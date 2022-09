verlässt den, an ihrer Stelle sollverlegerischer Geschäftsführer werden, meldet Felix Stephan in der. Stephan versteht den Wechsel als "": "Siv Bublitz... war vor allem alsund Change Managerin bekannt. Unter ihrer Führung reduzierte der Verlag die Zahl seiner Veröffentlichungen und fuhr das ruhmreiche Sachbuchprogramm zurück. Der Katalog wurde handlicher, das literarische Programm unterhaltsamer undrückte ins Zentrum der publizistischen Tätigkeit. Langjährige Hausautoren wie Monika Maron und Thomas Brussig verließen den Verlag im Streit, andere, wie die spätere Buchpreisträgerin Anne Weber, gingen lautlos. Jetzt geht auch die Verlegerin, 'wegen unterschiedlicher Auffassungen über die weitere Entwicklung der Verlage', wie es in der Mitteilung heißt. Oliver Vogel war mehr als zwei Jahrzehnte Lektor für deutsche Gegenwartsliteratur bei S. Fischer, davon lange Programmleiter. In dieser Zeit hat er sich den Ruf erworben, denjenen des Marktes im Zweifel stets den Vorrang einzuräumen."In dersieht Andreas Platthaus das ähnlich, betont aber, dass die mit der Person Bublitz verbundenen wirtschaftlichen Erfolge ausblieben: "Stattdessen litt der Ruf des Hauses, vor allem durch die von Bublitz betriebene Trennung von der langjährigen Fischer-Autorinim Herbst 2020. Man muss dieses breit kommentierte Ereignis wohl alsvon Bublitz und der Konzernspitze in Gestalt von Monika Schoellers Halbbruder Stefan von Holtzbrinck sehen, die dort ein abermaliges Umdenken auslöste:zur Zeit vor Bublitz. Das ist das. Nicht Siv Bublitz ist gescheitert, sondern die Konzernvorstellung eines gewandelten S.-Fischer-Verlags. Angesichts von dessen großer Vergangenheit ist das erfreulich, ein Zugeständnis an literarische Qualität."In derspringt Julia Encke der zuletzt in die Kritik geratenen Transformationsforscherinzur Seite, sie kann an ihr nichts Anstößiges finden, im Gegenteil: "Wer die öffentlichen Auftritte von Maja Göpel seit einigen Jahren verfolgt, kann feststellen, dass sie in Konfliktsituationenist."