden für diewarben. Schriftsteller und Dichter trieben diese sogenannte belarussische Wiedergeburt grundlegend an. In den Jahren 1929 bis 1931 wurden sie dafür bestraft. So starb der wunderbare LyrikerAnfang der 1930er Jahre im russischen Wjatka. Kurz zuvor war er trotz seiner Tuberkuloseerkrankung dorthin verbannt worden."muss die Korruptionsvorgänge um den ehemaligen Kanzlerstarund seinen engsten Berater Thomas Schmid aufarbeiten. Ein schönes Licht aufwirft die Affäre nicht zurück. Man erfährt in der Rückschau des-Österreich Korrespondenten Ralf Leonhard etwa, was es mit dem "" auf sich hat: "heißt dieder geschäftstüchtigen Gebrüder Fellner, die sich wohlwollende Berichterstattung über Politiker mitbezahlen lassen. Sabine Beinschab heißt eine Meinungsforscherin, deren Ein-Frau-Betrieb zu großen Teilen vonlebte. Sie hatte den Auftrag, Sebastian Kurz nur im besten Licht erscheinen zu lassen. Beinschab, die inzwischen Kronzeugenstatus erhalten hat, ist vollumfänglich geständig. Die Honorarforderungen für ihre Umfragen und Studien, die einzig dem Image von Kurz nützten, reichte sieein."Der alerte Jungpolitikerwird wohl Nachfolger Marine Le Pens beim Rassemblement National werden, Le Pen selbst will sich auf die parlamentarische Arbeit konzentrieren. Kathrin Müller-Lancé portätiert ihn für die. Er solle wie Le Pen selbst für die "" der Partei stehen. Aber "auch wenn Bardella wirkt wie das perfekte junge Gesicht für eine Partei, die sichwill: Er ist alles andere als gemäßigt. Ohne Berührungsängste sympathisiert er mit der Theorie des '', derzufolge Europas weiße, christliche Bevölkerung nach und nach durch überwiegend muslimische Zuwanderer ersetzt wird. Er möge das Wort nicht, aber die These sei richtig, sagte Bardella im vergangenen Jahr in einem Interview."