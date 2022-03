des Krieges gegen die Ukraine. Die Verhandlung im Türkischen Antalya haben erwartungsgemaß nichts gebracht. In dergibt Stefan Cornelius schon nichts mehr auf den russischen Außenminister Sergej Lawrow: "Lawrow ist, er muss bei äußerer Gefahr anschlagen. Seine. Verhandelt wird, wenn überhaupt, vom Kreml selbst, nicht vom Außenministerium." Die aktuellen Ereignisse gibt es wie immer hier oder hier Dem, ein Reporter des Kiev Independent , Eindrücke aus der umzingelten Hauptstadt, die den russischen Großangriff nur abwarten kann: "Nordwestlich von Kiew sind Panzerkämpfe und Artillerieduelle in vollem Gange. Vor zwei Wochen noch gehörten die Satellitenstädtezu den sich am schnellsten entwickelnden und komfortabelsten Teilen des Kiewer Stadtgebiets, unser Beverly Hills. Heute, wo das russische Militär versucht, dort Fuß zu fassen, sehen diese Städte aus wie die Höllenlandschaft von Stalingrad. Das ukrainische Militär kämpft bis zum bitteren Ende, um zu verhindern, dass die Russen vorrücken und die Hauptstadt umzingeln, wobeiin den Vororten der Stadt zerstört wurden. Es wird deprimierend. Das Schlimmste ist die todesähnliche, unangenehme Stille, die mit der Ausgangssperre um 20 Uhr eintritt. Es gibt kein Licht in den Fenstern. Man möchte keine Musik einschalten, keinen Film ansehen oder ein Buch aufschlagen - es ist, als ob unshat."Aus der Schwarzmeerstadt, vor dessen Küste sich die russische Flotte aufgebaut hat, schreibt Stella Ghervas in der: "Im sowjetischen Totalitarismus spotteten die Odessiten der kommunistischen Zensur, indem sie eine besondere Art vonpflegten, diewar. Satire und Raffinesse werden nicht ausreichen, um Putins Aggression abzuwehren. Dennoch können die Odessiten den Kreml in die Enge treiben, indem sie beeisen, dass Sprache und Land völlig verschiedene Dinge sind."In der erinnert Karim El-Gawhary, wie Russland imStädte einkesselte und monatelangem Bombardement aussetze. Und auch in Syrien wurden immer wiederund lokale Waffenstillstandszonen ausgehandelt und dann verletzt. Diewar Strategie, schreibt El-Ghawary: "Wie es der damalige und noch heutige russische Außenminister Sergei Lawrow bei derunumwunden formulierte: 'Jene, die sich, werden ausgelöscht.' Es ist heute wie damals das einzige Angebot auf dem russischen Tisch. Die syrischen und russischen Militärs erreichten mit diesen humanitären Korridoren ihr Ziel. Nachdem die Evakuierung - viele Syrer nannten es auch Vertreibung - abgeschlossen war, wurden die belagerten Orte endgültig zum Freiwild der Artillerie und Luftwaffe. Denn wer jetzt noch dort war, war nach russisch-syrischer PR selbst schuld. Es dauerte dann meist nicht mehr lange, bis der letzte Widerstand weggebombt war. Die humanitären Korridore sind ein Paradox. Denn hier wird die Vertreibung von Menschen als die einzige Möglichkeit präsentiert, zivile Menschenleben zu retten. Einwird begangen, um ein anderes zu vermeiden."In ihrem ukrainischen Tagebuch in deraus Czernowitz und berichtet von einer Freundin aus Mariupol: "Ob es Sinn habe, wenn ich ihr Geld überweise, frage ich. R. meint, das würde gar nichts bringen, Geld habe sie genug, aber, ausgeraubt. R. ist keine, die sich unterkriegen lässt, das weiß ich, hoffentlich schafft sie das, hoffentlich kann sie dort raus, hoffentlich. Eine für die Studentenwohnheime zuständige Kollegin ruft an. Sie brauchen Decken, Bettwäsche und Handtücher, am besten mehrere Hundert, die sechs Wohnheime haben 3000 Plätze und sind teils schon überfüllt, der Vorrat an Textilien ist aufgebraucht."Im Interview in der konfrontiert Roman Bucheli den ukrainischen Schriftsteller mit sehr abschätzigen Aussagen von 2010, in denen er einegefordert hatte, weil mit den "zivilisatorisch rückständigen" Menschen dort niemals ein "freies, humanes, europäisches Land" erreichbar sei. Andruchowytsch bedauert die Aussagen jetzt natürlich sehr, denn im Moment gebe es nur das Sein oder Nichtsein der Ukraine: "In diesem Moment ist die. Über Halbtöne und Schattierungen können wir etwas später diskutieren. Jetzt geht es ums Ganze, und das bedeutet: Wir werden entweder von Putin, oder wir werden gewinnen und damit auchherbeiführen. Ich hoffe sehr auf diese zweite Möglichkeit."Im-Interview mit Nele Pollatschek erklärt der Wirtschaftshistoriker , warum die USA die scharfennicht als Warnung vorab benutzt haben, um Russland von einer Invasion abzuschrecken: "In der Sekunde, in der das Wort 'Zentralbank' gefallen wäre, wäre der Rubel abgestürzt. Das hätte den Krieg ausgelöst. Das ist'. Mit so was droht man nicht. Es gibt keine Unschuld in diesen Worten." Und er fordert eine Lösung, der Russland einen Ausweg lässt: "Die 'Realisten' in den internationalen Beziehungen lieben es vorzuführen, dass die Weltist. Aber das ist eine Prämisse, die einfach nicht gestützt ist. Andererseits ist es wichtig, sich vor diesem naivenzu schützen. Das dazu führt zu sagen: Da sterben Menschen, was wir brauchen, ist eine. Nein! Was wir brauchen, ist Stabilität. Was wir brauchen, ist!"Selbst in der Schweiz fangen die Vermögen der russischen Oligarchen allmählich an zu stinken, wie Jürg Altwegg in derzu berichten weiß:und(der für den CSU-Mann Markus Blume als PR-Berater arbeitete). Seit zwanzig Jahren tanzen sie Kultur und Politik auf der Nase herum, verkaufen sich gegenseitig Fußballclubs, Chalets am Genfer See oder auch umstrittene Bilder wie den "Salvator Mundi". Zuletzt hat sich der kasachische Nasarbajew-Clan mit ungehaltenen Versprechen in der Schweiz eingekauft: "Denkt auchinsgeheim an eine Familienzusammenführung? Er sammelt Uhren der Genfer Marke Patek Philippe - Geschenke seiner Oligarchen. Sein Vermögen wird auf 35 bis zweihundert Milliarden geschätzt.sollen sich bereits in der Schweiz befinden. In einem."Weiteres: In der wirft Meret Baumann der Ukraine vor, entgegen der Genfer Konvention, etwa mit der Kampagne "Such nach deinem". Mohamed Amjahid beklagt in derdoppelte Standards in Europa bei der: "Alle ukrainischen Staatsbürger*innen dürfen ohne große Nachfragen passieren,müssen tagelang ausharren und werden noch nicht mal darüber informiert, wie es für sie weitergeht. Die einen gelten als Flüchtende, die anderen können - wenn es nach so vielen europäischen Entscheider*innen geht - krepieren."