Buchautor

Edgar Selge

Edgar Selge, geboren 1948 in Brilon im Sauerland, ist Schauspieler. 1948 geboren, wuchs er im ostwestfälischen Herford als Sohn eines Gefängnisdirektors auf. Seine Schauspielausbildung schloss er 1975 an der Otto Falckenberg Schule in München ab. Zuvor studierte er Philosophie und Germanistik in München und Dublin sowie klassisches Klavier in Wien. Von 1978 bis 1991 war er an den Münchner Kammerspielen engagiert. Für seine Arbeit wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Edgar Selge lebt mit der Schauspielerin Franziska Walser zusammen. Die beiden haben zwei Kinder. "Hast du uns endlich gefunden" ist sein literarisches Debüt.