Serhij Zhadan (2019). Foto: Mykola Swarnyk, unter CC-Lizenz





Der ukrainische Dichter wird mit demdes Deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Das ist eine freut sich in derCornelia Geißler, dem Menschen wie dem Autor gleichermaßen zugetan: "Sein Schreiben, ob in Lyrik oder Prosa, in Essays oder Rocksongs, ist. 'Im Frühherbst Anfang der Neunziger konnte man sterben/ nur weil man Wörter benutzt hatte wie: Frühherbst, frühe Neunziger', heißt es in seinem Gedicht 'Revolver und Rosen' von 2007, die Umbruchzeit aufnehmend... In seinem jüngsten Gedichtband 'Antenne' , 2020 auf Deutsch erschienen, schreibt er: 'an den europäischen Flüssen, Dichter eines Landes, das wehrlos stirbt, wenn es den Winter spürt,; über Angst und Ausweglosigkeit sprechen jene, die nicht lesen.'""Wohl und Ehre dem Land, das solche trefflichen Söhne hat.!", ruft in derAndreas Breitenstein. "Eigentlich wusste Serhij Zhadan schon immer, was in der Luft lag. '' war im August 2014 ein Beitrag von ihm im Feuilleton derüberschrieben. Darin schilderte er, wie sich die Kämpfe intensivierten, die nach der russischen Annexion der Krim ferngesteuert aus Moskau von den auf Unabhängigkeit und Eigenstaatlichkeit pochenden Separatistengebietenausgingen. In der Ukraine wuchs die Angst, erste Wehrpflichtige wurden eingezogen; doch das zivile Leben ging weiter, geradezu verbissen klammerte man sich an den Alltag. Dasund die kollektive Lähmung vermochte Zhadan hier in unnachahmlicher Weise zu fassen."Andere Literaturkritiker stimmen in den Glückwunschchor ein: Dass Zhadansah, dürfte jedoch nicht der Hauptgrund für den Friedenspreis sein, schreibt aufBjörn Hayer. "Als entscheidend erweist sich vielmehr seine in unterschiedlichen Genres entfalteteund der Selbstermächtigung. Denn immer wieder erzählen seine Texte von Protagonisten, sich gegen Übermächte zu Wehr setzen. In dem 2012 erschienenen Roman 'Die Erfindung des Jazz im Donbass' , jenem Werk, das ihn auch im deutschsprachigen Raum einer größeren Leserschaft bekannt machte, trifft man etwa auf die Hauptfigur Herman, der eine Tankstelle gegen das politische und wirtschaftliche Kapital eineszu verteidigen weiß." In der freut sich Judith von Sternburg: "In seinen Büchern bewegt sich Zhadan mit wunderbarer Sicherheit zwischen den Sprachen und Bevölkerungen - man könnte darüber, wie die einen Charkiw und die anderen Charkow sagen, aber das Lächeln ist einem vergangen." Und im lobt Gerrit Bartels: "Diese Wahl ist naheliegend - aber sie ist, im Grunde lange überfällig und die beste, die der Stiftungsrat des Friedenspreises in diesem Jahr treffen konnte". Weitere Glückwünsche gibt es inundIm Interview mit dererklärt Zhadan, warum erund nicht ins Ausland geht: Er würde verrückt werden, sagt er, in der Ukraine könne er wenigstens etwas tun. "Wir bringen Soldaten, wie jeden Tag seit Monaten,. Unsere Armee braucht alles, nicht nur diejenigen, die von Anfang an im Kampfeinsatz waren, sondern auch die neuen Einheiten. Wir bringen ihnen Schuhe, Kleider, Unterwäsche, alles finanziert durch private Spenden. Die einen geben 100 Hrywny, ein anderer ein paar hundert Dollar oder mehr. Wir bringen, die im Ausland gekauft wurden. Wir sammeln zerschossene Autos, finden Ersatzteile und Reifen, und unsere Spezialisten in Charkiw flicken das zusammen, und dann, wenn auch mit Dellen, geht es wieder ab in den Kampf. ... Wir verteilen Sachen.mit einem Ensemble aus Musikern und Lyrikern. Jetzt hilft uns der Westen, und die Russen werfen Bomben auf uns. So ist das Leben. Wir spielen aber auch auf der Straße für normale Passanten und für die Armee."In der bewundert Katja Kollmann Zhadans Mut: "Wie waghalsig es sein kann, sich, zeigt das aktuelle Beispiel der letztjährigen Friedenspreisträgerin: Sie hatte 2020 an regierungskritischen Protesten in ihrer Heimat Simbabwe teilgenommen, war kurzzeitig verhaftet worden und steht nun vor Gericht." Inzwischen ist einerlassen worden, weiß Fridtjof Küchemann (): "hat die Schriftstellerin und Filmemacherin in dieser Sache seitdem schon vor Gericht erscheinen müssen. An diesem Montag hätte, wieder einmal, der letzte Termin sein können: Diesen Tag hatte die Vorsitzende Richterin festgelegt, um die Entscheidung zu verkünden, ob das Verfahren auf Antrag der Verteidigung eingestellt wird. Das wäre eindes Prozesses gewesen, in dessen Verlauf selbst einer der drei Polizisten, die Dangarembga und Barnes vor zwei Jahren verhaftet hatten, als Zeuge aussagte, die beiden Angeklagten haben lediglich ihre in der Verfassung Simbabwes verbrieften Grundrechte wahrgenommen. Doch das Verfahren scheint: nicht allein der beiden Angeklagten, sondern aller Oppositionellen in Simbabwe, die hier einmal mehr vorgeführt bekommen, dass in ihrem Land weder offensichtliche Friedfertigkeit noch internationales Renommee vor einer solchen Behandlung schützen."Weiteres: Besprochen werdenRoman "Eine Nebensache" ( FR mehr dazu auch von Angela Schader im),neu entdeckter Roman "Guerre" ( NZZ ), Nicolas Mahlers Comic "- Alle Filme neu angeschaut und gezeichnet" ( Tsp ),Roman "Lenin auf Schalke" (),' Erzählband "Gekrümmte Zeit in Krems" (),Band "Denken ohne Trost" () und' Roman "Bis ans Ende unserer Leben" ().