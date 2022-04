=====

Der im litauischen Exil lebende russische Journalist macht sich in derkaum Hoffnungen auf ein baldiges Ende von. Im Gegenteil fürchtet er, dass der Krieg gegen die Ukraine Putins Autokratie noch stabilisieren wird. Und auch für die Ukraine sieht er schwarz: "Die Tragödie von Butscha hat die Welt aufgewühlt. Im Kreml aber hat man allem Anschein nach aus dieser Geschichte ganz andere Schlüsse gezogen: Um weitere Skandale dieser Art zu vermeiden, hat man beschlossen, einmal eroberte ukrainische Gebiete- jedenfalls nicht freiwillig. Deshalb werden in den nunmehr besetzten Gebieten alle Maßnahmen ergriffen, um sie Russland möglichst schnell einzuverleiben. So gesehen ist ein sowohl militärischer als auch politischerleider schon jetzt eine realistischere Perspektive als seine Niederlage."In derbeschreibt Kerstin Holm das Zerwürfnis, vor dem die kritischesteht. In den Westen gehen können vor allem Künstler oder Akademiker mit guten Beziehungen. Sie werden durch Konformisten ersetzt: "Die meisten Intellektuellen und Künstler aber sind im Land geblieben. Sie dürfen, wenn sie nicht ihre Anstellung verlieren, Auftrittsverbot bekommen oder ins Gefängnis gesperrt werden wollen, den Krieg nicht kritisieren. In den sozialen Netzwerken werfen Emigranten und Dagebliebene einander nun oftvor beziehungsweiseins vergleichsweise leichte Leben im Westen. Dabei wäre Solidarität unter Putin-Gegnern, auch über Landesgrenzen hinaus, besonders wichtig, finden oppositionelle Intellektuelle, die trotz Möglichkeiten der Ausreise sich bewusst zum Bleiben entschieden haben wie der Petersburger Stadtparlamentarieroder jene Petersburger Literaturwissenschaftlerin, die darum bittet, ihren Namen nicht zu nennen., so glauben die beiden, könne man das imperiale Regime in Russland mittelfristig demontieren."In einem Offenen Brief an Olaf Scholz melden sich auf28 AbweichlerInnen zu Wort, darunter Svenja Flaßpöhler, Alexander Kluge, Dieter Nuhr, Alice Schwarzer, Antje Vollmer, Martin Walser, Harald Welzer, Ranga Yogeshwar und Juli Zeh. Sie finden, dass auch für die Ukraine dasGrenzen habe: "Zwei solche Grenzlinien sind nach unserer Überzeugung jetzt erreicht: Erstens das kategorische Verbot, ein manifestes Risiko der Eskalation dieses Krieges zu einem atomaren Konflikt in Kauf zu nehmen. Die Lieferung großer Mengen schwerer Waffen allerdings könnte Deutschlandmachen. Und ein russischer Gegenschlag könnte so dann den Beistandsfall nach dem NATO-Vertrag und damit die unmittelbare Gefahr eines Weltkriegs auslösen. Die zweite Grenzlinie ist das Maß an Zerstörung und menschlichem Leid unter der ukrainischen Zivilbevölkerung. Selbst der berechtigte Widerstand gegen einen Aggressor steht dazu irgendwann in einem."Inund inist die wirtschaftliche Lage einigermaßen vergleichbar, beide Regionen leiden unter dem Ende des Bergbaus, aber Frankreich wählt dort rechtsradikal, Deutschland sozialdemokratisch, stellt Nils Minkmar in derfest und überlegt : "So muss also auch in Frankreich ein weiterer, ein kultureller und mentaler Faktor hinzukommen, der die objektiv vorhandenen sozialen Missstände so kanalisiert, dassdie politische Antwort zu sein scheint: der Rassismus. Um ihn zu erkennen, genügt der Fokus auf die 'abgehängten' und sozial Deklassierten nicht, denn es handelt sich bei diesem modernen rassistischen Diskurs um ein. Ihr zeitgemäß verpackter Rassismus wirkt als ideologischer Kitt für reaktionäre Menschen in allen Schichten und macht sich die Energie ihres sozialen Protests zu eigen. Der Rassismus hat in Frankreich solche Ausmaße angenommen, dass eine Marine Le Pen ihm kaum noch offen zu thematisieren braucht."