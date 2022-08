Trajall Harrell: The Köln Concert". Foto: Reto Schmidt / Schauspielhaus Zürich

Beim Berliner "Tanz im August" gastiertemit einer Choreografie zu"Köln Concert", und-Kritikerin Wiebke Hüster schwebt im siebten Himmel, zumal Harrell vor Jarretts Musik auch noch 'The Last Time I saw Richard' spielt: "Es ist einer derund erzählt die Geschichte des desillusionierten Künstlers in der postromantischen Phase seiner Existenz: 'Richard got married to a figure skater / And he bought her a dishwasher and a coffee percolator / And he drinks at home now most nights with the TV on / And all the house lights left up bright.' So beginnt auch Trajal Harrell: Das Publikum sitzt, und der Choreograph, indem er allein zu tanzen beginnt, rechts vorne am Bühnenrand, schaut über die Zuschauer hinweg. Mitunter aber schaut er uns auch an: Mit der, die nichts Ablehnendes hat, aber doch unmissverständlich darauf verweist, dass wir einer für das Theaterzuschauen."Weiteres: In der stellt Katja Kollmann die russische Schauspielerinvor, die in Russland ein Star war und jetzt im lettischen Exil in Riga mit dem Regisseur Alvis Hermanis Theater macht. Christine Dössel freut sich in derüber die Goethe-Medaille fürundvom indischen Sandbox Collective, zwei Theatermacherinnen, Schauspielerinnen und Initiatorinnen eines Gender Bender Festivals in Bangalore. Besprochen wird"Drei Schwestern" in der Regie von Dušan David Parízek am Theater Bremen (und Nachtkritiker Jens Fischer zufolge auch mit nur zwei Schwestern beeindruckend und unbedingt sehenswert).