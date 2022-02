Das Monster, dem die Welt nun in die Augen sehen muss, ist nicht plötzlich inerwacht, sondern allmählich gewachsen, schreibt der russische Schriftsteller in der, ", imperialer Aggressivität und Gehässigkeit". Doch es ist nicht die Person Putin, die Russlands große Tragödie darstellt, betont Sorokin, sondern die seit Jahrhunderten unveränderten Machtprinzipien: "In Russland war und ist die Macht pyramidal strukturiert. Errichtet wurde diese Pyramide im 16. Jahrhundert durch, einen grausamen Zaren, von Paranoia besessen, Lastern verfallen. Mit Hilfe seiner Leibgarde, der Opritschnina, trieb er einen blutigen Keil zwischen Macht und Volk, die Eigenen und die Fremden. Iwan war überzeugt, dass Russland nur auf eine Weise zu lenken war: Man musste Besitz ergreifen, Okkupant im eigenen Land sein. Es bedurfte einer Macht, die grausam und für das Volk nicht zu durchschauen war. Dem Volk blieb, sie anzubeten. Wer an der Spitze der dunklen Pyramide saß, hatte."Im-Interview mit Andreas Fanizadeh betont die Moskauer Historikerin , dass Putins Krieg durchaus seiner großrussisch-imperialen Weltsicht entspreche, aber nicht nur: "Nach Putins Rede gibt es die Ukraine als unabhängigen und souveränen Staat gar nicht. Er leugnet die Geschichte und sagt, man hätte die Ukraine nach dem Zerfall der Sowjetunion 1991 nicht gehen lassen sollen. Sie sei einzig ein Sprungbrett für. Dieses völlig falsche Bild von der heutigen Ukraine warpräsent. Ja, der Weg der Ukraine in Richtung Demokratie ist ein mühseliger. Seit 2014 und den Ereignissen auf der Krim unterliegt sie zudem einem kriegerischen Konflikt. Es gibt starke Probleme mit Korruption, die ein schwacher Staat nicht so leicht beseitigen kann. Aber es ist eineentstanden, die ihre Meinung anders als im heutigen Russland offen äußern kann. Vor allem auch bei Wahlen. Und eben diese Entwicklung will die russische Führung stoppen. Das wurde auch am Beispiel vonschon klar deutlich."In derblickt der russische Schriftsteller düster in die Zukunft, auf Europa kann er keine Hoffnung setzen: "Je mehr ich mich in den vergangenen Jahren mit den Ereignissen in der Ukraine beschäftigt habe, desto skeptischer sehe ich den. Er hat nicht nur. Er war schon drauf und dran, Nord Stream 2 unter Umgehung der Ukraine in Betrieb zu nehmen. Er hat sich mehr als einmal herabgelassen, nach der Pfeife Moskaus zu tanzen, entweder aus eigennützigen Überlegungen oder um sich von Amerika abzusetzen oder wie die Taxifahrer in Berlin, Paris oder Rom Putin ehrlich gut zu finden, denn er ist ja einer von ihnen. In der derzeitigen Tragödie wird der Westen für sich selbst seinewählen. Auf die Ukraine kommen schwere Zeiten zu. Aber das Unglück wird vorübergehend sein. Russland hat sich selbst. Was sich daraus ergeben wird, ist unklar. Wird es noch Kraft haben für eine neue Runde Perestroika und Freiheit, oder wird es zugrunde gehen - das weiß niemand."Außerdem versammelt dieempörte, entsetzte, fassungslose Stimmen ukrainischer und russischer KünstlerInnen, vonbis. In der berichtet Klaus-Helge Donath aus Moskau auch von einem "" der russischen Sicherheitskräfte gegen Demonstranten, die gegen den Angriffskrieg protestierten. Für diehält die Designerinden Beginn des Krieges in einem Tagebuch fest: "Wache auf und der Krieg hat begonnen.: Endlich wissen wir, was zu tun ist. Unsere Sachen packen, unsere Papiere, unsere Kunstwerke, unsere Hochzeits-Ikone (unsere Hochzeit war wirklich cool, mit der Ikone der heiligen Mutante), Ladekabel für alle Geräte, und dann zum Verteidigungstreffpunkt. Wir werden nicht fliehen, bevor es unmöglich wird zu bleiben."