im zermürbenden Krieg gegen die Ukraine. Die russischen Truppen weiten ihre Offensiven gegen die großen Städte , vor allem Kiew und Odessa aus.Für trifft der Kiew-Korrespondent Rémy Ourdan den ukrainischen Autor, Filmemacher und Sacharow-Preisträger, der nach der Krim-Annexion vom russischen Geheimdienst gefangenen genommen war und fünf Jahre lang in einem sibirischen Straflager inhaftiert war. Jetzt steht er bereit zum Kampf an einem, obwohl er keine militärische Ausbildung hat: "Der Regisseur glaubt nicht an Verhandlungen in letzter Minute und bereitet sich, wie alle in der Verteidigung der Stadt engagierten Kiewer, auf einen Angriff der russischen Armee vor. 'Selbst wenn unser Präsident Wolodimir Selenski, ein Abkommen mit Wladimir Putin aushandeln sollte, wird die Bevölkerung es nicht akzeptieren, glaubt Senzow. Zu einem möglichen Abkommen gehörten, wie er meint: Erstens, dass das Territorium unseres Landes befreit wird; zweitens dass Putin und seine Clique für Verbrechen gegen die Menschlichkeitwerdn; und dritten dass Russlandzahlt."In der macht der ukrainische Regisseurdem Westen schwere Vorwürfe, dass er nicht mehr zur Unterstützung der Ukraine tut. Einewäre für ihn das Minimum. Die Ignoranz treibt ihn zur Verzweiflung: "Wir bekommen dienicht in den Griff. Allzu oft sehen wir, dass insbesondere europäische Politiker immer zu spät kommen. Die erst unter Druck erfolgten deutschen Rüstungslieferungen, die Verweigerung jeglicher Hilfe für die Ukraine über lange Zeit, auch in Frankreich. Nur in den Ländern, in denen man sehr gut weiß, wozu das alles führt, sind alle aktiv: In Litauen, Lettland, Estland und Polen. Diese Trägheit ist unüberwindbar. Wir können noch so oft darüber diskutieren. Jetzt wird zum Beispiel mein Film 'Donbass' gezeigt. Ich habe ihn 2018 gedreht, als Warnung. Der Film wurde nur wenig in Deutschland gezeigt, lief nur kurz im Kino, niemanden kümmert er." Mehr zu Loznitsas "Donbass" hier hat Kiew die "zählebigste Stadt der Ukraine" genannt, weiß der Osteuropa- Historiker in derund kann ihre Bombardierung dennoch nicht ertragen: Was würden wir tun, wenn Bomben auf den Vatikan fielen? "Kiew, das im Bürgerkrieg neunzehn Machtwechsel, die Sprengung seiner Straßenzüge und Kathedralen erlebt und den Kreschtschatik wieder aufgebaut hat, kämpft nun gegen den Einmarsch von Putins Truppen. Wie viele Baudenkmäler, Museen, Kirchen müssen in Flammen aufgehen, bis die internationale Gemeinschaft sich für das in Bewegung setzt, was man als 'Weltkulturerbe' bezeichnet. Wie viele Wohnhäuser, Krankenhäuser, Kindergärten müssen noch getroffen werden, wie viele Menschen werden von Scharfschützen und einer angesichts des unerwarteten Widerstands kopflos gewordenen Soldatenmasse noch getötet werden, bis die internationale Gemeinschaft - oder das, was man dafür zu halten gewohnt ist - 'einschreitet'. Putin hat ingezeigt, dass er eine Großstadtverwandeln kann. Er hat gezeigt, dass ihm das Schicksal Aleppos und seiner Bewohner ganz gleichgültig ist. Mit dem Kampf um die Atomkraftwerke von Tschernobyl und Saporischschja hat Putingeöffnet. Die menschengemachte Katastrophe braucht keine Atombombe."Für hält der Historiker in derdas Moskauer Gerede über all die Massenvernichtungswaffen, an deren Beschaffung die Ukraine angeblich arbeite, egal ob Atom, Bio oder Chemie: "Nichts von dem, was der Kreml über die russischen Kriegsziele gesagt hat, macht wirklich Sinn. Es ist Unsinn. Doch der Krieg in der Ukraine ist nur allzu real. Aber der russische Krieg wird auchund für die Unwirklichkeit geführt, um seinen Einfluss auf unsere Köpfe so weit wie möglich auszudehnen. Wenn sich die Unwirklichkeit ausbreitet, wird die Wirklichkeit mörderischer."Russland bräuchte eine umfassende Entputinisierung, seufzt der Schriftsteller in der, aber wer sollte sie in die Hand nehmen können? Die meisten Russen hoffen noch immer auf einen guten Zaren: "Darin besteht das Drama Russlands und der Russen: Nur ein kleiner Teil meiner Landsleute ist für das Leben in einer demokratischen Gesellschaftsordnung bereit, die überwältigende Mehrheit jedochund findet sich mit der allgemeinen Bevormundung ab. Wenn im Verlauf von Generationen alle ausgemerzt werden, die, wenn es ums nackte Leben geht, setzen sich einzig jene Qualitäten durch, die das Überleben sichern: schweigen,mimen. Aber kann man Menschen solches vorwerfen, wenn dies die einzige Überlebensstrategie war?"In dersieht Andreas Rüesch zwar Wladimir Putin fest im Sattel sitzen, doch werde die Lage des Kremlherren prekärer: "Zum einen hat sichvor der Weltöffentlichkeit. Das sorgsam aufgebaute Image einer durch Reformen modernisierten, agilen und gut geführten Armee erweist sich als Fata Morgana ... Zum anderen wird dem russischen Volk eher früher als später bewusst werden, dass das Vertrauen in die Urteilskraft seines 'Zaren' übertrieben war. Putins Ansehen beruhte auch darauf, dass erausstrahlte."Psychiatrische Ferndiagnosen sind unseriös, betont Jan Schroeder in derund ahnt auch aus einem anderen Grund, warum man sich nichts auf "" geben sollte. Er spielt nur verrückt: "Ursprünglich stammt die('Madman-Theorie') von, dem Strategen hinter Nixons Außenpolitik. Bei der Taktik soll dem Gegner vorgespielt werden, dass man ungeachtet der Opfer zu allem fähig ist. Nixon und Kissinger wendeten die Taktik erstmals im Vietnamkrieg 1969 an. Mit einem rücksichtslosen Flächenbombardement und der Ankündigung, nötigenfalls Atombomben einzusetzen, sollten die Nordvietnamesen verunsichert und so zu Verhandlungen bewegt werden." Allerdings lasse Putin - im Unterschied zu Nixon oder auch Donald Trump seinem GegenüberIn dermöchte Andrian Kreye den Glauben an diedes Westens nicht so schnell aufgeben, auch wenn er einräumt, dass Putin vonim Moment nicht besonders beeindruckt scheint. Trotzdem: "Durchhalten ist ein bitteres Wort aus Kriegen, das oft Opfer fordert, wo nichts mehr zu gewinnen ist. Aber erstens sind die Opfer in Deutschland nicht so groß. Und zweitens hat sich nach 2015 gezeigt, dass der Durchhaltewille viel erreicht."