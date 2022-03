Bild: Lygia Pape, "Divisor" ("Divider"), 1968; Performance at Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, 1990 © Projeto Lygia Pape, Foto: Paula Pape

Bild: André Thomkins, Der Dybbuk, Detail, 1960, Lackskin auf Papier © Nachlass Thomkins / Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie / Roman März

Wie kann es sein, dass die brasilianische Künstlerinin der Kunst der Moderne bisher nur eine Nebenrolle spielte, fragt sich Hanno Rauterberg in dernach dem Besuch der Ausstellung "The Skin of All" im Düsseldorfer K20 . Zu entdecken ist eine "anarchische" Künstlerin, die wie kaum eine Künstlerin vor ihr Kunst und Politik verband, schwärmt Rauterberg: "Spätestens in den Sechzigern, als Pape die Performance für sich entdeckt, radikalisiert sie ihr. So lässt sie eine riesige Leinwand anfertigen, 30 mal 30 Meter groß, doch nicht, um sie zu bemalen. Und obwohl sie viele kleine Schlitze in die Leinwand schneidet, ähnlich dem Italiener Lucio Fontana, geht es ihr nicht ums Durchstechen klassischer Kunsttraditionen, nicht um Negation oder Provokation. … Bei ihr kehrt daszurück, Gemäldekunst wird zu einer. Mit der gigantischen Leinwand zieht Pape hinaus in die Welt, genauer in eine Favela unweit ihres Ateliers. Dort dürfen die Kinder unter das Tuch kriechen, diese weiße Riesenhaut. Ihre Köpfe stecken sie durch die Schlitze, und aus der Leinwand wird ein Kunstgespenst, so vielgesichtig und laut, wie es noch keines gab. … Später wiederholt Pape die Performance auf öffentlichen Plätzen, und dort gewinnt das Gespenstische eine andere, eine politische Bedeutung. Plötzlich sieht man lauterdurch die Straßen ziehen, ein Kollektiv, das in der Kunst steckt, durch diese verbunden - und doch nur als Köpfe zu sehen."Im blickt Jens Hinrichsen in derAusstellung "Kopfarbeit -Handarbeit, Tag und Nacht" in der Berliner Sammlung Scharf-Gerstenberg wie durch einen surrealistischen Spiegel "auf unsere". Und doch lässt er sich von dem "Spielwitz" und der Originalität des Surrealisten trösten: "Vor allem seine hochkomplexen Aquarelle zeigen, wie er auf kleinstem Raumentwerfen konnte. Als Nachfolger der Surrealisten der Vorkriegszeit schuf er traumklare Bildräume, deren Gesetzmäßigkeiten und Bedeutungen nur ansatzweise zu entschlüsseln sind. Für seine Verhältnisse ungewöhnlich groß ist mit 80 Zentimetern Durchmesser das Ölbild 'Die Mühlen' von 1962. In dem Rundbild kombiniert Thomkins wie in einer Riesenblase autobiografische Stationen mit zeitgeschichtlichen Nebensächlichkeiten, vom Hochsprungrekord bis zum Autorennen."Wie selbstbestimmt die Künstlerinnen der Zwanziger lebten, erfährt Bettina Wohlfarth in derim Pariser Musée du Luxembourg , das in der Ausstellung "Pionierinnen" den Künstlerinnen imein Denkmal setzt: "Beim Betreten fällt der Blick unweigerlich auf ein großformatiges Gemälde. Es zeigt in einem kubistisch dekonstruierten, wie in Splitter berstenden Bildraum einen Soldaten mit einer Begleiterin am Kaffeehaustisch sitzend. Anstelle eines Gesichts grinst jedoch ein Totenschädel, und eine Hakenprothese ersetzt die Hand. Das Antlitz der Frau ist eineund Rüsselnase. Das makabre Bild von 1917 'La Mort et la Femme' der in Russland geborenen Künstlerin Marevna - eigentlich Maria Worobjowa-Stebelskaja - setzt den Kontext, mit dem ein in der Kunst- und Sozialgeschichte außergewöhnliches Jahrzehnt beginnt. Einwaren gerade überwunden."Ein bisschen entmutigt kommt -Kritiker Philipp Hindahl aus der Berliner Galerie KOW , die in der Ausstellung "Balot" auch den Film "White Cube" des niederländischen Künstlerszeigt. Martens geht darin der Verbindung von Kunst und Kapital nach - und der Armut kongolesischer Arbeiter: "'Komm lieber schnell runter,!', ruft ein Arbeiter zu Beginn des Films scherzhaft dem anderen zu, der gerade ganz nach oben auf eine Palme geklettert ist, um dort Palmnüsse abzuschlagen. Kunst, sagt Martens, kann verschiedene Dinge leisten, dazu gehören Inklusivität, Vielfalt, Kritik. Bloß seltsam, sagt er dann, dass er Kunst über Armut im Kongo machen kann, die dann wiederum Kapital in London, New York oder anderswo generiert. Überall eben, außer bei den Protagonisten seiner Kunst. Auch hier wird dem weißen Mann unwohl."Besprochen werden die Ausstellung "Guarding the Art", kuratiert von den Wärtern des Baltimore Museums of Art (), die Ausstellung "Anna Haifisch - Chez Schnabel" im Museum der bildenden Künste in Leipzig ().