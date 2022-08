In derfragt sich der Soziologe, erschöpft von der kindischen Debatte um die, ob wir als Gesellschaft überhaupt noch mitumgehen können: Den Kritikern, die sich auf medizinische Argumente erst gar nicht einlassen, hält er entgegen, dass unsere Freiheit immer auch einen Ordnungsrahmen hat - sonst gäbe es sie nicht. Doch "erst kollektive Herausforderungen machen darauf aufmerksam - und erzeugen einen Widerstand, der in manchen (sogar regierenden) Subkulturen so tut, als seien die Grundfesten der sozialen Ordnung in Gefahr. Anders ausgedrückt: Erst wenn durch Herausforderungen dieeingeschränkt werden, entdeckt man die Widerständigkeit des Gesellschaftlichen und kämpft dagegen - blind dafür, wie stark die vorherigen Handlungsmöglichkeiten bereitswaren und wie sehr die Privilegien mancher Lebensform exakt dieser Ordnung entstammen."Salman Rushdie mag das identitätspolitische Paarundin seiner-Kolumne noch verteidigen. Aber die? "Wo wird solche Kritik und Satire nur als Vorwand genutzt, um Vorurteile und Ressentiments gegen eine Minderheit zu legitimieren? Wenn in den sogenannten Mohammed-Karikaturen, die von Dänemark bis Frankreich abgedruckt wurden,abgebildet werden, mit einer natürlichen Neigung zu Gewalt und zur- dann reden wir über etwas anderes, nämlich über Islamfeindlichkeit und Rassismus. In der Diskussion über antisemitische Kunstwerke auf derkam glücklicherweise auch niemand auf die Idee, dass die Darstellung von Juden mit blutunterlaufenen Augen, Vampirzähnen und Hakennase nur Religionskritik war." Die Behauptungen über die Mohammed-Karikaturen sind leider nicht mit Abbildungen belegt.-Redakteur René Pfister befasst sich in einem längeren Artikel mitund staunt unter anderem über eine Studie, die die Bundesregierung beim Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, kurz DeZIM, in Auftrag gegeben hat. Sie sollte herausfinden,die Deutschen sind. 90 Prozent sprechen sich gegen Rassismus aus, ein erfreuliches Ergebnis, findet Pfister, auch wenn die verbleibenden Rassisten nicht geleugnet werden dürfen. Und doch klingen die Autoren der Studie, notiert Pfister: "Die Autoren beklagen, 'dass bei der Hälfte der Bevölkerungund eine damit einhergehende Bagatellisierung von Rassismus zu beobachten sind'. Um diese drastische These zu untermauern, haben sie den Befragten unter anderem folgende Aussage vorgelegt: 'Es ist absurd, dass einem Rassismus unterstellt wird, wenn man lediglich fragt,.' 63,4 Prozent stimmten zu. Aber wieso ist es Rassismus, wenn sich jemand für die Lebensgeschichte seiner Mitmenschen interessiert?"Im unterhalten sich die Autorinnenundausführlich über die Bedeutung vonheute in Deutschland. Die Unterschiede zeigen sich schon bei der, erklärt Scholl: "Kinder aus prekären Verhältnissen müssen Bewegungen vollziehen, um an Bildung zu kommen. Meist befindet sich diein einem eher bürgerlichen Terrain. Aber werden die Kinder von den Lehrpersonen dazu ermuntert, obwohl ihre Eltern nicht zum Sprechtag kommen, oder bekommen sie eine Gymnasialempfehlung, wenn sie ausländisch klingende Namen tragen? Muss das Kind sich aus den schlechteren Bezirkenbegeben? Muss eslernen und mit Lehrern zurechtkommen, die andere Verhaltensformen erwarten als die, die dem Kind von Haus aus vertraut sind? Damit beginnt die Klassenreise." Dass Klassenunterschiede heute keine Bedeutung mehr haben, glaubt auch Schörkhuber nicht: "In Österreich gehören ja auch. Das hat, glaube ich, etwas mit der Kreisky-Ära in den Siebzigerjahren zu tun, aber es ist eben auch die Folie für diese Art von, bei der bestimmte Standpunkte, bestimmte Praktiken oder bestimmte habituelle Ausdrucksformengesetzt werden. Die Frage, warum bestimmte und auch sehr spezifische Schablonen als normal gelten, wird gar nicht mehr gestellt."