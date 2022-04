Tag 65 des Krieges. Der Bundestag hat die Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine bewilligt. Russland hat, während UN-Generalsekretärzu Besuch in der Stadt war, meldet derAllein mit seinerhat Putin die Welt schon vor eine grundsätzlich neue Situation gestellt, meint Edward Luce in der: "Ohne dass es den meisten Menschen bewusst ist, tritt die Welt in die1962 ein." Aber auch hier zeigt sich, dass der Westen schläfrig war, denn Putin hat seine Drohung: "Das Konzept der wechselseitig gesicherten Zerstörung, das sich nach 1962 durchsetzte, sieht vor, dass jede Seitein die Routinen und Denkweisen der anderen Seite hat. Der größte Teil des Informationsaustauschs, der eingeführt wurde, istworden. Putin hat dieaußer Kraft gesetzt und sogar russische Nuklearwissenschaftler, die sich mit ihren US-Kollegen treffen wollen, beschuldigt, Spione zu sein."Die Russen leben in einer ", die den Leuten seit Jahren erzählt, sie seien das Licht der Welt, während die Ukraine und der Westen die Dunkelheit verkörpern", sagtim Gespräch mit Gisa Funck. Russland sei eine Zivilisation, die "immer nochals europäisch ist. Dort glaubt man eher an einenals an Humanismus", deshalb zähle ein Menschenleben nicht viel, fährt er fort: "Da ist nichts an demokratischer Mentalität zu zerstören in Russland. Stattdessen herrscht einevor, die eigentlich noch aus der mittelalterlichenstammt. Meine Landsleute sind also tatsächlich, weil sie gar nicht wissen, was das ist. Sie schauen auf den Westen und halten eine Demokratie für eine schwache Staatsform voller Kompromisse. Und die Fernsehpropaganda verstärkt dieses Denken."Bis es in Deutschland, das sich für sein Gas bisher fast ausschließlich auf Gerhard Schröder und Wladimir Putin verließ,für Flüssiggas gibt, wird es wohldauern, erklärt der Anlagenbauerim Gespräch mit Nick Reimer in der: "Normalerweise dauert die Ausschreibung 6 Monate, dann folgen die Vorarbeiten zum Anlagendesign, das genehmigt werden muss. Bis zum Baubeginn vergehen so anderthalb Jahre. Die Politik hat zugesagt, das Verfahren zu beschleunigen, es gibt ja schon Vorarbeiten von 2020. 3 Monate dauert es, das Fundament zu konstruieren, 8 Monate die Auslegung des Terminals, der Bau der Anlage weitere 30 bis 36 Monate:vier bis fünf Jahre."In derwundert sich der französische Historikernicht über die Wahlenthaltung undvieler. Die zwei Gegner standen eigentlich von Beginn an fest, viele Franzosen mussten im zweiten Wahlgang für jemanden stimmen, den sie sich eigentlich: "Die beiden Kontrahenten waren schon seit Langem bestimmt (respektive von sich selbst bestimmt worden); im Grunde seit ihrer ersten Konfrontation 2017. Sie und er hatten den jeweils anderen als einzig wirklichen Gegner bezeichnet, in einem, der das Verschwinden der alten Regierungsparteien (der linken PS und der konservativen LR) beschleunigen sollte. Diese hatten sich seit 1981, seit der Wahl von François Mitterrand, die Macht geteilt. Für Macron verkörperte Le Pen den Populismus und Nationalismus. Für Le Pen spiegelten sich in Macron die Eliten, die von der Globalisierung profitierten und abgekoppelt von der Realität sind."

Rundhat der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine schon beschädigt oder zerstört, schreibt Vanessa Fatho in der: "Das ukrainische Kulturministerium und die staatliche Agentur für Kunstausbildung haben die' gestartet. Mit den Mitteln sollen zerstörte Kulturdenkmäler wiederaufgebaut, Kunstwerke digitalisiert und Kulturinstitutionen unterstützt werden. Das Besondere: In Kooperation mit dem Blockchain-Anbieter Everstake nimmt die Initiative auch Kryptowährung an. Bisher ist mit der Nutzung der digitalen Zahlungsmittel schon eine Summe von mehr alsan Hilfsprojekte für die Ukraine gespendet worden."Unter Applaus werden in der Ukraine derweil die ersten, meldet unter anderem Jörg Häntzschel in der: "Viele ukrainische Gemeinden sind außerdem dabei, Straßen umzubenennen, die an Russland erinnern. In Dnipro wird die Straße der 30. Irkutsk-Division ab sofortheißen. In Kiew sollen 60 Straßen umbenannt werden, darunter auch der Leo-Tolstoi-Platz und die gleichnamige U-Bahn-Station. Im Dorf Fontanka bei Odessa entschieden sich die Verantwortlichen - etwas überstürzt vielleicht - , die Wladimir-Majakowski-Straße inumzubenennen, weil der britische Premier Tage zuvor Waffenlieferungen versprochen hatte."

Ideen

Jürgen Habermas himself greift in die Diskussion um den Krieg in der Ukraine ein: Auf 18 Minuten schätzt die SZ die Lesezeit für seinen Artikel. Aber kriegt er die Sache klar? In Deutschland sei ein "schriller, von Pressestimmen geschürter Meinungskampf über Art und Ausmaß der militärischen Hilfe für die bedrängte Ukraine ausgebrochen", schimpft er zunächst. Im wesentlichen verteidigt er dann Olaf Scholz' unscharfe Linie. Deutlich wird Habermas selbst nicht, das Gespräch mit Putin will er aber nicht abreißen lassen, so viel wird klar: "In meinem Alter verhehle ich nicht eine gewisse Überraschung: Wie tief muss der Boden der kulturellen Selbstverständlichkeiten, auf dem unsere Kinder und Enkel heute leben, umgepflügt worden sein, wenn sogar die konservative Presse nach den Staatsanwälten eines Internationalen Strafgerichtshofes ruft, der weder von Russland und China noch von den USA anerkannt wird. Leider verrät sich in solchen Realitäten auch der doch noch hohl klingende Boden einer erregten Identifizierung mit den immer schriller gewordenen moralischen Anklagen der deutschen Zurückhaltung. Nicht als hätte es der Kriegsverbrecher Putin nicht verdient, vor einem solchen Gericht zu stehen; aber noch nimmt er im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen den Sitz einer Vetomacht ein und kann seinen Gegnern mit Atomwaffen drohen. Noch muss mit ihm ein Ende des Krieges, wenigstens ein Waffenstillstand verhandelt werden."



"Weder Scholz noch Merkel noch irgendein anderer deutscher Politiker, nicht einmal der grausam verpeilte Zyniker Schröder, tragen eine Schuld, die mit jener Putins sinnvoll zu vergleichen wäre", schreibt der Historiker Norbert Frei ebenfalls in der SZ und erinnert daran, dass dank der Ostpolitik "vier Jahrzehnte lang ein kalter Frieden zwischen den Blöcken herrschte (in dem es sich im Westen natürlich angenehmer lebte als im Osten) und drei weitere Dekaden lang wenigstens der große Krieg in Europa undenkbar blieb". Mehr noch: "Von diesen Geschäften - in den USA schon damals kritisch beäugt - hat die energiehungrige bundesdeutsche Wirtschaft, ergänzend zu ihren Hauptbeziehungen im Westen, vortrefflich profitiert, und mit ihr der damals noch gern so genannte Otto Normalverbraucher, für den der sozioökonomische Lift auch deshalb jahrzehntelang nur in eine Richtung fuhr. Unter der Formel 'wirtschaftlicher Riese, politischer Zwerg' fühlten sich die aus Notwendigkeit und Einsicht postnational gewordenen Westdeutschen wohl." Oder vielleicht allzu pudelwohl?



Hinter dem irreführenden Untertitel "Darf man in Diktaturen Urlaub machen?" (und hinter der Paywall) greift Caroline Fetscher im Tagesspiegel einen interessanten Gedanken auf. Sie kommt auf den "irregeleiteten Kulturrelativismus der postkolonialen Theorie" zu sprechen, der Kritik an Autokratien verpönt: "Kritik an undemokratischen Zuständen, etwa in arabischen oder afrikanischen Staaten, gilt dabei als postkoloniale Arroganz. Ursachen für die Existenz von Autokratien, Diktaturen, Kleptokratien und 'Failed States' im globalen Süden verortet die wirkmächtige Diskursmode generell im globalen Norden. Dessen koloniales, imperialistisches Erbe manifestiert sich heute in einer 'euro-amerikanischen Matrix der Macht', verantwortlich für alle Übel der Welt. (...) So richtig und wichtig es ist, Europas Kolonialepoche historisch aufzuarbeiten, so gern übersehen die Postcolonial Studies, dass die einstigen Kolonialimperien heute Demokratien sind, die sich ihrer ambivalenten Geschichte stellen und Frieden in Freiheit ermöglichen. Dennoch wird es in einschlägigen Texten als 'Menschenrechtsimperialismus' bezeichnet, bei 'anderen Kulturen' und 'anderen Systemen' Menschenrechte anzumahnen."