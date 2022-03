Die bringt das Kriegstagebuch des ukrainischen Schriftstellers, der sich weiterhin inbefindet. Vom Krieg wurde er im Morgengrauen geweckt: ", denn die Welt besteht aus Lebewesen, aus Dingen, die leben und gedeihen und glücklich sein wollen. Im Gegenteil, dies ist, des vorsätzlichen Mordes, von Dingen, die töten und zerstören und tot sein wollen, also unterscheidet es sich von allen wirklichen Geräuschen, so wie sich die Dunkelheit vom Licht unterscheidet. Ich habe es noch nie gehört, aber ich weiß, dass esist." Wer denkt da nicht an die ersten Sätze aus Thomas Pynchons dunkelschwarzem V2-Roman "Die Enden der Parabel"? "Ein Heulen kommt über den Himmel. Das ist früher schon geschehen, mit diesem aber lässt sich nichts vergleichen."Diewiederum zitiert aus den Kriegstagebuchnotizen des Schriftstellers , der sich nach der Invasion zur Flucht entschied: "Vor der Abfahrt überprüfte ich Google Maps: Die Ausfahrt von Kiew nach Westen war offen. Wir packten ein paar Sachen, holten Lebensmittel aus dem Kühlschrank und machten uns auf den Weg.sich aktualisierte. Als wir die westliche Ausfahrt erreichten, war der Andrang so groß, dass der Verkehr stillstand. ... Diese Fahrer musstengewesen sein. Man sah es an ihren blassen Gesichtern, an ihren müden Augen, an der Art, wie sie ihr Auto fuhren." Dazu passend legt Gerrit Bartels imallen, die wissen möchten, ", wie der Krieg dort in den Alltag eingedrungen ist und was er mit den Menschen macht, und das nicht erst seit zweieinhalb Wochen", die Bücher vonans Herz.Angesichts des Kriegs in der Ukraine "taugt Belletristik aktuell wenig als Ratgeber", muss Björn Hayer im feststellen , aber immerhin "kann sie uns in diesen schnelllebigen Kriegstagen als eindienen. Entgegen der Annahme, das geschriebene Wort sei gegenwärtig wirklichkeitsfremd, ist das Gegenteil der Fall. Es enthält", insbesondere die: Indem Gedichte "finden, tragen sie dazu bei, die aus dem Lot geratene Welt besser zu erfassen. Ohne sich auf einen Trostcharakter reduzieren zu lassen, bieten sie eine Grammatik in Zeiten des Chaos. Metaphern, Vergleiche, Assoziationen sind."In einem-Essay stellt sich der Schriftsteller die Frage nach der Rolle von. Auf die von ihm mitgeschriebene Serie "Occupied" reagierte Russland seinerzeit jedenfalls erheblich verschnupft. "In einer Zeit, in der diedurch Fake News und Propaganda entwertet wurde, in der mächtige Politiker auf einer Welle von Emotionen und nicht aufgrund ihrer Verdienste oder politischen Standpunkte gewählt werden, haben Fakten nicht mehr das gleiche Gewicht wie früher. Fakten musstenweichen, die an unsere Emotionen appellieren, Geschichten über uns und das, was uns als Gruppe, als Nation, als Kultur, als Religion ausmacht. Vielleicht war es nicht ein Mangel an Waffen oder militärischer Macht, der die Besatzungskriege in Vietnam und Afghanistan zum Scheitern brachte, vielleicht war es, die 'die Herzen und Köpfe der Menschen gewinnen' konnten. Oder genauer gesagt: Vielleicht lag es daran, dass die Oppositionhatte."Für liest Gerrit Wustmann, von der es im vergangenen Jahr auf dem deutschen Buchmarkt satte zehn Veröffentlichungen gab: "Und was das Ganze noch besser macht: Sie sind allesamt." Etwa "Wetterumschlag" mit im Lauf von 20 Jahren entstandenen Gedichten von, der derzeit in Berlin liebt. "Ja, die Themen kommen vor: Zensur, Repression, staatliche Willkür, die Doppelmoral der Geistlichkeit, und einmal wird gefragt,, der einer Frau den Rock lupft. Es ist eine Art von, der sich oft findet in der zeitgenössischen persischen Lyrik, mal offen, mal zwischen den Zeilen, mal direkt, mal in (klassische) Metaphern gekleidet. Aber, und das ist wichtig: Es ist bei weitem nicht der einzige Themenkomplex, und man möchte davor warnen, Abdollahis Gedichte rein politisch zu lesen, denn das griffe zu kurz und zeigte einmal mehr nur die thematische Engführung im Auge der hiesigen Leserschaft."Nach langen Terminverschiebungen erscheintneues, als großer Gesellschaftsroman angekündigtes Werk "Der Schlaf in den Uhren" nun doch und zwar sogar schon im Mai und, anders als im Vorfeld vermutet, tatsächlich auch bei meldet Gerrit Bartels im: Nachdem der Schriftsteller sich im Zuge der sogenannten Flüchtlingskrise eher rechts positioniert hatte (wir haben die Kontroverse hier zusammengefasst), war darüber diskutiert worden, wie wohl der eher linke Suhrkamp künftig zu ihm steht. Doch "die Frage ist, ob die Zeit nichtist, 'Der Schlaf in den Uhren' ein zu langer war; ob es seine Perspektive wirklich noch braucht, nicht nur wegen der Pandemie und des Krieges in der Ukraine. Denn den Gesellschaftsroman aus ostdeutscher Perspektive haben inzwischen Autor:innen wie Manja Präkels, Daniel Schulz, Hendrik Bolz oder Lukas Rietzschel geschrieben." Dass der Termin im Mai zwar in der Vor-Vorschau desdes Verlags tabellarisch angekündigt wird, aber nicht im Frühlingsprogramm, findet Marc Reichwein von derhingegen rätselhaft: "War in dessen Katalogen für Tellkamp kein Platz? Oderjetzt?"Frank Schäfer ( taz ) und Niklas Elsenbruch () erinnern an, der vor 100 Jahren geboren wurde. Im würdigen Daniel Guthmann und Joachim Palutzki den Beat-Autor mit einem Literaturfeature. Außerdem bespricht Fritz Göttler in derThomas Überhoffs Neuübersetzung von Jack Kerouacs "Die Dharmajäger".Weitere Artikel: In derspricht die Schriftstellerin unter anderem über die Schwierigkeiten, sich alsdurchzusetzen und über den. Für das Literarische Leben derhat Hannes Hintermeier den österreichischen Schriftsteller besucht, der nächste Woche den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung erhält. Gerhard Matzig schmunzelt in derdarüber, dassneuer (im besprochener ) Roman "Yoga" aufkurzzeitig als Yoga-Ratgeber gelistet wurde.- "das zweitberühmteste Auto der Schweizer Literatur" - steht nun im Verkehrshaus, meldet Roman Bucheli in der. In der erinnert Elmar Krekeler an den SF-Autor , der dieser Tage 70 geworden wäre. Die empfiehlt Kultur zum Trost, darunter eine Episode des Fiction-Podcast vom, in demliest. Und diehat Schriftstellerinnen und Schriftsteller um Notizen gebeten, welche Bücher sie gerade lesen, um die Gegenwart besser zu verstehen: So empfiehlt etwa"Sehen versuchen",greift zuundlas"Der stille Don", als Russland die Ukraine überfiel.Besprochen werden unter anderem Bücher über den, die vom Schreiben allein nicht leben können ( taz ),"In Isolation" mit Reportagen vom Donbass 2015-17 ( taz ),"Die Diplomatin" ( taz ),"Der Duft der Blumen der Nacht" ( Tsp ),"Rot (Hunger)" ( Tsp ),Biografie über Welt ),"Regenbogenweiß" ( Tsp ) und"'Surazo'. Monika und Hans Ertl: Eine deutsche Geschichte in Bolivien" (). . Außerdem liegt derheute eine Literaturbeilage mit Rezensionen bei.