Buying something from the state for $100 million and selling it back 7 years later for $13 billion. That's it. That's the whole thing. The whole business model. That's how Abramovich, who was once the richest man in the world, got this title. pic.twitter.com/zgvtqIH0hz - Maria Pevchikh (@pevchikh) March 30, 2022

"Was jahrzehntelang so gut wie alle Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft, die sich mit Russland beschäftigten, fürhatten, gilt nun als eine Gefahr, die jederzeit über das Land hereinbrechen könnte", schreibt Berthold Kohler in der. Bundeswirtschaftminister Habeck hat dieausgerufen. Verbraucher sollen sparen, erläutert Malte Kreutzfeldt in der: "Wenn es tatsächlich zu einem Mangel käme, müsste vor allem dierechnen; sie verbraucht ebenfalls rund ein Drittel des Erdgases. Teilweise würden die Unternehmen die Produktion von sich aus herunterfahren, weil sie bei den hohen Gaspreisen nicht mehr wirtschaftlich ist; in geringem Ausmaß ist das auch jetzt schon der Fall. Wenn das Gas trotzdem nicht langt, entscheidet die Bundesnetzagentur in Abstimmung mit dem Wirtschaftsministerium und den Netzbetreibern, wer auf Gas verzichten muss."verwischt die Unterschiede zwischen Angreifern und Opfern der Aggression, schreibt der ukrainische Philosoph Kyrylo Tkachenko in der. Aber, die in die russische und die ukrainische Fahne gewickelt werden, das ist, als hätte man 1939 ein polnisches und ein deutsches Mädchen in ihre Fahnen gewickelt, so Tkachenko: Was sollte Deutschland statt dessen tun? "Es würde reichen, eindes westlichen Bündnisses zu sein und Initiativen zum 'Dialog', zum 'Brückenbauen', zur 'Gesichtswahrung' eines rückfälligen Kriegsverbrechers einzustellen. Nicht Mitleid, nicht Gebete, nicht Friedensglocken helfen uns in der Ukraine. Die drei Sachen, die wir seit Beginn des Krieges fordern, sindund nochmals. Und natürlich die komplette Einstellung des Handels mit Russland." Aber für den Handel veranstalten wir doch den Kitsch!Derwurde möglich, "weil nach dem Fall des Sowjetregimes nur wenige vonsprachen", schreibt die russische Autorinebenfalls in der: "Niemand wurde für die Millionen von Menschen, die vom Sowjetregime getötet und unterdrückt wurden, zur Rechenschaft gezogen. Wenn die Gesellschaft die Fehler der Vergangenheit nicht als solche anerkennt, beginnt sie, diese Fehler zu rechtfertigen, sie sogar als diezu betrachten."Es gab keinen Zweifel daran, dass aus Putins Ideologie, dieser "Mischung aus, purem, Gewaltverherrlichung und" der Krieg in der Ukraine folgen würde, sagtim großen-Gespräch mit Iris Radisch, in dem er auch den "" geißelt: "Ich bewundere den augenblicklichen Paradigmenwechsel in Deutschland, der gut,undist. Aber Sie haben da einen Namen ausgesprochen, der den Gipfel der Unanständigkeit markiert. Dieheißt Gerhard Schröder. Ich habe ihn 1999 getroffen, als es um die Pläne zur Holocaustgedenkstätte in Berlin ging. Ich war schockiert von der Leichtfertigkeit und Frivolität, mit der Schröder über diese Pläne für das Mahnmal zum Gedenken an die Schoah sprach. Alles, was danach kam, die Art und Weise, wie er sich in den Dienst Putins stellte, wie aus ihm einwurde, war für mich darin schon im Keim angelegt. Wer ein feines Ohr für den Antifaschismus und den Antinazismus hat, konnte bei Leuten wie ihm schon ein Vorspiel dessen erkennen, was heute explodiert."Dieinszeniert außerdem ein Streit-Gespräch zwischen Ex-Verteidigungsministerund dem russischen Oppositionellen, diskutiert wird über das Engagement des Westens im Ukraine-Krieg, Flugverbotszonen und die Frage, ob sich derbereits imbefindet. De Maizière winkt ab, während Chodorkowsi meint, Putin und die Menschen um ihn herum seien davon überzeugt, "dass Russland in der Ukraineführt - und damit gegen die Nato. Aus Putins Sicht sind deshalb nicht erst Waffenlieferungen ein Casus Belli, sondern schon die Sanktionen. Das ist deswegen so wichtig zu verstehen, Herr de Maizière, weil Putin nicht an der Grenze zur Nato stoppen wird. Er wird Nato-Staaten angreifen, so oder so - nicht unbedingt mit Raketen, aber etwa mit. Sie müssen begreifen, dass Sie jetzt nicht ein paar Monate Bedenkzeit haben. Wenn Putin das Gefühl hat, dass er zuschlagen kann, wird er zuschlagen. Wenn er glaubt, es hilft ihm innenpolitisch, das Baltikum anzugreifen, wird er das tun. Wenn er glaubt, es könnte die Nato auseinanderreißen, wenn er, wird er angreifen."hat sich nicht versprochen, als er sagte, dass Putin nicht an der Macht bleiben kann, er hatte meint Jan Feddersen in der: "Karitatives in Deutschland ist wichtig, also die gute Versorgung von ukrainischen Flüchtlingen - auch wenn die Bemerkung von Berlins Bürgermeisterin Franziska Giffey schräg klang, das sei auch prima im Hinblick auf denin Deutschland. Wichtiger muss sein, die Ukraine. Das Ziel ist am Ende nicht: Waffenstillstand, Kompromisse, sozialpädagogischer Staatenstuhlkreis. Das wäre nur ein Etappensieg. Letztlich kommt es darauf an: dass das Putin-Regime zerstört wird, mit demvor dem Obersten Gerichtshof, Nürnberg 2.0 quasi, höchstselbst für seine Verbrechen einstehend.""Als Deutsche befinden wir uns in einer Phase sich stetig durch Nichthandeln vermehrender", urteilt Johannes Schneider auf: "Mariupol ist auch eine, obwohl Deutschland keine direkte Schuld treffen mag dafür, was russische Soldaten der Bevölkerung dort zur Stunde antun. Deutschland lernt gerade, dass es keinen Zugang zum Leid anderer Menschen gibt, außer über tätige Hilfe und echtes Mitleiden durch Verzicht und Opferbereitschaft.sind als solche nichts. Das war schon in früheren Konflikten so, nun allerdings gibt es neben der viel beschworenen räumlichen Nähe auch diese historische Dimension: Ukraine, das sind die. Das sind die, an denen von Deutschen oder zumindest in deutschem Namen unvorstellbare Gräuel verübt wurden - mit denen die (west-)deutsche Politik in den vergangenen Jahrzehnten bei jedwedem globalen Konflikt seine Zurückhaltung begründet hat. Das geht nun nicht mehr. Beziehungsweise: Das geht national schon. Es ist halt zynisch und obendrein noch."Die Europäische Union muss neben den USA und Chinawerden, fordert der Zukunftsforscherin der Welt: "Eine umfassende Zukunftssicherheit verbindet militärische Selbstbehauptung mit sozialer Sicherheit und liberaler Freiheit. Für Europa geht es darum, Demokratie,undzu einer neuen Machtpolitik zu verbinden. Anfällig ist Europa vor allem bei der Kritischen Infrastruktur, angefangen von Krankenhäusern über staatliche Verwaltung bis hin zu Banken, Versicherung und Kommunikation. (…) Die digitale wie die ökologische Dimension einer neuen europäischen Souveränität braucht angesichts der demografischen Entwicklung eine erweiterte EU. Georgien und auch die Ukraine haben Anträge auf einen Beitritt gestellt, weitere werden folgen."Die Russen hatten versprochen, aus derabzuziehen, doch die Stadt wurde munter weiter beschossen, berichtet Anastasia Magasowa in der: "Auch die Kiewer*innen sind misstrauisch gegenüber Russlands. Ohnehin hat hier niemand großes Vertrauen in die Verhandlungen gesetzt. Gleichzeitig betrachten viele in der Ukraine eine solche radikale Veränderung der russischen Rhetorik gegenüber Kiew jedoch als ein."Für diehat Cathrin Gilbert mit, der Frau des ukrainischen Präsidenten, über den Alltag im Krieg, russische Mütter und gesprochen : "Eine ukrainische Frau wartet mehr als 48 Stunden an der Grenze, um ihr Kind in Sicherheit zu bringen. Eine ukrainische Frau geht nach Westeuropa, um humanitäre Hilfe nach Mariupol und Charkiw zu bringen. Eine ukrainische Frau meldet sich bei den Streitkräften,und kämpft. Sie ist aber auch diejenige, die Tarnnetze knüpft, Suppen für Soldaten kocht, in einem Laden arbeitet und weiterhin Geschäfte macht, um der ukrainischen Wirtschaft zu helfen."Maria Pevchikh erzählt in einem Twitter-Thread, wereigentlich ist, warum man misstrauisch werden sollte, wenn er an Friedensgesprächen teilnimmt, und warumhat. Zum Beispiel hat einst den Konzern Sibneft vom russischen Staat verkauft und ihn dann wieder an den Staat verkauft... Aus den Erlösen hat er übrigens Putins Palast am SChwarzen Meer mit finanziert, so Pevchikh.Außerdem:-Autor Peter Richter stört sich in einem unscharfen, aber eindeutig beleidigt klingenden Text an der Empörung nicht benannter Diskursgegner, die ein scharfes Einschreiten gegen Putins Angriffskrieg fordern: ", desto rein in den Krieg." Andrian Kreye fragt ebendort nach der Wahrscheinlichkeit vonAuch inwird im April gewählt. In dermacht sich der Schriftsteller wenig Hoffnung auf einen Sieg der Opposition. Woher kommt der, will der schwedische Übersetzer Svante Weyler, der Nadas besucht hat, wissen. Nadas macht auch die EU mitverantwortlich: "'Ihr habt unsbetrachtet. Die Linken sahen alle sozialen Fortschritte und freuten sich. Die Rechten sahen nur Negatives. Und alle wussten am Ende nur das, was sie wissen wollten. Ihr habt euch betrügen lassen. Und dann diese unglückliche Siegesgewissheit. ... Ungarn hatte nichts, womit man sich denhätte entgegenstellen können. Die Europäische Union schickte dritt- oder viertklassiges Personal.' Er habe früh geahnt, dass so viel Arroganz eine Radikalisierung nach rechts zur Folge haben werde. Während er so redet, klingt er wie ein Linker, der er wahrscheinlich nie war. Er formuliert eine Erfahrung, die viele Ungarn zu teilen scheinen: Ungarn wurde ein Territorium, das sich erobern ließ, vor allem durch deutsches und französisches Kapital. Seine Agenten traten wieauf, die nicht verstanden hatten, dass es keine Kolonien mehr gab."wird die Wiederwahl vermutlich erreichen, wenn auch nicht mit viel Vorsprung vor Marine Le Pen, glaubt Gero von Randow in einem-Essay, in dem er Frankreichs Rechte zu analysieren versucht. Aber was wir nach der Wahl aus den Rechten? "Zunächst die gemäßigte Rechte innerhalb des Macron-Lagers: Edouard Philippe, erfolgreicher Ex-Premier, bewährter Bürgermeister einer Großstadt, standhaft bei Gegenwind und ein ernstzunehmender Romanautor mit sarkastischem Humor, bereitet sich vor, Macron zu beerben. Gehen seine Pläne auf, dann droht den. Erst recht, wenn die Extremisten doch noch zusammenfinden sollten. Kaum jemand glaubt an eine große Zukunft für Marine Le Pen. Die kommende Persönlichkeit ist Zemmours Verbündete, Marines Nichte Marion, die intelligent genug wäre, einezu schlagen. Um was zu tun? Um die Revanche vorzubereiten. Rache für die gestohlene Wahl; die Melodie ist bekannt."