Was musste die Ukraine auch im kurzen Rock vor der Kaserne spazieren gehen - Mariam Lau (@MariamLau1) May 1, 2022

Kompromisse setzen ein gemeinsames Ziel voraus. Dieser Kompromiss kann nach der Logik des Briefes nur die bedingungslose Kapitulation der Ukraine sein, die von einem der Unterzeichner in einem erläuternden Radiointerview mit schiefen historischen Vergleichen /10 - Armin Nassehi (@ArminNassehi) April 30, 2022





Eine Flut meist nicht sehr freundlicher Reaktionen hat der Aufrufund 27 weiterer Intellektueller und Künstler - darunter Martin Walser, Lars Eidinger, Juli Zeh, Robert Seethaler, Alexander Kluge, Antje Vollmer, Harald Welzer und Svenja Flaßpöhler - zurausgelöst (unser Resümee ).Sehr viel retweetet wurde ein Blogbeitrag des Musikers(der dann auch bei übernommen wurde): "Was mit der Ukraine passiert, ist das staatliche Äquivalent zu einer Vergewaltigung durch den Ex-Mann, mit angedrohter Vernichtung bei Gegenwehr. Dass ausgerechnet eine Feministin wie Alice Schwarzer vor diesem Hintergrund die Empfehlung ausspricht, lieber nicht zu arg zu helfen, um dem Gewalttäter keinen Vorwand für einen dritten Weltkrieg zu liefern, respektive das Vergewaltigungs-Opferfür einen drohenden Massen-Mord durch seine provozierende Gegenwehr zu brandmarken, ist zumindest bemerkenswert."DieJournalistin Mariam Lau fasst es kürzer.Statt so einen dummen offenen Brief zu schreiben, hätten. ja auch Zeichen setzen können, meint Stefan Laurin bei den, etwa indem sie "nach Kiew oder Mariupol reisen und sich dort auf die Plätze stellen, sichbegeben odergegen den Krieg protestieren...hat so in Athen gegen die griechische Militärjunta demonstriert.solidarisierte sich mit einer solchen Aktion auf dem Alexanderplatz in Ostberlin mit der Opposition in der DDR.schaffte es mit friedlichem, aber für ihn risikoreichem Marsch auf Washington sogar, den Rassismus in den USA zurückzudrängen. Für all diese Aktionen brauchte es Mut."Der Soziologe , der von den Verfassern des Aufrufs zur Unterzeichnungen eingeladen wurde und dankend ablehnte, schreibt in einem Twitter-Thread:Der polnische Schriftsteller schreibt im: "Nach dem Sieg der Ukraine, den ich diesem Land nicht nur von Herzen wünsche, sondern an den ich auch aus ganzem Herzen glaube, werden die Unterzeichner des Briefes sich bis ans Lebensende, und die Welt wird ihnen und ihresgleichen nicht vergessen, dass sie im Augenblick der Bewährung für den Stärkeren Partei ergriffen haben - für den Bösen - und gegen diejenigen aufgetreten sind, die ihre Heimat vor Kriegsverbrechern zu verteidigen suchten."Im Interview mit demwarnt der Schauspieler , einer der Mitunterzeichner des Offenen Briefes, davor, die Ukraine "mit Waffen vollzupumpen ... Wir müssen die Ukrainer eher dazu bringen, sich zu fragen,sie in diesem Verteidigungskampf noch opfern wollen. Sie können diesen Krieg gegen Putin, auch wenn ihnen das die Amerikaner, die selbst längst vergessen haben, was es heißt, einen Krieg im eigenen Land zu führen, immer wieder suggerieren."Genau diese Art von Ratschlägen, die der ukrainischen Regierung "die alleinige 'Entscheidung über die moralische Verantwortbarkeit' ihres Verteidigungskampfes absprechen", findet Martin Benninghoff () besonders "ärgerlich": "Ähnlich hatte sich der Publizistgeäußert. Kurzum: Die Ukraine sollund damit Krieg und Blutvergießen beenden. Das fragwürdige Argument unterstellt, dass die Menschen zwischen Lwiw und Mariupol in einer von Russland besetzten Ukraine ihres Lebens sicher seien. Doch der Kriegsverlauf entlarvt solches Denken als bestenfalls naiv: diezeigen, dass der Verteidigungskampf der Ukrainer und Ukrainerinnen nicht nur ein Kampf um territoriale Integrität ist, sondern auch um ihre individuelle."Diewidmet Alice Schwarzers Aufruf ihre Seite 1. Der Brief "zeugt nicht nur von fehlendem historischen Verständnis, er lässt auch Empathie für die Ukrainer vermissen", meint Klaus Hillenbrand, der diezwar sehr gut nachvollziehen kann: "Allerdings stellt sich die Frage nach dem drohenden Weltkrieg auch für den Fall, dass die russische Seite ihre laufende 'Spezialoperation' gewinnt. Denn dies könnte die Staatsspitze in ihrem Kurs der Revision von Grenzen und dem Auslöschen von Staaten in Europa- und zu einem zweiten Waffengang reizen."Der-Kolumnist greift in Yascha Mounks Blognochmal das Verhalten der deutschen Sozialdemokratie gegenüber Russland auf und kritisiert vor allem deren "Nie wieder" als heuchlerisch: "dass Distanzierung von Verbrechen der Vergangenheitbringen kann. Weit davon entfernt, konsequent antifaschistisch zu sein, ahmen die schlimmsten Leute in Deutschland Schröder nach, indem sie den verwöhnten, selbstgefälligenähneln. Sie reden tugendhaftes Zeug, während sie sich die Taschen vollstopfen."In derbeleuchtet Mona Jaeger nochmal das Verhältnis der SPD zu, der zwar in der Partei nicht immer beliebt gewesen sei, allerdings nicht wegen seiner weithin geteilten Russland-Liebe: "Keiner Partei ist einer wie Schröder zu wünschen. Die SPD wird eingegen ihn führen müssen." Über Schröder schreibt auch noch mal die-Korrespondentin Katrin Brennhold mit der etwas großkotzigen Unterzeile "Nachdem Gerhard Schröder mit dergesprochen hat, könnte er aus seiner Partei ausgeschlossen und von einigen steuerfinanzierten Vergünstigungen, die er als ehemaliger Bundeskanzler genießt, abgeschnitten werden".Viele fragen sich, ob Putin verrückt ist. Aber wie steht's mit seinem Außenminister? Interviewt vom italienischen Radiohat er laut dem Zitat vonan der Behauptung festgehalten, die Ukraine werderegiert: "Dass Präsident Wolodymyr Selenski, hat keine Bedeutung. Meiner Meinung nach war."Der zitierte Lawrow kürzlich auch mit Sätzen, die eines A. Dirk Moses würdig wären: "Je eher sich der Westen mit den 'neuen geopolitischen Realitäten' abfinde, desto besser sei es für ihn selbst und die internationale Gemeinschaft, warnte Lawrow. 'Unsere Spezialoperation in der Ukraine trägt auch dazu bei, die Welt von derzu befreien, die stark mit Rassismus und einem Exklusivitätskomplex vermischt ist', sagte er." Israel hat wegen Lawrows Hitler-Bemerkung inzwischen den russischen Botschafter einbestellt, meldet