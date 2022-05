Wer Angst hat, dass Putin solidarische Akte der Nato für die Ukraine als "" betrachtet, wie die Unterzeichner vonoffenem Brief (unser Resümee ), darf im Grunde überhaupt keine Solidarität mit der Ukraine zeigen, meint Christian Rath in der: "Bisher hat Putin die Nato-Lieferung von Waffen an die Ukraine und die Sanktionen gegen Russland nicht zum Anlass genommen, nun das Nato-Gebiet anzugreifen. Das ist aber nicht Ausdruck einer völkerrechtlichen Position Russlands.l hat die russische Seite die Waffenlieferungen durchaus bereits als Kriegsbeitritt bezeichnet. Dass Russland hierauf nicht mit einem Angriff auf Nato-Territorium geantwortet hat (zum Beispiel gegen polnische Bahnhöfe, auf denen Waffen verladen werden), ist wohl ausschließlich eineder Nato."Im antwortet die "", ein Zusammenschluss in Deutschland lebender Ukrainerinnen und Ukrainer, auf den offenen Briefund anderer, der für sie vor allem "Verachtung" für alles Ukrainische ausdrückt: "In Ihrem Brief äußern Sie indirekt die Meinung, dass die Ukrainer*innen den Kampf um eigenes Land, um Freiheit, das Recht auf Selbstbestimmung und die eigene Existenzsollen, um das Leid der Menschen zu beenden. Mit Ihren Statements nivellieren Sie all die Menschen, die mit Ihrem Leben die Freiheit und Sicherheit der Ukraine und - ja - auch in Europa verteidigen. Wir möchten Sie besonders darauf aufmerksam machen, dass die, Irpin, Borodjanka, Worsel, Mariupol nicht gekämpft haben - undwurden."Manche mögen freiwillig nach Russland gehen, aber vielen Ukrainern, etwa aus dem belagerten Mariupol bleibt, erzählt-Korrespondent Friedrich Schmidt. Die Personen werden von russischen Behörden über das ganze Land, zum Teil sogar in denverteilt. "Michail Podoljak, ein Berater von Präsident Selenski, sagte jüngst, es werde schwierig werden, die Leute nach dem Krieg in. Podoljak verwies auf Moskaus Erfahrungen mit Zwangsumsiedlungen ganzer Völker - allein unter der Sowjetdiktator Stalin trafen diese unter anderem Deutsche, Krimtaren und Tschetschenen - und hob hervor, Russland werde nie zugeben, dass die Menschen gewaltsam deportiert worden seien.""Es hilft nichts: Daswerden", versichert, Professor für politische Philosophie an der Moskauer School of Social and Economic Sciences, im Interview mitall jenen, die Putin immer noch entgegenkommen wollen. "Die Erinnerung an dendurchdringt heute, gegen alle historischen Tatsachen, die Erinnerung an den", mit der Folge, so Yudin, dass heuteundals Russlands Gegner im Zweiten Weltkrieg angesehen werden. "Gerade erst hat es ein hoher Militär klar gesagt: 'Wir kämpfen gegen die ganze Welt, wie im Großen Vaterländischen Krieg.' Der Nationalsozialismus hat seine spezifische Bedeutung als eine innere Gefahr moderner Massengesellschaften verloren. In der Ideologie des russischen Nationalismus bevölkern Nazis die. Ein Russe kann kein Nazi sein. Es gehört zu den Spezifika des neuen völkischen russischen Faschismus, dass eralles ausmerzen will, was er als Nazi auffasst. Das ist alles Nichtrussische, also besonders das sogenannte Abendland."Was Putin imversucht hat - militärische Eingriffe, unter dem Vorwand, russische Minderheiten schützen zu müssen - hat er zuvor in(Moldawien),, Südossetien und der Region Arzach in Nagorni-Karabach praktiziert, schreibt Andrea Jeska imMagazin vom Wochenende. Doch die abtrünnigen Gebiete sind heute "verlorene und entwurzelte Regionen. Ganze Dörfer, Städte sind Geisterorte, verlassen und vergessen, von der Natur zurückerobert. Die Hoffnungen auf Frieden und Stabilität, die mit dem Separatismus einhergingen, haben sich in keiner der De-facto-Republiken erfüllt. Die Wut über ungesühnte Verbrechen und Propaganda haben diegemeißelt, der Alltag ist grau und von Not geprägt, die Arbeitslosigkeit hoch. Für Russlands Interessen sind Armut, Feindschaft und Bitterkeit der. Aus ihm lässt sich blitzschnell Eskalation produzieren, Angst und Hass immer wieder neu schüren. Unter dem Vorwand, Minderheiten oder russische Bürger vor der Vernichtung schützen zu wollen, könnte Russland auch in der Zukunft militärisch eingreifen. Überetwa, wenn eine Nato-Mitgliedschaft Georgiens nahe rückt. Über, wenn der Süden der Ukraine oder gar die Moldau erobert werden soll."Inist die Bevölkerung geteilter Meinung, erzählt der Philosophin der. Die einen halten zu Russland, weil es sie gegen dasverteidigt. Anderen sympathisieren mit der Ukraine wie die Demonstranten, die vor einigen Wochen in Erewan skandierten "Putin nach Den Haag!" und "Lang lebe die Ukraine!" riefen, so Kanterian, der dieerklärt: "Es ist verständlich, wenn auch falsch, dass die Ukraine Aserbaidschan zur Ablehnung der russischen Präsenz in Karabach gratuliert, wie vor einem Monat geschehen. Russland ist für die Ukraine, was Aserbaidschan für Armenien ist: ein demokratiefeindlicher Aggressor. Paradox formuliert: Dieselbe Armee, die in der Ukraine Kriegsverbrechen begeht, ist aus armenischer Perspektive der momentanim Kaukasus. Erewan muss dabei eine schier unmögliche Gratwanderung unternehmen. Moskaus Wohlwollen steht genauso auf dem Spiel wie die Sympathie des Westens, der zwar keine militärische Sicherheit, wohl aber Hilfsgelder verspricht."Außerdem: in der erzählt Hans Böhringer, wie Archivare und Internetaktivisten versuchen, kulturelles und digitaleszu retten. In derist Hilmar Klute entsetzt über diean dem Offenen Brief Alice Schwarzers und anderer: "Jetzt wird der Begriff '' so lange gegen das Licht gehalten, bis es wie ein Schmähwort aussieht", fürchtet er.Am Donnerstag sind inWahlen, die einiges - vor allem die traditionellen Verhältnisse zwischen Protestanten und Katholiken - auf den Kopf stellen könnten. Hintergrund sind immer noch die Komplikationen des. Ralf Sotschek erklärt in derdie heikle Ausbalancierung des politischen Systems und die Tatsache, dass es Störer wie die ""-Partei gibt: "Die Alliance Party fällt unter 'Andere'. Sie kann sich vor jeder Abstimmung als unionistisch oder nationalistisch erklären - je nachdem, wo eine Mehrheit benötigt wird. Lange Zeit spielte die Partei nur eine Nebenrolle, doch Umfragen deuten darauf hin, dass sie am Donnerstag mitzur drittstärksten Kraft werden könnte. Das liegt vor allem an jungen, die sich nicht mehr um die traditionellen katholisch-protestantischen Trennlinien scheren."