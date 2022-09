Fedir Tetyanych, Ausstellungsansicht





Das Center for Contemporary Arts in Berlin zeigt derzeit eine Ausstellung des 2007 verstorbenen ukrainischen Künstlers, der viele Zutaten für seine Werke auf dem Müll fand. Ob er von den kommenden Umbrüchen schon etwas ahnte, fragt sich imChristiane Meixner. "Der Künstler, den hierzulande nur wenige kennen, scheint sich über die Zeit zu wandeln. Nach seiner Zeit an der Staatlichen Kunstschule in Kiew widmete sich der 1942 Geborene der monumentalen, dekorativen Wandgestaltung öffentlicher Orte. Doch schon im Studium ödete ihnan. Seine Motive entwickelte Tetyanych aus der, die Bilder balancieren zwischen Figuration und einer abstrakten Kosmologie. Im CCA hängt nur ein großes Gemälde, doch 'Universe - Infinity' aus den siebziger Jahren vermittelt mit, die sich um ein dunkles Nichts in der Bildmitte organisieren, wie sichfür Tetyanych angefühlt haben mag: organisch, zärtlich und untrennbar mit dem eigenen Bewusstsein verwoben."Der Fotografarbeitet gerade an einer großen Einzelausstellung - auf 1800 Quadratmetern! - im New Yorker Moma, die am 12. September eröffnet wird. Catrin Lorch hat ihn für diein seinem Kreuzberger Atelier besucht, wo er an der Hängung bastelt. "für das MoMA, die reflektiert nicht einfach retrospektiv, was da ist. Sondern denkt auch mit, wie alt die Besucher sein werden. 'Viele, die das jetzt sehen, waren in den Neunzigerjahren noch gar nicht geboren', sagt er vor einem Motiv, das ein gewaltiges Banner zeigt, es stammt aus den frühen Neunzigern und dokumentiert denin den USA. Dass solche historischen Motive unmittelbar wirken, hat auch mit der Präsentation zu tun, Tillmans besteht darauf, seine - inzwischen kostbar gewordenen - Abzügedirekt auf die Wand zu hängen, ohne Rahmen, ohne Schutzglas. ... Er wollte versichern: 'Dem Fragilen kannst du trauen.'"Viel Tinte wird vergossen über die #metoo-Vorwürfe gegen den Galeristen. Bewiesen werden kann nichts, konstatiert Ursula Scheer in der. Zufrieden kann sie das nicht stellen: "Die gleichfalls in derlancierten, viel schwereren Anschuldigungen gegenhaben gezeigt, dass alles, wasgeklärt ist, im Raum bleibt als anhaltendes Raunen. Die Geschicke der Galerie König könnten sich daran entscheiden, wiewirkt: abseits der Justiz,auf einem Markt, der nicht alles allein regeln sollte." Im erinnert Katharina Rustler: "Es gilt die." Außerdem schreiben dazu Philipp Meier in der NZZ , Christian Gehrke in der Berliner Zeitung und Christiane Meixner im Tagesspiegel Weiteres: Wanda Wolf annonciert in derdie Berlin Photo Week , die heute beginnt. Besprochen werden die Ausstellung "Kunst nach der Shoah" mit Werken vonundim Kunsthaus Berlin-Dahlem FR ), Julian Rosefeldt Filminstallation "Euphoria" auf der Ruhrtriennale ( taz ) und die Donatello-Ausstellung in der Berliner Gemäldegalerie