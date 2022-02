Was jetzt jede/r in 🇩🇪 tun kann, um der 🇺🇦 und der Antikriegsbewegung in 🇷🇺 und Belarus zu helfen. 1 🧵 - Mischa Gabowitsch (@mgabo) February 24, 2022

Diesieht dem zweiten Tag des russischen Einmarschs entgegen, womöglich gar der. Die Kampfhandlungen haben über hundert Menschenleben gefordert, auch Präsidentmuss um sein Leben fürchten Wenn der Westen die Ukraine militärisch besser ausgerüstet, nicht so willig Gas und Öl aus Russland gekauft und das schmutzige Geld der Oligarchen genommen hätte, dann würde sich Europa jetzt von Wladimir Putin nichtlassen müssen, erinnert im. Aber noch kann der Westen etwas tun, muss es aber auch: "Wir können weiterhin Waffen, Nachrichtentechnik und andere Ausrüstungen an diejenigen liefern, die sichgegen bewaffnete Gewalt wehren. Mittelfristig können wir denjenigen helfen, die sich mit den bewährten Techniken desund den Versuch, eine Marionettenregierung zu errichten, wehren werden. Wir müssen auch bereit sein, den vielen Ukrainern zu helfen,werden. Drittens: Die Sanktionen, die wir gegen Russland verhängen, sollten über das hinausgehen, was bereits vorbereitet wurde. Neben umfassenden wirtschaftlichen Maßnahmen sollte es zukommen, die in irgendeiner Weise mit dem Putin-Regime in Verbindung stehen. Putin hat sich mit seinerund seiner Hand am Gashahn nach Europa darauf vorbereitet, so dass die Sanktionen erst nach einiger Zeit ihre volle Wirkung entfalten werden."Kann irgendwer oder irgendwas Putin stoppen? Die russische Zivilgesellschaft jedenfalls nicht, meint der russische Schriftsteller im Interview mit Friedrich Conradi in der: "Das ist eine wirklich traurige Situation. Wir Russen sind keine besonders politischen Menschen.. Dadurch dass die Russen sich politisch so wenig auskennen und auch wirklich einfach unpolitisch sind, ist es so leicht, sie über das Fernsehen in eine Armee Putins zu verwandeln. Auch weil sie seine Werte teilen. Ich würde sagen, dass um diesind und glauben, dass alles gut läuft." Jerofejews neues Buch wird übrigens "Der große Gopnik" heißen: "Gopnik bedeutet so viel wie kleiner Rabauke oder Rowdy. Es gibt für mich in Russland zwei solcher Gopniks: Putin selbst und das Volk als eine Art kollektiver Gopnik. Beide sind, gewaltbereit und fest miteinander verbunden. Sie passen gut zusammen."Einige kritische Stimmen gibt es in Russland aber doch, die Kerstin Holm in derversammelt, allen voran der Friedensnobelpreisträger und Chefredakteur der Nowaja Gaseta , der Entsetzen und Scham bekundet habe: "Muratow begründet diese Scham damit, dass niemand da sei, derkönne. Präsident Putin spiele mit dem Atomknopf wie mit dem Schlüssel eines teuren Autos, sagt der Friedensnobelpreisträger in einer Videoansprache. Jedenfalls drohe seine Bemerkung von einer '' der Welt offensichtlich einen Atomschlag an. Aus Solidarität mit der Ukraine und weil seine Kollegen das Nachbarland niemals als feindlich ansehen würden, wie Muratow versicherte, produzierte die Nowaja gaseta eine zweisprachige Ausgabe auf Ukrainisch und auf Russisch."In einem kurzen Statement in der zeigt sich der ukrainische Schriftsteller heroisch: "Jetzt kommt es darauf an, ob unsere Armee in der Lage sein wird, die Russen zu stoppen. Ob sie Widerstand leisten und sich der Invasion entgegenstemmen kann, ob sie die Euphorie im Kreml abkühlen kann... Putin kennt nur zwei Lösungen der Krise. Entweder ergeben wir uns und erkennen damit an, dass wir zusammen mit den Russen eine Nation sind. Oder er zerstört uns. Wenn es nötig ist,.""Ich bin nicht überrascht, ich bin am Boden zerstört", sagt der polnische Schriftsteller im-Interview mit Paul Jandl und deutet den Ausbruch militärischer Gewalt eigentlich als ein: "Es hat mit den Ängsten Wladimir Putins zu tun. Er fürchtet um seine eigene Position innerhalb der russischen Machtelite. Seit Zar Nikolaus II. hatten nicht viele der russischen Machthaber in den letzten hundert Jahren einen ruhigen Abgang. Es gibt also Gründe, sich vor einem Coup zu fürchten oder vor einem Regimewechsel. Die ökonomischen Zahlen in Russland sprechen ja für sich. Das Pro-Kopf-Einkommen ist niedriger als das in Polen."Diewar eine ebensowie Großbritannien oder Frankreich, schreibt der Schriftsteller all jenen ins Gebetbuch, die vergessen haben sollten, wie die Länder des Ostblocksworden waren: "Es ist daher absurd, einer Imperialmacht das Recht zuzusprechen, ein Veto einlegen zu dürfen hinsichtlich der außenpolitischen Entscheidungen dieser unabhängigen Staaten.ist, und ein Verbrecher hat kein Mitspracherecht bei der Zukunftsgestaltung seiner Opfer! Zumal diese weiterhin an denleiden. Die ökologischen Verheerungen etwa, die einseitige Entwicklung der Volkswirtschaften, die Zerstörung von Kreativität, Fantasie und kritischem Denken. Weiterhin ist dernicht überwunden, nicht in Russland und leider auch nicht in den ehemaligen Kolonien."