Auch in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts hatten sich die Menschen in einergefühlt, erinnert in der. Wahrscheinlich steht uns jetzt ein ähnliches Erwachen bevor, vielleicht haben auch wir nur in einergelebt: "Jetzt wissen wir, dass sich Panzer nicht durch Sanktionen aufhalten lassen. Die von Europa gehegte Überzeugung, dassdie beste Garantie für Frieden ist, hat sich als falsch erwiesen. Die Europäer haben einen Fehler gemacht, als sie ihre Erfahrungen aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg auf Länder wie Russland übertrugen. Kapitalismus reicht nicht aus, um Autoritarismus zu mildern. Der Handel mit Diktatoren macht das eigene Land nicht sicherer, und wenn man das Geld korrupter Politiker in den eigenen Banken aufbewahrt, zivilisiert man sie nicht damit, sondern. Und Europas der russischen Kohlenwasserstoffe hat den Kontinent nur noch unsicherer und verwundbarer gemacht. Die destabilisierendste Auswirkung der russischen Invasion könnte sein, dass viele in der Welt anfangen, dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski zuzustimmen. Auf dem Münchner Sicherheitsforum in diesem Monat erklärte er, dass Kiew einen Fehler gemacht habe, als es die von der Sowjetunion geerbten."Im-Blog wundert sich James Meek, wie viele westliche Politiker Wladimir Putinnennen, so wie Angela Merkel nach der Annexion der Krim meinte, er habe den Kontakt zur Wirklichkeit verloren: "Er ist nicht realitätsfern.. Wir sind diejenigen, die von der Realität losgelöst sind, dass Putin real ist und seine realen Streitkräfte wirklich Menschen töten, und dass wir wirklich nicht viel tun, um ihn zu stoppen, weil wir wirklich nicht bereit sind, unsere Kinder oder die Kinder anderer Leute in den Tod zu schicken. Und Putin ist es wirklich."In der weiß Nils Minkmar natürlich, dass es keine Helden gibt, aber trotzdem erkennt er in dem mit seinem Leben einstehendeneinen Helden, der uns in unserererschüttern sollte: "Die Dominanz einesstatt in Werten, die Selbstverständlichkeit, mit der Freiheit und Sicherheit, die die meisten nur geerbt haben, fürerachtet werden, der, der noch die simpelsten Maßnahmen zur Eindämmung einer Pandemie wie dasals unerträglichen Eingriff in die persönliche Freiheit denunziert. Dazu passte die, mit der all die gut dokumentierten Verbrechen des russischen Präsidenten hingenommen wurden." Und das, wo sich doch Wladimir Putin seit Jahres mitin Szene zu setzen versucht, ergänz Mara Delius in derIn ihrem ukrainischen Tagebuch in der betont die Germanistindie Unterstützung für den Präsidenten: "Mir geht es in diesen Tagen wie sehr vielen anderen, diehaben: Wir sind stolz auf unseren Präsidenten. Er wurdegewählt, aber wir alle hatten freie Wahlen - im Unterschied zu unserem nördlichen 'Brudervolk'. Und alle, die sich als Bürgerinnen und Bürger der Ukraine verstehen, stehen hinter ihm. Um kurz nach sechs wird in Kiew ein Hochhaus von einer Rakete getroffen. Der, wie man ihnkennt."Putin will Europa nicht nur ins Jahr 1997 zurückschießen oder hinter die Auflösung der Sowjetunion, sondern eigentlich ins Jahr 1939, glaubt der bulgarische Schriftsteller in der: "Putin dreht die Zeit eigenhändig zurück. Mit diesem Krieg wendet er das 21. zurück ins 20. Jahrhundert. Er entscheidet das nicht nur für sein Land, sondern auch für ein Nachbarland, für ganz Europa, vielleicht sogar für die ganze Welt. Man kann niemanden mit Gewalt ins Gefängnis der Geschichte stecken, kein Individuum, noch weniger ganze Nationen."hat übrigens den Brief russischer Wissenschaftler übersetzt, die die Verantwortung für den Krieg allein bei Russland sehen: "Indem Russland diesen Krieg begonnen hat, hat es sich international isoliert, Russland ist seit heutet. Das bedeutet, dass wir Wissenschaftler unsere Arbeit nicht mehr wie gewohnt fortführen können, denn wissenschaftliche Forschung ist ohne die umfassende Zusammenarbeit mit Kollegen aus anderen Ländern undenkbar. Dieführt dazu, dass unser Land einen weiteren kulturellen und technologischen Niedergang erleben wird, ohne Aussicht auf einen Ausweg. Der Krieg gegen die Ukraine ist."In einem kurzen Interview in der sieht die russische Schriftstellerin wenig Hoffnungen, dass Putin dieverliert: "Eine gewisse Wahrscheinlichkeit halte ich für gegeben. Aber ein Wechsel der Macht in die Hände der Militärs wäre kaum eine positive Perspektive für das Land. Und einegibt es derzeit in Russland nicht."In der sieht Michael Maier dagagensehr wohl ablaufen: "Putin weiß, dass seine Zeit abläuft. Die jungen unter den Oligarchen drängen nach. Eine Opposition gibt es zwar in Russland nicht mehr, wohl aber. Und sie alle haben Geld und Macht und können Putin zusetzen. Denn Freunde hat der einsame Präsident sicher keine. "