Vor einigen Wochen brachte der Kritiker Christian Lorentzen in seinem-Newsletter dieauf den Punkt: ", Fernsehen ist langweilig, Popmusik ist langweilig.. Bücher von großen Verlagen sind langweilig." In derkann Michelle Goldberg dem nur zustimmen , sie glaubt aber nicht wie Lorentzen, dass die Kapitalisierung der Kultur daran schuld ist. Sie empfiehlt' Buch "Status and Culture" . Marx glaubt, dass Kulturmehr zur Verfügung stellt, nicht bei KünstlerInnen, die den Betrieb herausfordern, nicht beim Publikum: "Im Zeitalter des Internets sagt der Geschmack weniger über eine Person aus. Man muss sich nicht in eine soziale Welt begeben, um sich mit John Cage vertraut zu machen - oder mit Underground-Hip-Hop, schräger Performance-Kunst oder seltenen Sneakers. In gewisser Hinsicht ist das fantastisch. Die Menschen können ohne Probleme Dinge finden, die sie mögen, und verschwenden weniger Zeit damit, so zu tun, als würden sie Dinge mögen, die sie nicht mögen. Kulturelles Kapital zu nutzen, umzu signalisieren, ist versnobt und ausgrenzend. (Avantgarde-Kunst kann auch, wie Susan Sontag schrieb, selbst ziemlich langweilig sein.) Aber natürlich sind die Menschen heute nicht weniger besessen von ihrem eigenen Status als zu Zeiten einer blühenden Kulturproduktion. Es ist nur so, dass diesind. Wenn der Wert des kulturellen Kapitals herabgesetzt wird, schreibt Marx, dann werden 'Popularität und ökonomisches Kapital noch zentraler für die Bestimmung des Status'. Infolgedessen, sagt er, gibt es 'weniger Anreize für Individuen, Kultur mitzu schaffen und zu zelebrieren'."Debatten um densind nicht neu, schreibt in der, ehemaliger Kultusminister in Bayern, nach Lektüre des von Ralf Fücks und Rainald Manthe herausgegebenen Aufsatzband "Liberalismus neu denken" . Maier erinnert sich jedenfalls noch gut an die Debatten der "" in den späten Vierzigern: Sie wollte einerseits, damit diese sich entwickeln kann. Aber auch einen Ordnungsrahmen, "damit das wirtschaftliche Geschehen nachhaltig weitergehen kann und der notwendige Wettbewerb nicht mit einem Sieg der schnellsten und stärksten Hände endet ... '' war daher das zentrale Thema der Freiburger Juristen und Ökonomen. Und die eigentliche Nagelprobe auf eine geordnete Freiheit des Marktes war für die 'Freiburger' ein funktionierendes, mit 'Zähnen' versehenes."