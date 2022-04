=================

Wie konnte die westliche Kultur "gut zwanzig Jahre lang das geradezu, Wachsen und Gedeihen eines erneuertenin Russland" derart ignorieren, fragt sich die ukrainische Schriftstellerinfassungslos in der: Der offensichtlichste Grund "ist natürlich die nie gelernte Lektion über die Sowjetunion, insbesondere der, in dem mit stillschweigender Zustimmung alle Verbrechen gegen die Menschlichkeit dem besiegten Nazi-Totalitarismus zugeschrieben wurden, während der siegreiche kommunistische Totalitarismus zu Kräften kommen und unbeklagt undkonnte. Mit der Folge, dass, als an der Spitze Russlands schließlich ein KGB-Offizier stand - Angehöriger einer Organisation, die seit 1918 direkt für die meisten und größten Verbrechen gegen die Menschlichkeit über eine einzigartig lange Zeitspanne der modernen Geschichte verantwortlich war -, niemand im Westen mehr erschrecken wollte, so wie das etwa bei einem Gestapo-Offizier der Fall gewesen wäre. Und kaum jemandem kam es in den Sinn, dass eine Gesellschaft dennach vier Generationenwürde - denn eine solche Zeitspanne bewegt sich bereits jenseits der Grenze des lebendigen, auf eigener Erfahrung beruhenden Gedächtnisses."ist in den Russen? Dieveranstaltet ein Streitgespräch zwischen der Politikwissenschaftlerin, die Empörung auslöste, als sie in einer Talkshow von russischer Gewaltneigung sprach ( hier , etwa ab Minute 45), undvon der Böll-Stiftung, der vor ethnischer Essenzialisierung warnt. In dererzählt die Autorin "Das Russlandsimulakrum" ), die im fernen Osten Russlands auf Sachalin aufgewachsen ist, wie die Gewalt nach der Wendemehr fand, auch wegen des. Sie selbst wurde fast vergewaltigt. "Dieses Mal endete es gut. Oft endete es schlecht. Ich habe mich lange Zeit um eingekümmert, das von seinem Vater vergewaltigt worden war. Dem Mädchen wurde wegen der inneren Verletzungenentfernt. Viele Kinder in Waisenhäusern und Internaten hatten solche Erfahrungen gemacht. Ich kann mich nicht erinnern, dass Psychologen oder Sonderpädagogen mit ihnen gearbeitet hätten."Florence Daub schreibt heute in derebenfalls nochmal zum. Europa müsse einsehen, dass seine Ächtung der Gewalt nicht Standard sei. Schon Amerika habe eine ganz andere Gewaltneigung, geschweige denn Russland, wie etwa dergezeigt habe: "Dass die russische Bevölkerungist, zeigt sich schon seit Jahren in Umfragen, die Putins Zustimmungswerte besonders dann ansteigen lassen, wenn er außenpolitisch gewaltbereit ist." An die Adresse der europäischen Öffentlichkeit schreibt sie: "Es geht nicht darum, Gewalt wieder zu verherrlichen, sondernzu haben, wenn andere sie als Mittel nutzen."Immerhin einsei jetzt handhabbar, hat Wirtschaftsminister Robert Habeck bei seinem Polen-Besuch verkündet, ein großer Erfolg, kommentiert Susanne Schwarz in der, denn ursprünglich dachte er, dass dieser Punkt erst Ende des Jahres zu erreichen sei: "Polen und Deutschland versuchen also zusammen, Öl für diezu organisieren, die mehrheitlich demgehört und Endpunkt der russischen Druschba-Pipeline ist. Die Bundesregierung bereitet sich offenbar sogar darauf vor,, sollte das Unternehmen sich weigern, mit nichtrussischem Öl zu arbeiten. Das Kabinett hat diese Woche ein Energiesicherheitsgesetz gebilligt, das das ermöglichen würde, sofern es den Bundestag passiert." Vonkönnen sich die Länder nur langsamer lösen, berichtet Eric Bonse in einem weiteren-Artikel, und nach dem Stopp der russischen Gaslieferungen an Polen und Bulgarien ist europäische Solidarität vonnöten.Es ist interessant, auch mal die Kommentare auf den Wirtschaftsseiten zu lesen. In derverteidigt Bernd Freytag, die seit Jahrzehnten eine innige Beziehung zur Sowjetunion und dann Russland pflegte, um Gas (und Öl)zu beziehen - das Geheimnis der großen Chemieindustrie in Deutschland und, die natürlich auch Arbeitsplätze sichern ( hier ein-Beitrag, auf den sich Freytag polemisch bezieht). Aber wie hätte die BASFwollen, fragt Freytag und erstmals argumentiert diewie die SPD: "Gas aus Russland ist. Die Verträge waren wirtschaftlich vernünftig und vonbegleitet. Das betrifft bei Weitem nicht nur BASF. Der Glaube anist seit der Ostpolitik von Willy Brandt nie gebrochen. Auch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion galt es als Common Sense, den Russen einezu bieten. Heute weiß man: Es hat nichts genützt."Im-Gespräch mit Johan Schloemann glaubt die Ökonominindes nicht daran, dass Deutschland sich mittelfristig ganz von russischer Energie lösen kann. "Diefür die ausreichende Speicherung von erneuerbarer Energie ist schlicht. Die umfassende Energiewende setzt Erfindungen voraus, die noch nicht gemacht wurden. Das bedeutet, dass weitsichtiges Regieren beides im Blick haben muss: den traditionellen Energiemarkt und die Innovation, und das inmitten schwieriger geopolitischer Herausforderungen. Ein Beispiel:exportiert Mineralien und Metalle, die für den Übergang zu grüner Energie gebraucht werden - für Solarzellen, Wasserstoffzellen und vieles andere; und der Zugang zu entsprechendenwird auch immer mehrsein.""Ich beobachte geradezu einein der Beziehung mit", sagt die ukrainische Autorin und Verlegerinim Gespräch mit Cornelia Geißler (): "Und gerade jetzt, wo Russland wie einvon Deutschland des 20. Jahrhunderts wirkt, finde ich es problematisch. Da müssen Sie sichbeschäftigen und eine starke Position gegen den Krieg Russlands beziehen. Jetzt hat die Politik eine große Angst vor dem, aber wenn es passiert, wird es nicht so schlimm sein. So war das mit Waffenlieferungen doch auch. Erst wollte man das auf keinen Fall, nun ist es möglich. Deutschland handelt zu langsam, und die Gründe dafür werden nicht laut ausgesprochen."In der ärgert sich der Philosophderweil über diedes ukrainischen Botschafters, den er auch im Verdacht hat, fürverantwortlich zu sein: "Als erstes müsste Deutschland den Versuch, den aus ukrainischer Sicht zu freundlichen Umgang Steinmeiers mit Russland in der Zeit, als er deutscher Außenminister war, nachträglich nicht nur zu kritisieren, sondern sogar zu bestrafen, alsin die eigene Souveränität zurückweisen. Denn ein Ausladen hat denund sucht diesen Rang auch. Dass Steinmeier offen eingestanden hat, sein früherer Einsatz für einen Weiterbau der Gaspipeline Nordstream 2 sei aus heutiger Sicht ein Fehler, spielt hier allenfalls eine sekundäre Rolle. Selbst wenn dieses Eingeständnis nicht erfolgt wäre, bliebe das ukrainische Verhalten recht. Kein deutscher Politiker schuldet der Ukraine zu einem in der damaligen deutschen Politik hochkontroversen Thema eine Entschuldigung für mangelndes Wohlverhalten."ist nicht Ungarn oder Polen, atmetin dernach dem Wahlsieg vonauf. Aber ganz glücklich ist er nicht, stehe Golob doch wiefür die Formel: "Globalermit ideologischem". "Die Hauptverschiebung in unserem politischen Raum besteht darin, dass die Opposition zwischen MitteLinks und MitteRechtsParteien durch diejenige zwischen einer großen technokratischen Partei (die für Expertenwissen steht) und ihrem populistischen Gegner ersetzt wird. Aber es gibt eine weitere, überraschende Verschiebung: Was wir erleben, ist etwas, das man mit Christopher J. Bickerton und Carlo Invernizzi Accetti '' nennen kann: eine politische Bewegung mit großer populistischer Anziehungskraft, die sich für die 'wirklichen Interessen' der Menschen einsetzt, '' steht und verspricht, sich rational und sachlich um die Bürger zu kümmern, ohne mit demagogischen Slogans niedrige Instinkte zu wecken. Der scheinbar ultimative Antagonismus der heutigen Politik, der große Kampf zwischen liberaler Demokratie und rechtem, nationalistischem Populismus, wird so auf wundersame Weise in eineverwandelt.""Mein Freund" ist der-Artikel des Journalisten Yavuz Baydar in der FAZ überschrieben, ein ohnmächtiger Protest gegen die erneute Verurteilung des Mäzens und Menschenrechtlers in der Türkei. Sie steht für Baydar im Kontext, etwa mit den türkischen Angriffen auf irakische Kudengebiete im Windschatten des Ukrainekriegs, mit dem drohenden Verbot der Partei HDP und mit der Drangsalisierung eines türkisch-armenischen Politikers: "Dieser, der auf mehreren Ebenen gleichzeitig stattfindet, lässt für die Zukunft nichts Gutes erwarten."