Heute herrscht ", wo einstwar", schreibt Christian Jakob in der. Immer noch sterben, aber Europa steht zu seiner Abschottung, und die Öffentlichkeit hat sich abgewandt: "Der Blick nach Malta, nach Libyen, nach Italien, nach Algerien, nach Ceuta und Melilla, an den Ärmelkanal, an die Grenzen von Polen und Belarus, von Kroatien und Serbien zeigt ein ähnliches Bild: eine, wofür sich heute niemand mehr ernsthaft schämt, wofür keine politischen Konsequenzen mehr zu befürchten sind. Im Wochentakt sinken Flüchtlingsboote im Mittelmeer, immer noch, immer wieder, obwohl ihrewäre." In einem zweiten Artikel berichtet Jakob, dass es allein im Augustim Mittelmeer gab.Weltweit existieren heute etwa zweihundert sogenannte "", "in denen meiststaatlicheerheben, die von der überwältigenden Mehrheit der Staatengemeinschaft nicht anerkannt werden", schreibt die Historikerinbei. Man muss nur nachschauen, um die Gefahr solcher Konflikte zu erkennen, fährt sie fort: "Anfang der neunziger Jahre haben russischsprachige Eliten, meist Geschäftsleute aus der Stahlindustrie, die Abtrennung des kleinen Flecken Landes von der neu entstandenen Republik Moldau durchgesetzt. Transnistrien, zwischen Moldau und der Ukraine gelegen, mit rund 375.000 Einwohnern, wird heute von kaum einem Land der Welt anerkannt und hat ein, das freie Meinungsäußerung und Pressefreiheit massiv beschneidet. Die russische Regierung liefert dem isolierten Regimeund nützt die aufgelaufenen Schulden als Pfand im Poker um Konfliktverhandlungen. Zwischen den Bewohnern Transnistriens und der Republik Moldau gibt es keine ethnischen Ressentiments, der entscheidende Faktor ist vielmehr die russische Regierung, welche die ungelöste Situation für sich nützt."Gestern war in"Tag des Wissens", berichtetKorrespondent Friedrich Schmidt. Die Schule fängt wieder an. Und Putin sprach nach einer Stippvisite an Gorbatschows Sarg (an der Beerdigung wird er nicht teilnehmen) in Kaliningrad zu Kindern. Es gibt einen: "Drittklässler sollen demnach unter anderem lernen, dass 'dasteurer ist als das Leben'; Fünftklässler sollen lernen, dass die 'enorme Militärhilfe des' für die Ukraine "die Gefechte in die Länge zieht und die Zahl der Opfer der Operation erhöht'. Verschiedene Altersklassen sollen Geschichten vom Krieg hören wie die von 'Hauptmann Alexandr Romanow', der 'eine Gruppe ukrainischer Nationalisten' in ein Minenfeld gedrängt habe, wo sie indes nicht auf Minen getreten seien, sondernhätten."Ziemlich kritisch kommt Richard Herzinger in seinem Blog auf den deutschen "" zurück, der seit seinem Tod kurz nochmal aufflammte: "Die Verklärung Gorbatschows stellte ein konstitutives Element der jahrzehntelangen deutschengegenüber Moskau dar. Zugespitzt läuft das deutsche Narrativ über die Befreiungsjahre 1989/1990 auf die Kernüberzeugung hinaus, 'Gorbi' habe Europa die Freiheit und uns Deutschen. Diese Großzügigkeit vonseiten eines sowjetischen Führers wurde als das Resultat beharrlicher Vertrauensbildung durch unverdrossenen 'Dialog' gewertet."In einem sehr schönen Text in der erzählt die russische Schriftstellerin, wieihr die Freiheit und den Glauben an Worte zurückgab. Und sie kommt auf dieund Belastung Gorbatschows zu sprechen, dem in Russland vorgeworfen wird, er habe die "Sowjetunion zerstört": "Ich glaube, Gorbatschow empfand das Ende der Sowjetunion als. Nicht zufällig war er ständig bemüht, sich zu rechtfertigen und die Verantwortung für das Geschehen dem '' und dessen Gesinnungsgenossen zuzuschreiben. Darin sehe ich ein tiefes Paradox: Eine Persönlichkeit von historischer Bedeutung versucht sich von dem loszusagen, womit sie in die Weltgeschichte eingehen wird. Kaum jemand im heutigenist sich der historischen Größe jenes Mannes bewusst, der es bei all seinen persönlichen menschlichen Schwächen und Zweifeln vermocht hat, sein Land aus der Isolation herauszureißen und es in den Raum der großen Zeit zurückzuführen."fordert von Deutschlandin einer Höhe vondie Bundesregierung lehnt jegliche Zahlung ab, meldet unter anderem dermit. "Die Frage von Reparationen zwischen Deutschland und Polen ist seit Jahrzehnten durch etliche Erklärungen und Verträge, auch wenn Polens faktischer Regierungschef Jarosław Kaczyński solche entsprechenden historischen Tatsachen gern leugnet - zumindest öffentlich", erinnert Florian Hassel in der. Aber um die PiS ist es nicht gut bestellt: "Geblieben sind der PiS indes ihre Stammwähler, oft auf dem Land wohnend,, von der PiS seit 2015 mit immer neuen Sozialleistungen verwöhnt - und wenig vertraut mit den historischen Fakten oder den zahlreichenKaczyńskis oder seines Justizministers Zbigniew Ziobro bei der Beseitigung einer unabhängigen Justiz. Es ist diese Stammwählerschaft, an die sich die Wiederbelebung des Reparationsthemas richtet."