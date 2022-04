Im neuen Eintrag seines Kriegstagebuchs in dervon den, die er im vom Wasser abgeschnittenengepflanzt hat und verströmt Zuversicht: In ein paar 100 Jahren "werden sie achtzig Meter hoch sein, das ist fast so hoch wie ein zwanzigstöckiges Gebäude. Dann wird sich niemand mehr an Putin erinnern, außer ein paar, aber meine Tannen, die jetzt kürzer noch als ein Streichholz sind, werden." Auch die ganz neue Folge des Kriegstagebuchs steht schon online . Außerdem spricht diemit Gerasimow über seine aktuelle Lage. In Charkiw verbessere sich demnach zwar die Versorgungslage, auch wenn es zuweilen tagelang kein Wasser gibt. Die Angst bleibt dennoch, "wenn diezu nah sind. Ich habe natürlich immer Angst, dass Menschen, die ich liebe, verletzt werden könnten. Ich habe Angst vorund chemischen Waffen. Ich habe immer Angst, wenn ich jemanden anrufe und am anderen Ende niemand den Hörer abnimmt."Im deutschen Zeitgeist herrsche eine "", die eine "" nach sich ziehe, mahnt Rainer Moritz vom Literaturhaus Hamburg in derdie Öffentlichkeit und erklärt damit das Sommerloch in diesem Jahr schon vor dem Mai für eröffnet. Zur besseren Verständlichkeit vom Duden geduldete Schreibweisen wie "Lotto-Annahmestelle" mutieren im Übermut des "anything goes" zu "", "Spargel Salat" und "Frühlings Eisbecher", sogar im belesenen Kulturbetrieb grassiert die Unsitte ("S. Fischer Verlag"). Aber "vielleicht signalisiert die Scheu vor dem Bindestrich ja den Zustand unserer Gesellschaft: Wo eingeht, wir übers Fehlende von Gemeinsamem und Verbindendem klagen, da täte uns der Bindestrich gut. Ihn zu setzen würde die Zerrissenheit in unserem Land mildern. Manchmal verweisen Rechtschreibprobleme offenbar auf."Weitere Artikel: Daniel Haas freut sich in derdarüber, wie buchstäblich nüchtern und nötig spröde, aber dennoch nicht ohne genau erkundete Wortwahl der auf haarsträubende Herausforderungen spezialisierte Übersetzerden Broschürenklassiker für Drogensüchtige, den "Basic Text" der Narcotics Anonymous, ins Deutsche übertragen hat. Außerdem verrät uns der Sozialphilosoph , was er früher gerne las und heute gerne liest.Besprochen werden unter anderem"Der Mann im Untergrund" ( Perlentaucher ),-Biografie (online nachgereicht von der FAZ ),Comic "Kein anderer" ( Tsp ) und"Innerer Dialog an den Rändern" ( Dlf Kultur ).