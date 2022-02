Paul Celan, Bruno Schulz, Isaak Babel, Scholem Aleichem, Michail Bulgakow: Die Literaturwissenschaftlerin Annette Werberger führt in derdurch die, deren zentraler Anker zwar die ukrainische Sprache bildet, die sich aber auch durch eine enormeauszeichnet. "Roman Jakobson bezeichnete die Literaturgeschichte einmal ironisch als eine Polizei, die jeden verhafte, den sie antreffe. Der Literaturhistoriker als Polizist ist vielleicht zu abwegig, aber den genannten Autoren stellen sicherlich gerne mehrere Länderaus. Selbst der ausschließlich auf Russisch schreibende Ukrainer Nikolaj Gogol hat schon zwei Passangebote von den nationalen Ministerien für Literaturgeschichte erhalten. ... Die jüdische Literatur in Jiddisch, Hebräisch oder in slawischen Sprachen ist seit Hunderten von Jahren ein prominenter Teil der Literatur der Ukraine, gehört aber häufig gleichzeitig zu anderen nationalen Literaturgeschichten. In diesem Sinne ist die Literatur der Ukraine ein Vorbild für, die Verflechtungen zwischen den Literatursprachen aufzeigt, transnational perspektiviert oder Konkurrenzen ermittelt."Die Schriftsteller:in , deren Vorfahren aus Odessa und Czernowitz stammen, berichtet in einem Essay für dieunter anderem von ihren Gesprächen mit der Mütter- und Großmüttergeneration in der Ukraine, bei denen sich nach und nach die Traumageschichte das Landes freilegte: "Je länger unsere Gespräche dauerten, desto mehr glichen siein der Ukraine: Sticht man dort die Schaufel in den Boden, stößt man schon einmal auf denaus den 1930er Jahren, und gleich danach kommt der zerschlagene Schädel eines Wehrmachtsoldaten zum Vorschein. ... Als Schriftsteller:in interessieren michmehr als jede noch so virtuos gebaute Metapher. Sie sind wie Knochenneubildungen nach schlecht verheilten Brüchen. In meinen Interviews wurde ich hellhörig bei ungehörigen Scherzen, seltsamen Allegorien und."Cancel Culture mal ganz anders: Insbesondere rechte Gruppierungen wie die TeaParty-Bewegung attackieren die berichtet Miryam Schellbach in der. Die Zahl der Beschwerden an US-Bibliothek über "" nehme demnach derzeit erheblich zu. Es trifft unter anderem Autorinnen wieoder. Auch aus der Politik kommen Angriffe: Vom PEN America ist zu vernehmen, dass es "in den ersten Monaten des jungen Jahres eine drastische Zunahme von Gesetzesentwürfen gibt, die den Inhalt der schulischen Lehre begrenzen sollen, PEN spricht sogar von 'gag order', von. Nahezu alle dieser Entwürfe wurden von Republikanern eingebracht, die meisten in den Parlamenten der Südstaaten wie Alabama, Georgia, Mississippi oder Texas. ... Sie alle wenden sich gegen Lehrinhalte, die mit' in Verbindung stehen und fordern zum Teil Geldstrafen oder Disziplinarverfahren, sollten diese Themen doch Gegenstand des Unterrichts werden."Außerdem: Mladen Gladic spricht in dermit dem nach Folterungen aus Uganda geflohenen Schriftsteller: "Jeder Oppositionelle in Uganda, der sich kritisch äußert, wird auf jeden Fall strafrechtlich verfolgt, wenn er sich Gehör verschafft." In der erinnert Judith von Sternburg an, der vor 180 Jahren geboren wurde.Besprochen werden unter anderem"Zukunftsmusik" ( Freitag ),"Die Gäste" ( taz ),"Himmel in Flammen" ( FR ) und"Demut" ().