Düster, grotesk und empörend liest sich, was Vira Kuryko für dieaus der besonder scharf angegriffenen Stadt berichtet . Es ist ein Tagebuch, ein Tag im März: "Die Stadt benötigt Verbandszeug, Treibstoff, Generatoren, OP-Stirnleuchten, Chlor und Zimmerleute, um den städtischen Arbeitern bei derzu helfen. Der Stadtfriedhof von Tschernihiw liegt am Stadtrand und steht unter Dauerbeschuss, so kann eine Beerdigungnach sich ziehen."Die "" setzt sich fort, schreibt der ukrainische Schriftstellerin seinem von deraktualisierten Tagebuch, in dem er auch von denukrainischer Frauen durch russische Soldaten erzählt. "Dagegen erscheinen die Marodeure fast wie jämmerliche, kleine Diebe. Ein abgefangenes Telefonat zeigt aber auch hier die Abgründe der menschlichen Seele. Ein russischer Soldat, vielleicht sogar ein Offizier, berichtet ungeniert im Gespräch mit seiner Frau, wie er und seine Kameraden sich in einem verlassenen Haus schamlos bedienen. 'Ich habe. Allerdings waren nur Probedöschen da … Dann Damensportschuhe, ein Paar NB, alles Markenartikel, weißt du … Größe 38.' Alle Jungs würden sich die Tragetaschen vollstopfen, kein Problem.. Eine sportliche Familie.. Die Soldaten würden sich schon seit zwei Tagen dort entspannen. Nur das Notebook will der Mann nicht mitgehen lassen, die Sache sei ihm doch zu heikel, man könne damit auffliegen. Das ruft bei seiner Frau nur Bedauern hervor, schließlich hätte ihre kleine Tochter, die bald zur Schule geht, doch einen Computer gebraucht."Thomas Kirchner unterhält sich in dermit der Russland-Expertin , die 2016 die Analyse "The Kremlin Playbook" vorlegte. Darin beschrieb sie die wirtschaftliche und politischein vielen europäischen Ländern: "Wenn lokale und nationale politische Persönlichkeiten viel investiert haben in die Verwirklichung eines Projekts, ist es nur schwer aufzuhalten. Siehe Nord Stream." Die Idee "" war es, die Deutschland auf die abschüssige Bahn führte: "Ich verstehe das Prinzip, aber die Politik muss der Realität entsprechen. Und wenn man sieht, dass die Veränderung durch den Handel in Wahrheit eineist - was wir seit 2000 beobachten -, dann muss man die Handelsmuster neu bewerten. Stattdessen war es so: Je mehr es schiefging mit Wandel durch Handel,hat man es versucht. Und das wurde nie hinterfragt, von mehreren deutschen Regierungen."haben sich eigentlich noch nicht in Kiew blicken lassen. Aus Deutschland kam nur das Ehepaarund, zwei graue Emineznen der Grünen. Beck sagt im Gespräch mit Marc Röhlig vom: "Ich wünsche mir ein gemeinsames Foto vonundmitten in Kiew. Das wäre ein starkes Zeichen und eine starke moralische Unterstützung hier in der Ukraine.""Eigentlich war von Beginn an klar, dassnicht auf Dauer ein Land mit 43 Millionen Menschen besetzen undkönnen", sagt der frühere MI6-Russland-Chefim großen SZ-Gespräch, in dem er auch von Uneinigkeiten im Kreml und Putins eigenerberichtet - und zwar Hoffnung auf ein Ende des Krieges, aber nicht auf einen demokratischenmacht: "Vermutlich wird es jemand aus seiner nächsten Umgebung sein - jemand mit einem leicht anderen Profil, der einenmachen kann. Es wird von innen kommen müssen. Da gäbe es schon Leute, vielleicht auch mit eigenen wirtschaftlichen Interessen. Russland kann diese harten Sanktionen nicht lange überstehen, dafür ist die Wirtschaft viel zu schwach. Und dieser Krieg ist sehr, sehr teuer." Putin werde mit seinem Nachfolger vermutlich eine Art Immunität aushandeln.spricht es inoffen aus: Unter dem Schirm des "", stolz auf unsere antifaschistische Gesinnung, gestatteten wir, dass einsich immer mehr zu einer Diktatur verfinsterte, aber es war uns egal, zu profitabel waren die Beziehungen.in der westeuropäischen Politik - ob links, rechts oder Mitte - warnte vor dem großen Sponsor des Rechtsextremismus: "Während wir glücklich in der Illusion lebten, dass 'Nie wieder' etwas bedeutete, bauten die Führer Russlands, die über das größte Atomwaffenarsenal der Welt verfügen, eine Armee und eine Propagandamaschine auf, die densollten, sowie einen mafiösen Staat, der von einer winzigen Zahl von Männern kontrolliert wird und keinerlei Ähnlichkeit mit dem westlichen Kapitalismus hat. Lange Zeit - zu lange - weigerten sich die Hüter der liberalen Weltordnung, diese Veränderungen zu verstehen. Sie schauten weg, als Russland Tschetschenien durch dievon Menschen 'befriedete'. Als Russland Schulen und Krankenhäuserbombardierte, entschieden die westlichen Führer, dass dies nicht ihr Problem sei."Nicht nur diehaben sich mit ihrem stockenden und verlustreichen Feldzug bis auf die Knochen blamiert, sondern auch, die so große Stücke auf ihre Fähigkeiten und die Modernisierung der russischen Armee setzten, schreibt der britische Militärhistoriker Phillipsebenfalls in: "Obwohl Analysten und Historiker jahrelang darüber streiten werden, warum sich die Einschätzungen des russischen Militärs vor dem Krieg als so fehlerhaft erwiesen haben, sind zwei Gründe sofort ersichtlich. Erstens haben westliche Analysten die Fähigkeit des russischen Militärs, diedurchzuführen, und die Robustheit seiner logistischen Fähigkeiten falsch eingeschätzt. Und zweitens schenkten die Prognostiker den grundlegenden Motivationen und der, die die angeblich hervorragende Doktrin und Ausrüstung des russischen Militärs nutzen sollten, zu wenig Beachtung."hat gerade den russischen Außenminister Sergej Lawrow empfangen undin seiner Politik gegenüber Russland und dem Westen, den Erzfeind China immer im Blick. Das Land hat sich in einemanövriert, schreibt Shashi Tharoor, ehemaliger indischer Außenminister, im: "Seine abwartende Haltung, hält Russland aber vermutlich trotzdem nicht davon ab, zu China überzulaufen, während Pakistan dank der neu aufkeimenden Freundschaft zu seinen afghanischen und iranischen Nachbarn im Kaschmir-Konflikt immer kühner wird."Die Hoffnung auf einenwill Cathrin Kahlweit in dernicht ganz aufgeben: "Schon jetzt steht die Regierung unter Druck, innen- und vor allem außenpolitisch. Wenige Tage vor der Wahl hat ein Investigativmedium enthüllt, dass das Außenministerium seit Jahrenwird, dass Moskau also die Kommunikation des EU- und Nato-Mitglieds Ungarn mitlesen konnte und vielleicht sogar noch kann - mitten im Ukraine-Krieg. In Ungarn wird nun gemutmaßt, dass der erklärte Putin-Freund Viktor Orbánsein könnte. Die Nähe zu Russland hat auch andere negative Folgen: Dieaus Ungarn, Polen, Tschechien und der Slowakei zerfällt, weil den Partnern der Moskau-Kurs von Orbán nicht gefällt. Eine neue Rechtsallianz, die dieser nach dem Abschied aus der Europäischen Volkspartei zimmern wollte, ist in weiter Ferne.", ehemaliger François Mitterrands, macht sich auf seinem Blog Sorgen um den Ausgang der, deren erste Runde in einer Woche bevorsteht., meint er, hätte durchaus Chancen, Macron zu besiegen. Einer der Faktoren, die für ihn dazu führen könnten: "Der Diskurs der extremen Rechten wird. Galt Marine Le Pen vor fünf Jahren noch als inkompetente Extremistin, gibt sie sich heute als eine gemäßigte Expertin und als akzeptabler, legitimer und vernünftiger als ein Eric Zemmour, der ihr als Repoussoir dient und gemäßigtere Stimmen zu ihr hinzieht." Die Folgen malt sich Attali auch gleich aus: "Die Umsetzung ihres Programms würde das Land in eine beispiellose undstürzen, deren erste Opfer ihre eigenen Wähler wären."