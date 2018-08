Unser Mann (noch nicht) im All: Ryan Gosling als Neil Armstrong in "First Man"

Inszenierung des Kriegstheaters: Sergei Loznitsas "Donbass"

Am Lido haben die Filmfestspiele vondamit begonnnen,ins All zu schießen. Der nämlich spielt inEröffnungsfilm "First Man" den Astronauten, der einst den Sprung auf den Mond gewagt hatte. Der Film hingegen springt eher überschaubar und bleibt an die Konventionen des Biopics gefesselt, meint -Kritiker Andreas Busche, der "eine einzige Aneinanderreihung von Unvermeidlichem und" sah. Immerhin rummste es sehr ordentlich: "Das Sounddesign von Ai-Ling Lee ist durchdringend. Es nagelt einen mit ohrenbetäubender Lautstärke im Kinositz fest." Außerdem notiert Busche: Zahlreiche Namen, die man eher mitin Verbindung bringt, laufen in diesem Jahr am Lido auf.Zuvor hatten Chazelle und Gosling "La La Land" gedreht, erinnert sich Susan Vahabzadeh in der. "La La Land"-Feeling komme bei "First Man" indessen nicht auf, dafür tritt der Film zu lange auf dem Fleck, insbesondere, was Armstrongs offenbar wenig dynamische Ehe betrifft. Ein bisschen poetisch wird der Kritikerin dann doch noch zumute: "First Man" erzählt "die Geschichte einer verlorenen Seele, eines, der sich so allein auf der Welt fühlt, dass er nur in einem einzigen Augenblick ganz bei sich zu sein scheint: iauf der Oberfläche des Mondes." Und Dominik Kamalzadeh hält dem Film imChazelles Blick fürs Detail zugute: Damit "trifft er den heute verwegen wirkendengut."-Kritiker Dietmar Dath fand den Film gar nicht mal schlecht, unkt dann aber doch ein bisschen: Für ein Festival, "bei dem der Fortschritt so weit gediehen ist, dass unter fast zwei Dutzend Beiträgenwurde (Autofahren und Wählen dürfen Frauen ja in immer mehr Ländern, und sogar von Astronautinnen hat man gehört, also warum nicht?), ist 'First Man' das Werk mit dem."Tim Caspar Boehme lobt den Technikoptimus des Festivals, das sich eine eigene Sektion mit-Filmen gönnt - auch wenn man Ende der restauriert aufgeführte Stummfilm "Der Golem, wie er in die Welt kam" noch immer überzeugender ausfällt als die ersten VR-Filme. Christiane Peitz freut sich imüber den Ehren-Löwn für. Diehat Daniel Kothenschultes Einstimmung aufs Festival online nachgereicht Schnitt nach Deutschland, wo in dieser Wochedokumentarisch anmutender Spielfilm "Donbass" anläuft, für den der Filmemacher 13 Episoden aus demnachgestellt hat. "Zähnebleckenden Irrsinn" gibt es hier zu bezeugen, schreibt -Kritiker Oliver Kaever. Loznitsa hat seinen in vielen dokumentarischen Arbeiten herausgebildeten strengen Stil "in virtuose Plansequenzen ohne Schnitt transformiert, die ein hohes Maß an gestalterischer Disziplin verlangen. Trotz der chaotischen Verhältnisse, die Donbass zeigt, strahlt der Film dadurch eineaus, die das Geschehen wegen der scheinbaren Ungerührtheit des Beobachtenden zeitweisemachen." Donbass ist "für Loznitsa weniger ein konkreter geografischer Ort, an dem ein politischer Konflikt ausgetragen wird", schreibt Philipp Stadelmaier in der, sondern vielmehr "die weitläufige Kulisse einer Inszenierung, eines."Im-Interview erklärt Loznitsa Barbara Wurm, dass das Ausgangsmaterial seines Filmswaren. Und er bekräftigt die Eindrücke, dass sein Film auch auf Vorstellungen mittelalterlicher Grotesken fußt: "Wer sagt denn, dass-), das ich beschreibe, nicht vomhandelt? All diese Vasallen und Souveräne, das sind Konstruktionen, die mit der Neuzeit nichts zu tun haben." Ein großes-Gespräch hatten wir gestern schon im Efeu verlinkt Weitere Artikel: Susanne Ostwald porträtiert in der NZZ die Schauspielerin, die derzeit in(in der besprochener ) Verfilmung von Roman "Kindeswohl" zu sehen ist. Silvia Hallensleben führt in der taz durch das Programm der in Berlin . Jenni Zylka ( taz ) und Christian Schröder ( Tagesspiegel ) empfehlen eine Reihe im Berliner Kino Arsenal , das sich mit Filmen aufbefasst.Besprochen werdenKreuzberger Gangsterfilm "Asphaltgorillas" ( FAZ NZZ ),auf Heimmedien veröffentlichtes Erotikdrama "A Thought of Ecstasy" ( taz critic.de , unsere Kritik hier ) und die Serie "Sharp Objects" nach dem gleichnamigen Roman von NZZ ).