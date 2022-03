Mal abgesehen von der etwas unangenehmen urdeutschen Vorliebe für Friedenskitsch wäre Andrij Melnyks Konzertabsage - ungeachtet, wie man dazu steht - ein gelegener Anlass, um über Steinmeiers Russland-Politik zu reden. pic.twitter.com/2Jq5yU03n4 - Jan A. Karon (@jannibal_) March 28, 2022

Die russische Armee zieht sich aus der Region Kiew zurück, Putins Verhandler zeigen sich bei den Friedensgesprächen ein bisschen konziliant, sagen die neusten Meldungen. Bret Stephens bleibt in derskeptisch und erinnert an den: "In der Anfangsphase des Krieges löschten motivierte tschetschenische Kämpfer eine russische Panzerbrigade aus und versetzten. Die Russen formierten sich neu und vernichteten Grosny aus der Ferne mit Hilfe von. Russland operiert heute nach dem gleichen Schema. Wenn westliche Militäranalysten argumentieren, dass Putin in der Ukraine militärisch nicht gewinnen kann, meinen sie eigentlich, dass erkann. Seit wann hat Putin jemals sauber gespielt?" Putins Kalkül, so Stephens, könnte auch sein, die Kontrolle über dieim Osten der Ukraine zu gewinnen, während er die Bevölkerung durch Terror in die Arme des Westens treibt.Auch inhatte heroischer Widerstand die Russen zunächst verblüfft, schreibt Carlotta Gall, die seinerzeit über den Tschetschenienkrieg berichtete, in einem Artikel, auf den Stephens verweist. Dann flankierte Putins Armee Grosny von drei Seiten und entfesselteaus der Luft. Anschließend "verlagerte sich der Kampf in die südlichen Vororte, wo die russischen Streitkräfte den letzten Widerstand mit, die durch achtstöckige Gebäude direkt in die Keller voller Zivilisten stürzten, und mit Benzin-Luft-Bomben, die über den Dächern explodierten und eine gewaltige Druckwelle verbreiteten, vernichteten."Einige russische Journalisten von Exilmedien haben ein Interview mitgeführt, das in Russland natürlich sofort verboten wurde (unser Resümee ). Darin hat sich Selenski nicht gerade feinfühlig übergeäußert und gesagt, ihm sei egal, was Lukaschenko macht. "Hierzulande kam das zum Teil nicht gut an", schreibt eine belarussische Autorin unter Pseudonym in der: "Schließlich sind viele Belarussen auf der Seite der Ukraine, manche haben sogarvon Belarus aus sabotiert, etwa indem sie Bahnstrecken beschädigen. Jetzt fühlen sie sich von Selenski im Stich gelassen - und das nicht das erste Mal: Der Einmarsch der russischen Armee von belarussischem Gebiet aus hätte vermieden werden können, wenn die Ukraine im Jahr 2020 diein Belarus unterstützt hätte. Doch Selenski habe offenbar mehr daran gelegen, diemit Lukaschenko aufrechtzuerhalten."Auch diemachen sich Sorgen, berichtet Gabriele Lesser ebenfalls in der, sie fürchten, dass Russland auch Litauen angreifen könnte - "über die '', die extrem schmale Grenze zu Polen, die eingekesselt ist von der russischen Exklave Kaliningrad und Belarus" - hier eine Karte. Und Marina Mai befürchtet "ein Meeram Sowjetischen Ehrenmahl (sic) im Treptower Park" bei einer geplantenam 9. Mai.Einen wichtigen Artikel in derhaben wir übersehen. Nikolai Klimeniouk thematisierte die Schwächen dermit ihren drei Gruppen umund: "Von den drei erwähnten Gruppen hat sich nur 'die Gruppe Kasparow' konsequent mit dembefasst. Dabei sind die anderen beiden Gruppen viel einflussreicher (Chodorkowski verfügt über Geld, Nawalny hat ein starkes Netzwerk aufgebaut), und bei ihnen spielten Russlands Kriege nie eine zentrale Rolle. Ihr Fokus war primär auf diegerichtet."Ein Foto macht die Runde, aufgenommen 2016 bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Es zeigt, damals noch Außenminister, und seinen russischen Kollegen, wie sie sich beiläufig berühren.Autor Thomas Schmid interpretiert das Foto in seinem Blog: Lawrow wirkt nicht unfreundlich, behält aber seine charakteristische Düsternis und Verschlossenheit bei, anders Steinmeier: "Versonnen schaut er an (Lawrow) vorbei, denauf den Lippen. Greift nach Lawrows Arm, zupft behutsam den Stoff des Jacketts, knittert ihn ein wenig. Die Bewegung hat etwas sehr Vertrautes,. So verhält man sich nicht, wenn man auf Distanz bleiben will. Die Geste scheint vielmehr zu sagen: Wir kennen uns gut, ganz egal, was hier geredet wird. Das Foto zeugt, allem Trennenden zum Trotz, von einem Einvernehmen."Wie zäh der "" ist, den Steinmeier um Himmels willen nie abreißen lassen wollte, erzählt der Reportern Jan A. Karon in einem Twitter-Thread:" schön und gut, schreibt Nikolaus Busse in der. Aber "Deutschland betritt das neue Zeitalter mit einer politischen Klasse, die sich in einerhat. Vom Bundespräsidenten über die Parteien im Bundestag bis zu den Landesregierungen haben fast alle mitgemacht bei der. An der eingeübten Außenpolitik hielt manfest, bis es wirklich gar nicht mehr anders ging." Und wie Schuppen fällt es uns von den Augen: "Wie kann es sein, dass sich ein Land bei Öl und Gas, zwei zentralen Energieträgern,abhängig macht, noch dazu von einem, der seit vielen Jahrenvorgeht?"sind auch nicht mehr, was sie mal waren, beschwert sich Georg Mascolo in der. KGB und Stasi unterhielten riesige Labore für Desinformation, die sie zuweilen recht raffiniert im Westen platzierten, erzählt er. Heute sind die Fabrikationen so grob gezimmert, dass sie selbst vonnur halbherzig verbreitet werden. Und übrigens: "Wer wissen wollte, wie der KGB gearbeitet hatte, für den gab es .. neben der ehemaligen Stasi-Zentrale in Berlin stets ein zweites Reiseziel: Es war, wo die ukrainische Regierung nach dem Zerfall der Sowjetunion die dortigen riesigen Archive des KGB übernahm undweitgehend zugänglich machte." An die jüngste Verschwörungstheorie, bei der auch dasin Hamburg, eine deutsche Forschungseinrichtung zur Bekämpfung von Tropenkrankheiten, eine Rolle spielt, und die behauptet, dass die Ukraine Angriffe mit Biowaffen auf Russland plant, glaubt offenbar nur noch Putin selbst.Immer wieder werden den ""- und ""-Batallionen, in denenkämpfen, neonazistische Tendenzen nachgesagt.wird attackiert, weil er sich an der Seitezeigte, der zu Ajdar gehört und jetzt Gouvernerur Odessas ist. Jacques Pezet untersucht in einem Faktencheck fürdie Vorwürfe gegen die beiden Gruppen und kommt zu dem Ergebnis, dass sie zumindest bei Ajdar und Marchenko keine Grundlage haben. Er zitiert den Experten: "Maxim Marchenko war von 2015 bis 2017 Kämpfer des Ajdar-Bataillons. Zu diesem Zeitpunkt stand das Ajdar-Bataillon bereits unter dem Kommando des Innenministeriums und war in dieintegriert, da ab Juni 2014 das Minsker Protokoll vorsieht, dass paramilitärische Gruppen unter die Kontrolle der jeweiligen Behörden übergehen." Unterdessen entblödet sich das rechtspopulistische Magazinnicht,zu interviewen: "Dies ist kein Krieg gegen die Ukraine, sondern gegen BHL und die Globalisierung."Die katholisch geprägte reaktionäre und antisemitische Rechte existiert inmindestens seit der Dritten Republik. Nun spaltet sie die extreme Rechte im Land, schreibt, Autor des Buchs "Emmanuel Macron - Der revolutionäre Präsident" in der: "Die mit ihrem Vater verkrachteverfolgt .. eine andere Strategie. Früh hat sie erkannt, dass der Pétainismus zu viele Stimmen kostet. Sie hat die Partei in Rassemblement National umbenannt - und lobt de Gaulle. Umso leichter dringt nunin die verwaiste Wählernische."