Szene aus Béatrice et Bénédict. Foto: Hans-Jörg Michel

Szene aus "Der Mordfall Halit Yozgat". Foto: Sandra Then

In der versteht Judith von Sternburg, warum die deutschen Bühnn so selten' Wunderwerk "Béatrice et Bénédict" spielen, mit dem ihr die Kölner Oper ein "" bescherte: "Die weder lange noch umständlich umzusetzende, sehr komische, unmittelbar wirkungsvolle Oper hat nur eine einzige Tücke,, die andererseits ein fittes Ensemble von heute nicht mehr in Verlegenheit bringen. Berlioz' letztes Bühnenwerk, 1862 in Baden-Baden uraufgeführt, ist musikalisch nicht weniger interessant als seine 'Troyens', das Tragische wendet sich hier nur ins Heitere und Abgeklärte, aber was heißt hier 'nur'.und dabei noch weise zu sein, ist auch in der Musik eine hohe Kunst, und 'Béatrice et Bénédict' ist für Berlioz, was für Verdi 'Falstaff' ist."





Zu recht quälend und ermüdend findet Jan Fischer in derOper "Der Mordfall Halit Yozgat" nach der Recherche "77sqm_9:26min" von Forensic Architecture am Staatstheater Hannover die den Tathergang desin Kassel und die Verwicklung des Verfassungsschutzes darinzu rekonstruieren versucht: "Im Gerichtsverfahren konnte nie eindeutig geklärt werden, wer Yozgat ermordet hat. Und auch Ben Frost hat das natürlich nicht vor. Vielmehr schält er in 'Der Mordfall Halit Yozgat' ganz buchstäblich Schicht für Schicht der Geschichte ab - so lange, bis da ebenist, der Wind, der Schnee, das Bühnenpersonal im eisigen Wind zittert und die bedrohlichen Gestalten aus der Kälte auftauchen. Aus derwird mit jedem Durchgang ein Stück mehr die Frage nach dem Kontext des Mordes, nach Rassismus in der Gesellschaft, vielleicht, die Frage nach denen, die dahinterstehen und ihren Netzwerken."Besprochen werden außerdem"Rheingold"-Inszenierung am Zürcher Opernhaus, (die NZZ -Kritiker Christian Wildhagen zufolge auf jedeDeutung verzichtet, währen"angenehm zivilisiert" dirigiere), Barrie Koskys-Inszenierung "Falstaff" an der Komische Oper in Berlin (ein Triumph, jubelt Frederik Hanssen im Tsp , für Peter Uehling in der BlZ fühlt es sich allerdings mitunter an, als würden ihm "gewaltsam die Mundwinkel hochgerissen"), Christopher Rüpings Adaption vonRoman "Brüste und Eier" am Hamburger Thalia Theater ( Nachtkritik SZ ),Diskursstück ""Leer/Stand - Der Brotladen oder: Wem gehört der Stadtraum?" am Bremer Stadttheater ( taz ), Martin Schläpfers Choreografie "Die Jahreszeiten" und Mette Ingvartsens "The Dancing Public" im Wiener Tanzquartier ( Standard ) und die Uraufführung vonOper "Kapitän Nemos Bibliothek" in Schwetzingen ().