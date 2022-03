Die Kämpfe in der Ukraine werden intensiver, aber auch die Verhandlungen, resümiert etwa die taz die jüngsten Entwicklungen. In den Kämpfen vor Kiew wurde gestern auch der amerikanische Reporters Brent Renaud, was seine Kollegin Jane Ferguson erlebte:

Just left roadside spot near Irpin where body of American journalist Brent Renaud lay under a blanket. Ukranian medics could do nothing to help him by that stage. Outraged Ukranian police officer: "Tell America, tell the world, what they did to a journalist." - Jane Ferguson (@JaneFerguson5) March 13, 2022



In der FAZ sprechen die ukrainischen AutorInnen Tanja Maljartschuk, Katja Petrowskaja und Jurko Prochasko sehr bewegend über den Zwiespalt, der so viele Menschen in der Ukraine, aber auch in Russland zerreißt: Gehen oder bleiben - und kämpfen: "Jurko Prochasko: Mir ist es wichtig zu sagen, dass das, was wir ganz allgemein und vielleicht auch plump als 'Heldentum' bezeichnen, hier niemandem aufgezwungen wird, weder vom eigenen Umfeld noch von der Regierung noch von den Medien. Das sind, wie Tanja sagte, zutiefst persönliche Entscheidungen und kein Konsens. Aber wenn sich das summiert, kann das natürlich nach einem Konsens klingen. Katja Petrowskaja: In dieser Hinsicht unterscheidet sich die ukrainische Gesellschaft deutlich von der russischen. Dieses Selbstentscheiden und die Selbstorganisation ist sehr stark in der Ukraine. Selbst in meinem russischen Freundeskreis, wo eigentlich niemand Putin unterstützt, sind sie in Schockstarre. Natürlich sind einige von ihnen in Russland auf die Straße gegangen. Das Wunder eines Aufstands oder von größeren Demonstrationen, auf das einige in der Ukraine hofften, ist nicht passiert. Ich bin gerade aus Georgien gekommen und habe dort Hunderte, vielleicht Tausende von Russen gesehen, und dachte nur kurz: Vielleicht sollten gerade sie in Russland auf die Straße gehen?"



An ein bizarres Sowjet-Phänomen erinnert Sasha Marianna Salzmann in der SZ, um die Propaganda-Gläubigkeit der Russen zu verstehen. In ausverkauften Sälen oder Live-Sendungen lauschten Millionen von SowjetbürgerInnen Gurus und Hypnotiseuren, die ihnen etwa ewige Jugend, Krebs-Heilungen oder OPs ohne Narkose versprachen. Russlands berühmtester Wunderheiler, Anatoli Michailowitsch Kaschpirowski, erklärte ihr bereits vor einem Jahr im Gespräch: Man müsse nur, "mit der richtigen Intonation in der Stimme und dem nötigen Selbstbewusstsein, die Menschen glauben machen, dass der schönste, beste Moment ihres Lebens in der Vergangenheit liegt und dass man sie dorthin zurückbringen werde. … Im heutigen Russland ist alles Gute, Schöne, Erstrebenswerte in eine imaginäre Vergangenheit verlegt, als der Sowjetmensch noch wusste, wer er war, weil es ihm in Filmen mit melancholischem sozialistischen Charme gezeigt wurde. Er war bereit, Leid und Entbehrungen hinzunehmen, weil man ihm suggerierte, es gäbe einen größeren Plan, größer als er, wichtiger als jedes Individuum. Die Staatspropaganda hat der Bevölkerung über Jahrzehnte eingetrichtert, dass die siegreiche sowjetische Armee Russlands einziger und ganzer Stolz sei."



Putin "ist ein zutiefst aufgewühlter, von Obsessionen und Komplexen getriebener Mann. Insofern verkörpert er ein Land, das mit seinen eigenen Problemen nicht fertig geworden ist", sagt der Osteuropa-Historiker Karl Schlögel im Standard-Gespräch mit Bert Rebhandl. Und doch setzt er leise Hoffnung auf Russlands Bevölkerung: "In Russland gibt es gegenwärtig an vielen Orten und in fast allen Berufszweigen so ein Murmeln des gesunden Menschenverstands. Da passiert etwas. Dass die Masse noch nicht in Bewegung gekommen ist, das hat mit einem zähen Fortleben dieses imperialen Bewusstseins zu tun. Putin ist ein Meister in der Bewirtschaftung einer nach wie vor imperialen Mentalität. Das kann aber ganz rasch umkippen. Wenn die Mütter mitkriegen, was mit ihren Kindern passiert, wenn die Soldaten mitkriegen, wo sie eigentlich sind, kann das Kettenreaktionen auslösen. Meines Erachtens ist das jetzt angesichts des Widerstands der Ukrainer schon eingetreten. Ich bin mir sicher, dass dieser Krieg große Erschütterungen in der russischen Gesellschaft nach sich ziehen wird."



In der Welt besingt der rumänische Schriftsteller Mircea Cartarescu den ukrainischen Opfermut, den er vergleichbar findet mit der Schlacht bei den Thermopylen, bei der Sparta und Athen gemeinsam gegen die Übermacht der Perser besiegten, "im Krieg zwischen Sklaverei und Freiheit": "Derart hoffnungslose Kräfteverhältnisse schaffen die Voraussetzungen für Heldentum, eine der seltensten und wert vollsten Eigenschaften der Humanität. Die moderne Welt neigt in ihrem Pragmatismus dazu, den Geist und die Bereitschaft zum Selbstopfer zu verneinen oder zu persiflieren - ebenso wie die Inspiration in den Künsten und den Idealismus als Seinsweise -, und doch gibt es keinen Tag und keine menschliche Situation, in denen wir nicht unseresgleichen außergewöhnliche Akte des Altruismus und der Selbstbescheidung vollbringen sehen. Es ist dies die helle und gerade Seite jenes 'krummen Holzes der Menschheit', von dem Immanuel Kant gesprochen hatte. Diese helle und gerade Seite gibt es im alltäglichen Leben tatsächlich, in den kleinen und in den großen Dingen, aber vor allem in den Kardinalpunkten der Humanität, wie wir eben in diesem Moment einen wahrnehmen."



Im Interview mit der SZ spricht der einstige russische Oligarch Michail Chodorkowski, der nach politischem Disput mit dem Kreml wegen Steuerhinterziehung ins Gefängnis gesteckt worden war, über Wladimir Putins Realitätsverlust in der Zeit der Pandemie, über die Mutlosigkeit der russischen Eliten und den Anfang von Putins Ende: "Die Geschichte lehrt: Nach jedem verlorenen Krieg steckte die russische Staatsführung in großen Schwierigkeiten. Nach dem Krimkrieg musste der Zar umfangreiche Zugeständnisse machen. Nach dem Russisch-Japanischen Krieg kam es zur Revolution 1905, die letztlich den Sturz des Zaren 1917 einleitete. Heute sind wir in einer ähnlichen Situation: Wenn es dem Diktator nicht gelingt, das Volk von seinem Sieg im Ukraine-Krieg zu überzeugen, wird er in zwei Jahren seine Macht verloren haben.



Eben noch war alles Innen, Ich und Innerlichkeit, jetzt ist alles Außen, Militär und Kampfkraft, stellt Simon Strauß in der FAZ fest und findet es erkennbar nicht schlecht, dass jetzt die Schneeflöckchen im Hagelschauer stehen: "Es bleibt die Frage, was man nach dem Aufwachen sieht beziehungsweise sehen will. Zum Beispiel eine junge ukrainische Frau - keine zwanzig, in der Werbebranche tätig -, die unter Tränen sagt, sie fürchte sich davor, dass ihre Heimat von der Landkarte verschwinde, ihr Vaterland, das sie 'wirklich sehr, sehr liebe'. Wie wirkt das auf die gleichaltrige Klimaretterin, der die Zusammenführung der Worte Liebe und Heimat bisher stets einen Schauer über den Rücken laufen ließ? Was sagt der selbstbewusste Politikprofessor, dem die These, dass wir im 'postheroischen Zeitalter' angekommen seien, viel Aufmerksamkeit eingebracht hat, jetzt zu der fast heiligen Heldenverehrung, die der ukrainische Präsident aus aller Welt erfährt?" Und nicht zu vergessen: "Von 'russischen Erober*innen' spricht (fast) niemand."



In der SZ setzt Oxana Matiychuk ihr Ukrainisches Tagebuch aus Vzernowitz fort. Marlene Militz schickt der taz Eindrücke vom Berliner Hauptbahnhof, wo täglich Tausende von Geflüchteten aus der Ukraine ankommen.